В ночь на 29 мая Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинских формирований на аэродромах. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
В сводке подчеркивается, что цель удара была достигнута. ВС РФ уничтожили все назначенные объекты. Кроме того, были поражены командные пункты и радиолокационные посты ВСУ.
Российские войска демонстрировали активность на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. В частности, на Купянском направлении были поражены места расположения частей ВСУ в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, а также в Стельмаховке на оккупированной противником части российской Луганской Народной Республики. Подразделения ВС РФ уничтожили до 65 боевиков ВСУ, 3 автомобиля, гаубицыД-20 и Д-30.
На Красно-Лиманском направлении были уничтожены до 55 боевиков ВСУ, 2 пикапа, 1 гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении потери противника составили до 145 боевиков ВСУ. Были поражены 2 бронемашины, 2 пикапа и 1 гаубица Д-30. Под населенным пунктом Орловка ударом ВС РФ удалось уничтожить использовавшуюся врагом радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
Кроме того, ВС РФ уничтожили 2 склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях тоже уничтожены склады с боеприпасами, до 140 боевиков ВСУ, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. На Херсонском направлении противник потерял до 20 боевиков, 3 пикапа, гаубицу и 2 САУ «Гвоздика».
В Бериславе был уничтожен ангар, в котором находились вооружение и военная техника 126-й бригады территориальной обороны. В Авдеевке российским ударом уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ и командный пункт. Средствам ПВО ВС РФ удалось сбить за сутки 14 беспилотных летательных аппаратов.