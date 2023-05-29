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Минобороны: ВС РФ нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам противника на аэродромах

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Минобороны: ВС РФ нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам противника на аэродромах

В ночь на 29 мая Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинских формирований на аэродромах. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.


В сводке подчеркивается, что цель удара была достигнута. ВС РФ уничтожили все назначенные объекты. Кроме того, были поражены командные пункты и радиолокационные посты ВСУ.

Российские войска демонстрировали активность на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. В частности, на Купянском направлении были поражены места расположения частей ВСУ в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, а также в Стельмаховке на оккупированной противником части российской Луганской Народной Республики. Подразделения ВС РФ уничтожили до 65 боевиков ВСУ, 3 автомобиля, гаубицыД-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении были уничтожены до 55 боевиков ВСУ, 2 пикапа, 1 гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении потери противника составили до 145 боевиков ВСУ. Были поражены 2 бронемашины, 2 пикапа и 1 гаубица Д-30. Под населенным пунктом Орловка ударом ВС РФ удалось уничтожить использовавшуюся врагом радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 2 склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях тоже уничтожены склады с боеприпасами, до 140 боевиков ВСУ, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. На Херсонском направлении противник потерял до 20 боевиков, 3 пикапа, гаубицу и 2 САУ «Гвоздика».

В Бериславе был уничтожен ангар, в котором находились вооружение и военная техника 126-й бригады территориальной обороны. В Авдеевке российским ударом уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ и командный пункт. Средствам ПВО ВС РФ удалось сбить за сутки 14 беспилотных летательных аппаратов.

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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:01
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В ночь на 29 мая Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинских формирований на аэродромах.

    В последнее время не слышу заявлений от официальных и менее официальных ( но более медейных) лиц Киева о том , сколько ракет осталось у России. А что так ? Считать .видимо просто не успевают. recourse
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:20
      +2
      Писали с их стороны, что они убедились и теперь уверены, что российский ВПК наращивает производство всего, что нужно ... кто то из их членов рады, бывших\ действующих, фиг ее знает.
    2. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 15:23
      +1
      В последнее время не слышу заявлений от официальных и менее официальных ( но более медейных) лиц Киева о том , сколько ракет осталось у России. А что так ? Считать .видимо просто не успевают

      Дык ведь это.... как только начинают говорить, что у РФ ракеты заканчиваются, сразу прилетает... И так снова и снова... crying Устали считать.... laughing
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:01
      0
      На данный момент известно, что в украинской столице прозвучала серия из как минимум 12 взрывов.Военный обозреватель Юрий Подоляка считает , что целью последнего удара стали системы ПВО.

      «При этом местные паблики сообщают о взрывах в пределах города. Как минимум один мощный прилет в районе аэропорта Жуляны (над районом столб дыма), на котором базируются американские ЗРК Пэтриот. То есть система ПВО Киева вновь не смогла ничего предотвратить. Но официально, конечно, заявят, что все цели поражены.П.С. А потом американцы заявят, что их комплексы не уничтожены, а только повреждены (как уже было в прошлый раз)», – пишет Подоляка.


      По данным телеграм-канала "Военная хроника", дроны "Герань-2" начали долетать вглубь охраняемой территории над воинскими частями, где развёрнута ПВО.
      "Это значит, что поменялась тактика их применения — украинская противовоздушная оборона работает всё хуже, несмотря на отправку новых и новых вооружений", – говорится в сообщении.

      Судя по наблюдениям и информации от местных жителей, дрон "Герань-2" спикировал на объект, сделав полукруг.Автор поста предположил, что существенно было доработано программное обеспечение для настройки полётного задания. Теперь операторы дронов могут закладывать в блок наведения "предпочтительный вариант поражения цели", добавили в сообщении.В публикации отмечено, что доработка БПЛА "Герань-2" позволяет сделать их дешевле, точнее, мощнее и эффективнее в применении, что совершенно точно позволит повысить эффективность при массированных ракетных ударах со вскрытием ПВО противника.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:18
    -1
    ВС РФ нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам противника на аэродромах
    Без точных данных разведки эффективность ... в общем, бить необходимо точно, не по площадям и только так.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:51
      +1
      Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 16:03
        -1
        Цитата: SwR9
        Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла.

        Уничтожает-уничтожает генерал-лейтенант, уже второй год уничтожает, а укрофашисты бьют по приграничным населенным пунктам РФ! И страдают при этом не генералитет МО РФ, а простые люди!
        Они виноваты лишь в том, что жили не тужили вблизи границы с окраиной, и жили там веками!