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Глава МИД Швеции встретится со своим турецким коллегой, чтобы обсудить стремление Стокгольма вступить в НАТО

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Глава МИД Швеции встретится со своим турецким коллегой, чтобы обсудить стремление Стокгольма вступить в НАТО

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем планирует встретиться с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить вопросы, касающиеся стремлений Стокгольма, направленных на вступление в военный блок НАТО.


Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу шведского внешнеполитического ведомства, Билльстрем заявил, что связался со своим турецким коллегой для того, чтобы поздравить Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на высшую государственную должность. По словам главы шведского МИД, Чавушоглу очень быстро ему ответил и согласился встретиться для обсуждения вопросов, связанных с гипотетическим вступлением Швеции в военный блок НАТО.

Также отмечается, что встреча на уровне глав МИД Турции и Швеции запланирована на 1 июня в Осло.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не готов позволить Швеции вступить в НАТО. Причиной своей позиции Эрдоган назвал нежелание шведских властей к борьбе с терроризмом, в частности к отказу от поддержки курдских активистов, которые в Турции считаются террористами.

По словам Эрдогана, пока шведское руководство позволяет ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно ходить по улицам Стокгольма, турецкие власти не могут одобрить членство Швеции в НАТО.

Обострение шведско-турецких отношений усилилось также после произошедшего с разрешения властей этой страны сожжения Корана в ходе одной из акций протеста возле посольства Турции.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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9 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 15:08
    +1
    Удачное фото на заставке! Хотите в НАТО? Вот вам наш ответ!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:15
      0
      Пока не поступит четкой команда от Эрдогана... то все эти МИДовские переговоры все равно, что воду в ступе толочь.
    2. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:34
      0
      Да нет, фото иллюстрирует политику современной Турции..) фиг вам, но можно договориться, вопрос только в цене и интересах. Сама новость это и подтверждает
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:42
        +1
        Цитата: N.O.M.A.D.E.
        Да нет, фото иллюстрирует политику современной Турции..) фиг вам, но можно договориться, вопрос только в цене и интересах. Сама новость это и подтверждает

        Так всем известно, что Турция действует, как ей выгодно, но на данном этапе и России выгодно, что бы как можно больше государств вели политику исходя только из своих интересов.
    3. Комментарий был удален.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:29
    0
    Стесняюсь спросить (с) на фото фак по турецки??? wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:45
      +1
      Цитата: Nexcom
      Стесняюсь спросить (с) на фото фак по турецки??? wassat

      Не стесняйтесь, судя по анализу жеста, по турецки Вы тут лучший толмач. yes
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:51
        0
        Геннадий, с уважением hi .

        Я всего лишь предположил. Язык турецких жестов не понимаю. Английский - да. А вот по бусурмански - никак. yes
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:49
    0
    Мевлют Чавушоглу показывает "вот ни на столько совести у вас не осталось" )))))
  4. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:07
    0
    Хороший фотограф на вес золота! ©
    Напомнило: