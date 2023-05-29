Глава МИД Швеции встретится со своим турецким коллегой, чтобы обсудить стремление Стокгольма вступить в НАТО

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем планирует встретиться с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить вопросы, касающиеся стремлений Стокгольма, направленных на вступление в военный блок НАТО.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу шведского внешнеполитического ведомства, Билльстрем заявил, что связался со своим турецким коллегой для того, чтобы поздравить Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на высшую государственную должность. По словам главы шведского МИД, Чавушоглу очень быстро ему ответил и согласился встретиться для обсуждения вопросов, связанных с гипотетическим вступлением Швеции в военный блок НАТО.Также отмечается, что встреча на уровне глав МИД Турции и Швеции запланирована на 1 июня в Осло.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не готов позволить Швеции вступить в НАТО. Причиной своей позиции Эрдоган назвал нежелание шведских властей к борьбе с терроризмом, в частности к отказу от поддержки курдских активистов, которые в Турции считаются террористами.По словам Эрдогана, пока шведское руководство позволяет ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно ходить по улицам Стокгольма, турецкие власти не могут одобрить членство Швеции в НАТО.Обострение шведско-турецких отношений усилилось также после произошедшего с разрешения властей этой страны сожжения Корана в ходе одной из акций протеста возле посольства Турции.