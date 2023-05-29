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Украинские военные провели массированный обстрел Шебекино Белгородской области

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Украинские военные провели массированный обстрел Шебекино Белгородской области

Расположенные вблизи украинской границы российские населенные пункты регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. Так, сегодня украинские военные провели массированный обстрел Шебекино Белгородской области.

Жителей города предупредили об опасности, прислав им на телефоны СМС-уведомления, где им рекомендовали срочно спуститься в укрытия.

Подробности сегодняшних атак ВСУ на область приводит в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отмечает, что несколько жителей Шебекино пострадали от обстрела. Его главными целями стали два промышленных предприятия.

В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями

- сообщил областной руководитель.

Из-за пожара пострадало четверо сотрудников предприятия. Мужчин доставили в центральную районную больницу. У них зафиксированы ожоги органов дыхания и отравления. Состояние одного из пострадавших тяжелое, у остальных троих – средней тяжести.

Также сегодня обстреляны села Муром и Новая Таволжанка. В последнем повреждены линии электропередач, из-за чего в нескольких населенных пунктах нарушено электроснабжение. Люди не пострадали.

В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки

- сообщает Гладков об еще одном обстреле со стороны ВСУ.

Ранее Шебекино было обстреляно в минувшую субботу. В результате один человек погиб и трое получили ранения, двое из них – несовершеннолетние.

Использованы фотографии:
https://vk.com/gladkov_vv
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15 комментариев
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  1. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 15:06
    +16
    Это новая реальность, такова плата за соплежуйское руководство. Привыкайте. Искренне жаль жителей приграничных регионов...
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:29
      +5
      Это мелочи по сравнению с победой на выборах Друга-Эрдогана и продлением зерновой сделки...
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 15:06
    +3
    Жителей города предупредили об опасности, прислав им на телефоны СМС-уведомления, где им рекомендовали срочно спуститься в укрытия.

    Интересно, сколько там этих самых укрытий.
    1. Ave_patriam
      Ave_patriam Сегодня, 15:38
      +3
      Скорее всего нисколько. За сутки больше 100 прилетов в Шебекино. Красные линии видимо отодвигаются на неопределенное расстояние. Шутка про "последнее китайское предупреждение" уже не про китайское и к сожалению не шутка....
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 15:43
        +1
        Цитата: Ave_patriam
        Скорее всего нисколько.

        У нас есть в доме 50-х годов постройки бомбоубежище, но там вроде склад какой то. И вообще, у кого ключи от него, фиг знает.
      2. Добрый
        Добрый Сегодня, 15:51
        +2
        Красной краски у нас много! Линии можем чертить любой ширины. fellow
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:10
    +6
    Зря стреляют супостаты. Нашему начальству на это наплевать.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:11
    +5
    Может быть в качестве асимметричного ответа самим передать Гаагскому МУС ген.Герасимова (как самого бесполезного)?
    Тогда может остальные генералы и командующие начнут быстрее и качественней принимать необходимые решения? what
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 15:33
      0
      Тогда может остальные генералы и командующие начнут быстрее и качественней принимать необходимые решения?

      Тактику ЧВК, которую применяли в Бахмуте нельзя применить для обычных частей или тоже зека надо брать в свои ряды.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 15:14
    +2
    Почему, в ответ, не выжжены десятки позиций всук, огнемётами?!
    1. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 15:20
      +2
      А кто выжигать будет? ПВО в области пока справляется, но ВСУки бьют из минометов и дальнобойной арты! А дивизионов контрбатарейной борьбы на месте или мало, или вообще нет.
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 16:06
        0
        А дивизионов контрбатарейной борьбы

        А Ударные бпла ?
    2. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 15:26
      +3
      "НеПартнёры-уже", все на фшивость проверяют . Спускают с цепи по немногу, больше, больше, пока цепь не снимут вообще (самолёты…сильно дальнобойные ракеты, ну и ягодка впишутся сами ) когда мы выдохнимся людским ресурсом полностью
  6. Codett
    Codett Сегодня, 16:02
    0
    Надо стратегов из кремля туда отправить на ПМЖ, заодно генштабистов и главное вместе с семьями, вот тогда может быть начнут исправлять ситуацию.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:08
      0
      Зато с 1 июля в России начинает действовать электронная виза и граждане 52-ух стран смогут приехать к нам даже без приглашения. Сам ВГК посодействовал. Россия-очень открытая страна, особенно для людей с кошельками. При этом, куда поедут отдыхать жители Шебекино, никого не интересует.