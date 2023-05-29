В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями

В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки

Расположенные вблизи украинской границы российские населенные пункты регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. Так, сегодня украинские военные провели массированный обстрел Шебекино Белгородской области.Жителей города предупредили об опасности, прислав им на телефоны СМС-уведомления, где им рекомендовали срочно спуститься в укрытия.Подробности сегодняшних атак ВСУ на область приводит в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отмечает, что несколько жителей Шебекино пострадали от обстрела. Его главными целями стали два промышленных предприятия.- сообщил областной руководитель.Из-за пожара пострадало четверо сотрудников предприятия. Мужчин доставили в центральную районную больницу. У них зафиксированы ожоги органов дыхания и отравления. Состояние одного из пострадавших тяжелое, у остальных троих – средней тяжести.Также сегодня обстреляны села Муром и Новая Таволжанка. В последнем повреждены линии электропередач, из-за чего в нескольких населенных пунктах нарушено электроснабжение. Люди не пострадали.- сообщает Гладков об еще одном обстреле со стороны ВСУ.Ранее Шебекино было обстреляно в минувшую субботу. В результате один человек погиб и трое получили ранения, двое из них – несовершеннолетние.