Он [губернатор Белгородской области] абсолютно прав в том, что Харьков и саму Харьковскую область необходимо присоединить к Белгородской области с тем, чтобы обезопасить регион и приграничные территории от обстрелов украинской армии. Об этом уже неоднократно говорило как руководство нашей страны, так и командование ВС РФ. По мере того как Запад продолжит поставлять нацистскому режиму Киева дальнобойные системы вооружений, ровно настолько же необходимо отодвигать границу так называемой Украины от границ России, создавая, тем самым, буферную зону и, профилактируя, применение дальнобойных систем

Эти территории являются исконно русскими и законными в соответствии с конституцией Российской Федерации. Мы все прекрасно понимаем, что эти границы [Украины] окажутся где-то в районе Польши. Так что вы, украинцы, сами, к сожалению, лишаете себя государственности в будущем. Вина же во всём этом лежит на нынешнем руководстве страны, которое само повышает эскалацию конфликта, регулярно обстреливая российские города и сёла ракетами своих западных партнёров, выступающих в качестве соучастников этих преступлений

Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов прокомментировал заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по поводу включения Харькова и Харьковской области в состав региона из-за обстрелов со стороны ВСУ. По мнению подполковника запаса, глава вышеупомянутого субъекта РФ правильно высказался в данной ситуации.– дал комментарий военный эксперт для «Военного обозрения».В то же время, отметил Шкурлатов, отодвигая границу на расстояние, которое не могут преодолеть эти ракетные системы западного образца, Россия создаёт безопасную зону для своей территории, в том числе и для территорий новых российских регионов – Запорожской, Херсонской областей, а также ЛДНР.– подчеркнул член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России».