Военное обозрение
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Эксперт прокомментировал слова губернатора Гладкова о необходимости включения Харькова в состав Белгородской области

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Эксперт прокомментировал слова губернатора Гладкова о необходимости включения Харькова в состав Белгородской области

Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов прокомментировал заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по поводу включения Харькова и Харьковской области в состав региона из-за обстрелов со стороны ВСУ. По мнению подполковника запаса, глава вышеупомянутого субъекта РФ правильно высказался в данной ситуации.


Он [губернатор Белгородской области] абсолютно прав в том, что Харьков и саму Харьковскую область необходимо присоединить к Белгородской области с тем, чтобы обезопасить регион и приграничные территории от обстрелов украинской армии. Об этом уже неоднократно говорило как руководство нашей страны, так и командование ВС РФ. По мере того как Запад продолжит поставлять нацистскому режиму Киева дальнобойные системы вооружений, ровно настолько же необходимо отодвигать границу так называемой Украины от границ России, создавая, тем самым, буферную зону и, профилактируя, применение дальнобойных систем

– дал комментарий военный эксперт для «Военного обозрения».

В то же время, отметил Шкурлатов, отодвигая границу на расстояние, которое не могут преодолеть эти ракетные системы западного образца, Россия создаёт безопасную зону для своей территории, в том числе и для территорий новых российских регионов – Запорожской, Херсонской областей, а также ЛДНР.

Эти территории являются исконно русскими и законными в соответствии с конституцией Российской Федерации. Мы все прекрасно понимаем, что эти границы [Украины] окажутся где-то в районе Польши. Так что вы, украинцы, сами, к сожалению, лишаете себя государственности в будущем. Вина же во всём этом лежит на нынешнем руководстве страны, которое само повышает эскалацию конфликта, регулярно обстреливая российские города и сёла ракетами своих западных партнёров, выступающих в качестве соучастников этих преступлений

– подчеркнул член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России».
Использованы фотографии:
Соцсети/Шкурлатов
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:51
    +2
    Дело за самым малым-присоединить...И вычистить там заразу..
    1. ААК
      ААК Сегодня, 17:01
      +14
      Уже почти полтора года только и слышим, что про "отодвигания", а ситуация ничуть не лучше, Донецк по-прежнему под обстрелами, даже ещё более жёсткими... реально весь пар только в свистки и уходит...
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 17:41
        0
        ситуация ничуть не лучше, Донецк по-прежнему под обстрелами

        Ну вы сразу и все хотите. Когда! Вот сегодня Сергей Кожугетович спортсменов ЦСКА поздравлял, какую то чашу (кубок) им вручал. Героями их называл. Спортивными победами гордиться призывал (с неспортивными победами у ВС РФ пока что не очень). А ведь ее надо было придумать, изготовить. Все время заботы у министра обороны. А ведь скоро танковый биатлон начнется. К нему не только готовиться надо, ну и денег откуда то взять. Откуда понятно. За счет беспилотников, радиостанций, обмундирования бойцов СВО. Но сделать это надо так, что бы никто не догадался. А это даже генералу армии, бухгалтеру Шевцовой не просто сделать.
  2. Комментарий был удален.
  3. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 16:55
    0
    Это и понятно. Нужна серьёзная мотивация для начала денацификации дальнейшей части залежной. И она отчаянно зреет. Высказывания на этом уровне никогда не остаются вне поля зрения...
  4. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 16:57
    +9
    Будут Харьковскую область обстреливать, что это меняет?! Или там будут "не россияне" жить и ими можно пожертвовать?! Что за логика... Просто хватит уже церемониться с руководством Украины
    1. Простой
      Простой Сегодня, 17:41
      0
      Предлагаете ледорудбом или полонием?
      А кто будет предпосылки для присоединения бывших украинских территорий к России создавать?
      Пока такие люди как Зеленский, Буданов ,Подоляк у власти - Украине и врагов не нужно.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 16:59
    +4
    Белгород успокоится, начнут Харьков долбить. Надо Чоп брать, со Львовом...
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:16
      0
      Как раз Львов брать и не надо, пусть этот геморрой достанется полякам. Но, должно быть так, упал хоть один снаряд на освобождённой территории - нет целого квартала во Львове.
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:03
    +3
    Вопрос же не в том, что нужно сделать, вопрос в том, как.
  7. Codett
    Codett Сегодня, 17:07
    +7
    эксперты блин, на сайте писали что оголять границу опасно, Просто не надо было жестов доброй воли и разговоров что ещё толком ничего не начинали, и воевать может быть уже в серьез начнёте, поставьте в войска коалицию у нее приличная дальность и больше возможностей для контрбатарейной борьбы, начните массовый выпуск бесплотников и защищённых радиостанций, а не спихивайте всё на волонтеров, наладить выпуск хорошо защищённых БМП и БТР, а не этих фанерных гробов, начните вводить ответственность за хищения при госзаказе, при отступлении и оставлении позиций без приказа, отправьте детей элитки в армию и на фронт, чтобы народ видел что она вместе с ним а не против него, вооружите ополчение вдоль границы, глядишь дела пойдут по другому.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:11
    -2
    Граница России должна быть на Дунае.
    1. Комментарий был удален.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:16
    -2
    Да ну нафиг. Пусть будет отдельная область в составе РФ, и так же с остальными областями, то есть, ликвидация Украины как образования - как и раньше, области России
    Но это потом думать будем, пока не горит
  10. spirit
    spirit Сегодня, 17:18
    +3
    Самое смешное все говорят о отводе границ.Но никто не задаёт вопросов кто сдал все эти территории без боя в результате перегруппировок.Товарищ подполковник не хочет этот вопрос адресовать на фрунзенскую? конечно нет) Все эти популисты хотят идти в бой (точнее пускать других ,сами то они тут отсидеться) под руководством тех же людей кто все это ранее про* профукал.Сделана работа над ошибками,сняты те люди которые ранее в это вляпались и сдали без поя приграничные территории?Вояки,отодвигатели границ блин медийные...
  11. alystan
    alystan Сегодня, 17:19
    0
    Президент РФ подписал Указ №390 от 29 мая 2023 года «О некоторых вопросах деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах».

    С целью совершенствования работы Военно-промышленной комиссии РФ Указ постановляет:

    1. Образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

    2. Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
    ...//
  12. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 17:22
    +1
    Губер к выборам готовится, что ли? Что за популизм? Со своей территорией управиться не может, а хочет ещё.
    Харьковская область пусть так и остаётся, но оккупированной территорией под управлением военной администрации. Как и вся Украина, в идеале. 10 лет военного положения, пока всю бандерню не вычистят и население не поумнеет, а там видно будет. Как в Германии было. Иначе вся эта СВО - мартышкин труд и напрасные жертвы
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:23
    0
    Эксперт прокомментировал слова губернатора Гладкова о необходимости включения Харькова в состав Белгородской области
    . А кто против?
    Перечислить всех не взирая на лица и занимаемые должности.
    И тогда их... в общем, тогда.
  14. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:59
    +1
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Граница России должна быть на Дунае.

    Возьмите контурную карту и нарисуйте, в чём проблема то?! Или у вас времени не остаётся после уроков "чистописания" здесь?! winked
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:10
    0
    Это всё хорошо, только один вопрос. Чем и кем отодвигать линию от границы? request