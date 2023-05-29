Разница в десятки раз: в американской прессе сравнили производство снарядов в России и на Западе

Россия делает ставку на то, что она сможет переждать решимость Запада. Но наша солидарность и поддержка сохранятся. Поэтому количество [снарядов] не имеет практического значения

У России есть потенциал мобилизовать собственную экономику для поддержки вооруженных сил и контролировать свою судьбу, в то время как Украина лишена такой возможности. Критической слабостью Украины является ее зависимость от западных запасов и промышленности

Западные страны не сумели развернуть свои оборонные мощности для производства необходимого ВСУ количества снарядов. В то же время российский ВПК в этой области опережает своих стратегических противников в десятки раз.Как указывается в издании The Washington Post, нехватка боеприпасов ставит под сомнение возможности украинской армии перейти в давно анонсированное контрнаступление даже к концу текущего года. Недостаток снарядов проявил себя уже в апреле 2022 года, однако «все сидели сложа руки». В этих условиях ВСУ способны максимум осуществить локальные прорывы линии фронта, которую ВС РФ укрепляли на протяжении месяцев.Как отмечается в американской прессе, ежемесячный расход артиллерийских снарядов ВСУ в 2022 году составлял 180 тыс. единиц, в настоящее время – 90-140 тыс. При этом до украинского конфликта США выпускали всего 14,5 тыс. боеприпасов в месяц, на текущий момент оно увеличено до 20 тыс. и будет постепенно нарастать до 90 тыс. ед. В Европе признаков адекватного развёртывания соответствующего производства не видно до сих пор.- заявил один из дипломатов ЕС.На этом фоне, как указывается в издании, Россия намерена увеличить производство артснарядов с 1,7 млн в преддверии СВО до 2,5 млн ед. к концу текущего года. Однако Владимир Путин в марте поставил более амбициозную задачу – нарастить их выпуск в течении следующих 12 месяцев в три раза.- делается вывод в издании.