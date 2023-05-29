Военное обозрение
Войти Регистрация

Разница в десятки раз: в американской прессе сравнили производство снарядов в России и на Западе

10
Разница в десятки раз: в американской прессе сравнили производство снарядов в России и на Западе

Западные страны не сумели развернуть свои оборонные мощности для производства необходимого ВСУ количества снарядов. В то же время российский ВПК в этой области опережает своих стратегических противников в десятки раз.


Как указывается в издании The Washington Post, нехватка боеприпасов ставит под сомнение возможности украинской армии перейти в давно анонсированное контрнаступление даже к концу текущего года. Недостаток снарядов проявил себя уже в апреле 2022 года, однако «все сидели сложа руки». В этих условиях ВСУ способны максимум осуществить локальные прорывы линии фронта, которую ВС РФ укрепляли на протяжении месяцев.

Как отмечается в американской прессе, ежемесячный расход артиллерийских снарядов ВСУ в 2022 году составлял 180 тыс. единиц, в настоящее время – 90-140 тыс. При этом до украинского конфликта США выпускали всего 14,5 тыс. боеприпасов в месяц, на текущий момент оно увеличено до 20 тыс. и будет постепенно нарастать до 90 тыс. ед. В Европе признаков адекватного развёртывания соответствующего производства не видно до сих пор.

Россия делает ставку на то, что она сможет переждать решимость Запада. Но наша солидарность и поддержка сохранятся. Поэтому количество [снарядов] не имеет практического значения

- заявил один из дипломатов ЕС.

На этом фоне, как указывается в издании, Россия намерена увеличить производство артснарядов с 1,7 млн в преддверии СВО до 2,5 млн ед. к концу текущего года. Однако Владимир Путин в марте поставил более амбициозную задачу – нарастить их выпуск в течении следующих 12 месяцев в три раза.

У России есть потенциал мобилизовать собственную экономику для поддержки вооруженных сил и контролировать свою судьбу, в то время как Украина лишена такой возможности. Критической слабостью Украины является ее зависимость от западных запасов и промышленности

- делается вывод в издании.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. km-21
    km-21 Сегодня, 15:42
    -8
    Россия уступает Западу в производстве танков, пушек, самолетов, авианосцев, грузовиков, легковиков, микроэлектроники, космических аппаратов, компьютеров, программного обеспечения, роботов, станков, производственного оборудования,... одним словом - всего. При таких обстоятельствах очень трудно поверить в превосходство наших возможностей по производству снарядов.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:53
      +8
      Цитата: km-21
      Россия уступает Западу

      А что возможно, чтоб было наоборот?
      РФ со своими 145 млн населения со одной стороны и 1000 млн населения у Запада.
      Экономики сравнивать думаю нет никакого смысла.
      И при таком раскладе РФ умудряется еще и относительно независимую внешнюю политику проводить.
      Тут радоваться надо. Это не шутка.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:55
      +8
      Цитата: km-21
      Россия уступает Западу в производстве танков, пушек, ... ,

      Интересное замечание, не соответствующее действительности
    3. KCA
      KCA Сегодня, 16:00
      +2
      Можно уточнить в производстве каких танков запад превосходит Россию? Последний Абрамс был произведёт в 2001 году, экспортный аж в 1995 году, сейчас только модернизируют свои, или наоборот раздевают для поставки на окраину, может в производстве Леопардов? Про Челленджер и Леклерк вообще молчу, танки по цене самолётов
  2. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 15:47
    +1
    Стволы артсистем имеют свой ресурс и это нельзя забывать, а то на 76мм ЗИС-3 перейдем
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:56
      +2
      Цитата: Игорь_Сергеевич
      Стволы артсистем имеют свой ресурс и это нельзя забывать, а то на 76мм ЗИС-3 перейдем

      Да и тут надо так же увеличивать их производство...
  3. Kunich
    Kunich Сегодня, 15:51
    +6
    Цитата: km-21
    ...очень трудно поверить в превосходство наших возможностей по производству снарядов.

    Так в статье и говорится, что ваши возможности от российских отстают. Уж не думаете ли вы, неуважаемый, что мы поверили, будто вы из России тут пишете?
  4. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 15:56
    +2
    Цитата: Игорь_Сергеевич
    Стволы артсистем имеют свой ресурс и это нельзя забывать, а то на 76мм ЗИС-3 перейдем

    Вообще-то их меняют постоянно. Стандартная процедура.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 15:59
    0
    Россия намерена увеличить производство артснарядов с 1,7 млн в преддверии СВО до 2,5 млн ед. к концу текущего года.
    Как хотелось бы, что бы это произошло быстрее...что бы не было такого ПОЗОРА, когда артподразделениям устанавливается лимит в шесть...девять снарядов на орудие в сутки
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:00
    +2
    Ну что, местные минусаторы будут продолжать рассказы про то, что факт деиндустриализации США вымышлен? Они ничего не производят, кроме мультиков и долболобов, причем уже давно
    Цитата: Kunich
    Уж не думаете ли вы, неуважаемый, что мы поверили, будто вы из России тут пишете?

    Дочь офицера - единственная оставшаяся производственная профессия и там, и на их плантациях