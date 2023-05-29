Военное обозрение
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Украинский институт будущего отметил рост негативных эмоционально-психологических состояний у граждан страны

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Украинский институт будущего отметил рост негативных эмоционально-психологических состояний у граждан страны

Граждане нашей «западной соседки» все сильнее устают от того, что происходит в их стране. По крайней мере именно об этом свидетельствуют данные недавнего исследования, которые опубликовал «Украинский институт будущего».


Опрос проводился среди 1205 респондентов. При этом его результаты оказались хуже, чем в аналогичном исследовании, которое проходило в феврале текущего года.

Например, на быструю утомляемость и слабость пожаловались 45 и 44 процента респондентов соответственно. При этом еще в феврале подобные состояния беспокоили 39% участников.

Также, по данным «Украинского института будущего», у опрошенных граждан на 5-7% выросли показатели тревожности, страха, тревожного сна, а также чрезвычайно раннего пробуждения.

Стоит отметить, что ухудшение эмоционально-психологических состояний у украинцев в текущей ситуации не вызывает удивления. В стране идет вооруженный конфликт с непрекращающейся всеобщей мобилизацией, у ВСУ с прошлой осени нет каких-либо значимых успехов, а уровень жизни простых граждан постоянно снижается.

Между тем подобная тенденция должна вызывать серьезные опасения у киевских властей, которым теперь будет все сложнее «дурачить» свой народ, анонсируя будущие «перемоги» в ходе обещанного, но так и не начавшегося контрнаступления.
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1 комментарий
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:05
    0
    Так именно для этого бойню устраивают не на самой свиноферме, а в стороне... Но тут тот случай, когда свиноферму закрывают за нерентабельностью.
    А так - впереди у вас только тушенка