Граждане нашей «западной соседки» все сильнее устают от того, что происходит в их стране. По крайней мере именно об этом свидетельствуют данные недавнего исследования, которые опубликовал «Украинский институт будущего».Опрос проводился среди 1205 респондентов. При этом его результаты оказались хуже, чем в аналогичном исследовании, которое проходило в феврале текущего года.Например, на быструю утомляемость и слабость пожаловались 45 и 44 процента респондентов соответственно. При этом еще в феврале подобные состояния беспокоили 39% участников.Также, по данным «Украинского института будущего», у опрошенных граждан на 5-7% выросли показатели тревожности, страха, тревожного сна, а также чрезвычайно раннего пробуждения.Стоит отметить, что ухудшение эмоционально-психологических состояний у украинцев в текущей ситуации не вызывает удивления. В стране идет вооруженный конфликт с непрекращающейся всеобщей мобилизацией, у ВСУ с прошлой осени нет каких-либо значимых успехов, а уровень жизни простых граждан постоянно снижается.Между тем подобная тенденция должна вызывать серьезные опасения у киевских властей, которым теперь будет все сложнее «дурачить» свой народ, анонсируя будущие «перемоги» в ходе обещанного, но так и не начавшегося контрнаступления.