Спикер грузинского парламента: За Грузию никто не будет воевать при конфликте с Россией

В случае начала войны, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него

В случае вооруженного противостояния с Россией за Грузию никто не вступится. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра».По словам грузинского политика, Тбилиси не планирует вводить санкции против России, поскольку не уверено в поддержке со стороны Запада в критической ситуации. Папуашвили отметил, что в случае начала вооруженного конфликта с Россией, за Грузию никто не будет воевать.- подчеркнул Папуашвили.Политик убежден, что максимум, на который способен Запад – поставка вооружений. Но рисковать жизнями своих граждан из-за Украины или Грузии западные правительства не будут, отметил спикер грузинского парламента. Вывод вполне адекватный, учитывая, что даже в такой стране как Грузия, характеризующейся прозападной позицией, представители власти открыто говорят о том, что Запад не собирается заступаться за своих постсоветских союзников «серьезно», направляя свои контингенты воевать за Киев или Тбилиси.Стоит отметить, что Грузия, вероятно, не получит и малой доли той военной и финансовой помощи, которая была направлена с начала 2022 года Украине. Это связано с меньшим интересом Запада к Грузии, а также с небольшой численностью населения страны, делающей Тбилиси менее интересным для США и НАТО стратегическим партнером.