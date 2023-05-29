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Спикер грузинского парламента: За Грузию никто не будет воевать при конфликте с Россией

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Спикер грузинского парламента: За Грузию никто не будет воевать при конфликте с Россией

В случае вооруженного противостояния с Россией за Грузию никто не вступится. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра».


По словам грузинского политика, Тбилиси не планирует вводить санкции против России, поскольку не уверено в поддержке со стороны Запада в критической ситуации. Папуашвили отметил, что в случае начала вооруженного конфликта с Россией, за Грузию никто не будет воевать.

В случае начала войны, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него

- подчеркнул Папуашвили.

Политик убежден, что максимум, на который способен Запад – поставка вооружений. Но рисковать жизнями своих граждан из-за Украины или Грузии западные правительства не будут, отметил спикер грузинского парламента. Вывод вполне адекватный, учитывая, что даже в такой стране как Грузия, характеризующейся прозападной позицией, представители власти открыто говорят о том, что Запад не собирается заступаться за своих постсоветских союзников «серьезно», направляя свои контингенты воевать за Киев или Тбилиси.

Стоит отметить, что Грузия, вероятно, не получит и малой доли той военной и финансовой помощи, которая была направлена с начала 2022 года Украине. Это связано с меньшим интересом Запада к Грузии, а также с небольшой численностью населения страны, делающей Тбилиси менее интересным для США и НАТО стратегическим партнером.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cpl. Jason Dangel
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2 комментария
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  1. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 16:09
    +1
    Не хочет Папуашвили стать очередным обманутым проамериканским ПАПУАСОМ!
  2. Sith
    Sith Сегодня, 16:09
    0
    Они в 2008 году уже пробовали ... в курсе)