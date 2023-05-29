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Поражение ПТУРом украинской МТ-ЛБ с боевиками «на броне» попало в кадр

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Поражение ПТУРом украинской МТ-ЛБ с боевиками «на броне» попало в кадр

В сети появились кадры, на которых можно увидеть поражение ПТУРом украинской МТ-ЛБ, на броне которой перевозилось около отделения боевиков киевского режима.


Судя по всему, российские военные при помощи разведывательного беспилотника обнаружили перемещавшуюся по одной из дорог бронетехнику ВСУ, после чего данные были переданы по назначению, что дало возможность произвести меткий выстрел из ПТУР, в результате которого украинская МТ-ЛБ и находившиеся на ее броне боевики были уничтожены.

В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские военнослужащие активно используют противотанковые ракетные комплексы всех актуальных в настоящее время типов, включая также самоходные установки "Штурм-С", которые, несмотря на почтенный полувековой возраст, все еще полностью соответствуют текущим задачам спецоперации и способны наносить военной технике противника значительный урон.

Комплекс "Штурм-С" оборудован оптическими средствами, обеспечивающими наведение противотанковых ракет во всех диапазонах рабочих дальностей. В одном из последних проектов модернизации также появились средства, позволяющие обнаруживать и поражать технику противника вне зависимости от времени суток.

Ракеты "Кокон" и "Атака", предназначенные для атак по наземным и малоскоростным воздушным целям на расстоянии до 5-6 км, способны поражать цель из-за зоны предельной дальности поражения вооружений бронетехники противника.




Использованы фотографии:
Wikipedia
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12 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 16:28
    +3
    Вероятно выживших 1-2 ... кто или успел спрыгнуть по другую от ракеты стороны ... или его смело и не задело осколками
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:36
      +3
      Цитата: Sith
      или его смело и не задело осколками

      История об этом умалчивает, хотя дело было по весне или осенью судя по всему.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:45
      0
      Цитата: Sith
      его смело и не задело осколками

      Скорость воздушной волны выше скорости полета осколков? request Думаю больше половины убитых снарядами и минами ожили бы. feel
  2. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 16:30
    +3
    Листья с деревьев ветром сдуло?
    Администрация, краткость - сестра таланта
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:33
    +3
    А вот музычку опять ЛГБТшную подложили.
  4. Бром4ег
    Бром4ег Сегодня, 16:35
    0
    ПТУРинг занятие нужное. Но такие удачные попадания редки. В большинстве случаев всё таки стараются не набиваться в бэхи и кроме видителя и рядом сидящего в них никого нет.
  5. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 16:39
    +2
    пощаче бы такой "пир"......
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:49
    +3
    Когда они ехали , они думали о теплой баньке , чарке горилки и шматке сала , но ПТУР "Атака" немного скорректировал их планы и отправил сразу к Бандере. Так бывает....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:06
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Когда они ехали , они думали о теплой баньке , чарке горилки и шматке сала , но ПТУР "Атака" немного скорректировал их планы и отправил сразу к Бандере. Так бывает....

      Будет им там банька, черти приготовили уже спа-процедуры...
  7. Codett
    Codett Сегодня, 16:50
    0
    Автор сказочник написал что полувековые комплексы штурм-с, соответствуют требованиям СВО, последния модификация ещё куда не шло, а старые Недостатки
    Отсутствие возможности видеть цель ночью с БМ 9П149 без применения внешней подсветки. Данный недостаток устранён в комплексах «Штурм-СМ» и «Штурм-СМЭ». Комплекс 9К132 «Штурм-СМ», в том числе боевая машина 9П149М и ракеты 9М120-1, 9М120-1Ф, 9М120-1Ф-1, распоряжением № 1186Р от 30.06.2014 г. Правительства Российской Федерации принят на вооружение вооружённых сил Российской Федерации.
    Наличие на борту БМ 9П149 и 9П149М оптического пеленгатора ответчика ракеты.
  8. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:59
    +1
    Да, видео не свежее, деревья голые. Судя по видео, там и внутри чубатые были, один точно залез внутрь.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:12
    0
    Красиво сработали ребята, столько бекона за раз, редкая удача!