Поражение ПТУРом украинской МТ-ЛБ с боевиками «на броне» попало в кадр

В сети появились кадры, на которых можно увидеть поражение ПТУРом украинской МТ-ЛБ, на броне которой перевозилось около отделения боевиков киевского режима.
Судя по всему, российские военные при помощи разведывательного беспилотника обнаружили перемещавшуюся по одной из дорог бронетехнику ВСУ, после чего данные были переданы по назначению, что дало возможность произвести меткий выстрел из ПТУР, в результате которого украинская МТ-ЛБ и находившиеся на ее броне боевики были уничтожены.
В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские военнослужащие активно используют противотанковые ракетные комплексы всех актуальных в настоящее время типов, включая также самоходные установки "Штурм-С", которые, несмотря на почтенный полувековой возраст, все еще полностью соответствуют текущим задачам спецоперации и способны наносить военной технике противника значительный урон.
Комплекс "Штурм-С" оборудован оптическими средствами, обеспечивающими наведение противотанковых ракет во всех диапазонах рабочих дальностей. В одном из последних проектов модернизации также появились средства, позволяющие обнаруживать и поражать технику противника вне зависимости от времени суток.
Ракеты "Кокон" и "Атака", предназначенные для атак по наземным и малоскоростным воздушным целям на расстоянии до 5-6 км, способны поражать цель из-за зоны предельной дальности поражения вооружений бронетехники противника.