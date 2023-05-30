Бетонные надолбы: старое средство в современных условиях

Инженерные заграждения в Белгородской области, декабрь 2022 г. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"
В приграничных областях, а также в новых регионах с прошлого года осуществляется строительство различных инженерных заграждений для сдерживания противника. Особое внимание по ряду причин получила т.н. «засечная черта» или «Линия Вагнера» в Белгородской области. Такие заграждения строятся на основе различных компонентов и средств. В частности, широко используются противотанковые надолбы.
Система инженерных заграждений
Развертывание инженерных заграждений разных классов в зоне боевых действий начинается практически сразу после взятия территории под контроль. Осуществляется отрывка траншей, устанавливается колючая проволока / спирали Бруно, создаются минные заграждения и т.д. По имеющимся данным, развитые системы инженерных заграждений (СИЗ) сейчас прикрывают позиции наших войск во всех новых регионах.
Осенью 2022 г., во избежание различных акций со стороны киевского режима, было принято решение о развертывании аналогичных СИЗ вдоль «старой» границы. Широкое освещение получило строительство таких объектов в Белгородской области. Эту систему прозвали «засечной чертой» или «Линией Вагнера». Основные работы были завершены уже зимой.
Как показывало руководство Белгородской области, на опасных направлениях появились противотанковые рвы, бетонные пирамиды-надолбы, колючая проволока и т.д. По всей видимости, эта СИЗ включала и другие средства разного рода, о которых, по понятным причинам, решили не сообщать.
Для большей сложности разграждения пирамиды соединены тросами. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"
Опыт последних месяцев показал, что засечная черта в целом решает свою задачу. Противник не проявляет заметной активности на прикрытых участках границы. Дело в том, что заграждения серьезно ухудшают возможности для проведения различных вылазок и акций. Диверсионные группы на бронетехнике теперь не имеют возможности пересекать границу в произвольных местах.
Попытки проникнуть на нашу территорию через оставшиеся участки завершаются известным образом. Уже несколько групп были остановлены и уничтожены в приграничных районах.
«Зубы дракона»
В составе строящихся СИЗ используются разные средства, в т.ч. надолбы, также известные под неофициальным названием «зубы дракона». Эти изделия, при всей своей простоте, способны внести заметный вклад в обеспечение обороны и сдерживание противника. При этом наилучшие результаты дает их использование вместе с другими средствами.
Каждый надолб представляет собой простую пирамиду с четырехугольным основанием, выполненную из бетона. Высота такого изделия – не более 1-1,2 м. Производство надолбов не отличается сложностью и может быть быстро развернуто на любой площадке. Доставка и установка на заданном месте тоже не связана с какими-либо трудностями.
Бетонные надолбы устанавливаются прямо на грунт без какой-либо особой подготовки. Изделия оптимальной высоты и массы затрудняют или делают невозможным передвижение колесной и гусеничной техники. Для дополнительного эффекта и затруднения разборки заграждения пирамиды могут соединяться друг с другом тросом. Кроме того, их можно дополнительно закрывать колючей проволокой.
В промежутках между надолбами имеются проволочные заграждения. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"
Как и любые другие инженерные заграждения, линии надолбов и участок перед ними должны быть прикрыты пулеметами и/или артиллерией. В свете актуальных тактик, полезными будут и противотанковые средства разного рода, вплоть до ракетных комплексов.
Задачей «зубов дракона», как и других инженерных заграждений, является своего рода управление перемещениями противника. Так, мощная СИЗ может заставить его пойти в наступление по менее защищенному или открытому участку, который уже подготовлен к этому. Там силы противника могут встречать замаскированные минно-взрывные заграждения, артиллерийский огонь и т.д.
Кроме того, СИЗ может приостановить продвижение противника. Для дальнейшего движения ему придется расчищать местность. При этом его саперы будут работать под огнем средств, прикрывающих заграждение. Кроме того, остановившиеся войска / силы становятся более легкой целью для широкого спектра ударных средств обороняющейся стороны.
Противодействие и защита
Очевидно, что «зубы дракона», как и любые другие инженерные средства не являются принципиально неуязвимыми и не дают полной защиты и гарантии. За десятилетия существования такого заграждения появились методы и средства для борьбы с ним.
Не так давно Минобороны Великобритании опубликовало ролик, рекламирующий службу в армии. Его «героем» стал танк Challenger 2 с бортовым номером «23A», оснащенный бульдозерным отвалом. При помощи навесного оборудования танкисты засыпали траншею, отрыли окоп, а также сдвинули с дороги разные препятствия – в т.ч. бетонные надолбы.
Используются не только наземные препятствия, но и рвы. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"
Благодаря мастерству съемочной группы такое применение танка выглядит эффектным и кажется эффективным. Однако на реальном поле боя решение инженерных задач будет более сложным и рискованным. Так, представленные в ролике заграждения были организованы самым простым образом, а меры по затруднению разборки не принимались.
Кроме того, «Челленджер-2» с отвалом работал на полигоне и не подвергался воздействию противотанковых средств. Очевидно, что даже одно удачное попадание ракеты ПТРК способно превратить танк из инженерной машины разграждения в еще одно препятствие в рамках СИЗ.
При всем этом, нужно учесть, что инженерное оснащение получают далеко не все танки. Кроме того, количество специализированных инженерных машин в бронетанковых подразделениях армий НАТО тоже ограничено. Это означает, что хорошее огневое прикрытие инженерных заграждений может предотвратить прорыв противника, а также оставить его без ценных бронеобъектов. Соответственно, под вопросом окажутся и новые попытки прорыва.
Актуальное средство
Таким образом, инженерные заграждения разного рода, включая бетонные надолбы, все еще остаются актуальным и эффективным средством для решения своих задач. Прогресс в области бронетехники практически не влияет на их возможности и потенциал. При этом каждое из существующих средств заграждения имеет свои цели и задачи, а также сильные и слабые стороны.
Танк Challenger 2 расчищает проход. Кадр из видео от Минобороны Великобритании
В частности, «зубы дракона» отличаются простотой изготовления и развертывания. Сразу после установки готовы они к выполнению своих задач. Хорошим примером этого является недавнее строительство в приграничных областях – за считанные недели и месяцы удалось закрыть значительную часть потенциально опасных участков.
В целом речь идет о том, что у нашей армии и других структур есть эффективные средства для обустройства опасных направлений и сдерживания противника. Используя разные наборы отдельных средств и комбинируя их нужными способами, можно создавать наиболее эффективные в данных условиях заграждения и обеспечивать их прикрытие.
На данный момент надолбы и другие средства массово развернуты на линиях соприкосновения в новых регионах. Весьма вероятно, что они являются одной из причин, по которым киевские формирования никак не могут начать давно обещанное наступление. Одновременно с этим схожие линии обороны оборудованы вблизи российско-украинской границы и выполняют схожие задачи.
Очевидно, что использование «зубов» и других инженерных заграждений будет продолжаться. При этом армия и иные структуры не полагаются только лишь на СИЗ. В итоге все принимаемые меры и используемые средства позволяют остановить продвижение противника, перенаправить его на иной участок или вообще исключить любую активность.