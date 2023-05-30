Военное обозрение
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Бетонные надолбы: старое средство в современных условиях

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Бетонные надолбы: старое средство в современных условиях
Инженерные заграждения в Белгородской области, декабрь 2022 г. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"



В приграничных областях, а также в новых регионах с прошлого года осуществляется строительство различных инженерных заграждений для сдерживания противника. Особое внимание по ряду причин получила т.н. «засечная черта» или «Линия Вагнера» в Белгородской области. Такие заграждения строятся на основе различных компонентов и средств. В частности, широко используются противотанковые надолбы.

Система инженерных заграждений


Развертывание инженерных заграждений разных классов в зоне боевых действий начинается практически сразу после взятия территории под контроль. Осуществляется отрывка траншей, устанавливается колючая проволока / спирали Бруно, создаются минные заграждения и т.д. По имеющимся данным, развитые системы инженерных заграждений (СИЗ) сейчас прикрывают позиции наших войск во всех новых регионах.

Осенью 2022 г., во избежание различных акций со стороны киевского режима, было принято решение о развертывании аналогичных СИЗ вдоль «старой» границы. Широкое освещение получило строительство таких объектов в Белгородской области. Эту систему прозвали «засечной чертой» или «Линией Вагнера». Основные работы были завершены уже зимой.

Как показывало руководство Белгородской области, на опасных направлениях появились противотанковые рвы, бетонные пирамиды-надолбы, колючая проволока и т.д. По всей видимости, эта СИЗ включала и другие средства разного рода, о которых, по понятным причинам, решили не сообщать.


Для большей сложности разграждения пирамиды соединены тросами. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"

Опыт последних месяцев показал, что засечная черта в целом решает свою задачу. Противник не проявляет заметной активности на прикрытых участках границы. Дело в том, что заграждения серьезно ухудшают возможности для проведения различных вылазок и акций. Диверсионные группы на бронетехнике теперь не имеют возможности пересекать границу в произвольных местах.

Попытки проникнуть на нашу территорию через оставшиеся участки завершаются известным образом. Уже несколько групп были остановлены и уничтожены в приграничных районах.

«Зубы дракона»


В составе строящихся СИЗ используются разные средства, в т.ч. надолбы, также известные под неофициальным названием «зубы дракона». Эти изделия, при всей своей простоте, способны внести заметный вклад в обеспечение обороны и сдерживание противника. При этом наилучшие результаты дает их использование вместе с другими средствами.

Каждый надолб представляет собой простую пирамиду с четырехугольным основанием, выполненную из бетона. Высота такого изделия – не более 1-1,2 м. Производство надолбов не отличается сложностью и может быть быстро развернуто на любой площадке. Доставка и установка на заданном месте тоже не связана с какими-либо трудностями.

Бетонные надолбы устанавливаются прямо на грунт без какой-либо особой подготовки. Изделия оптимальной высоты и массы затрудняют или делают невозможным передвижение колесной и гусеничной техники. Для дополнительного эффекта и затруднения разборки заграждения пирамиды могут соединяться друг с другом тросом. Кроме того, их можно дополнительно закрывать колючей проволокой.


В промежутках между надолбами имеются проволочные заграждения. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"

Как и любые другие инженерные заграждения, линии надолбов и участок перед ними должны быть прикрыты пулеметами и/или артиллерией. В свете актуальных тактик, полезными будут и противотанковые средства разного рода, вплоть до ракетных комплексов.

Задачей «зубов дракона», как и других инженерных заграждений, является своего рода управление перемещениями противника. Так, мощная СИЗ может заставить его пойти в наступление по менее защищенному или открытому участку, который уже подготовлен к этому. Там силы противника могут встречать замаскированные минно-взрывные заграждения, артиллерийский огонь и т.д.

Кроме того, СИЗ может приостановить продвижение противника. Для дальнейшего движения ему придется расчищать местность. При этом его саперы будут работать под огнем средств, прикрывающих заграждение. Кроме того, остановившиеся войска / силы становятся более легкой целью для широкого спектра ударных средств обороняющейся стороны.

Противодействие и защита


Очевидно, что «зубы дракона», как и любые другие инженерные средства не являются принципиально неуязвимыми и не дают полной защиты и гарантии. За десятилетия существования такого заграждения появились методы и средства для борьбы с ним.

Не так давно Минобороны Великобритании опубликовало ролик, рекламирующий службу в армии. Его «героем» стал танк Challenger 2 с бортовым номером «23A», оснащенный бульдозерным отвалом. При помощи навесного оборудования танкисты засыпали траншею, отрыли окоп, а также сдвинули с дороги разные препятствия – в т.ч. бетонные надолбы.


Используются не только наземные препятствия, но и рвы. Фото Telegram / "Настоящий Гладков"

Благодаря мастерству съемочной группы такое применение танка выглядит эффектным и кажется эффективным. Однако на реальном поле боя решение инженерных задач будет более сложным и рискованным. Так, представленные в ролике заграждения были организованы самым простым образом, а меры по затруднению разборки не принимались.

Кроме того, «Челленджер-2» с отвалом работал на полигоне и не подвергался воздействию противотанковых средств. Очевидно, что даже одно удачное попадание ракеты ПТРК способно превратить танк из инженерной машины разграждения в еще одно препятствие в рамках СИЗ.

При всем этом, нужно учесть, что инженерное оснащение получают далеко не все танки. Кроме того, количество специализированных инженерных машин в бронетанковых подразделениях армий НАТО тоже ограничено. Это означает, что хорошее огневое прикрытие инженерных заграждений может предотвратить прорыв противника, а также оставить его без ценных бронеобъектов. Соответственно, под вопросом окажутся и новые попытки прорыва.

Актуальное средство


Таким образом, инженерные заграждения разного рода, включая бетонные надолбы, все еще остаются актуальным и эффективным средством для решения своих задач. Прогресс в области бронетехники практически не влияет на их возможности и потенциал. При этом каждое из существующих средств заграждения имеет свои цели и задачи, а также сильные и слабые стороны.


Танк Challenger 2 расчищает проход. Кадр из видео от Минобороны Великобритании

В частности, «зубы дракона» отличаются простотой изготовления и развертывания. Сразу после установки готовы они к выполнению своих задач. Хорошим примером этого является недавнее строительство в приграничных областях – за считанные недели и месяцы удалось закрыть значительную часть потенциально опасных участков.

В целом речь идет о том, что у нашей армии и других структур есть эффективные средства для обустройства опасных направлений и сдерживания противника. Используя разные наборы отдельных средств и комбинируя их нужными способами, можно создавать наиболее эффективные в данных условиях заграждения и обеспечивать их прикрытие.

На данный момент надолбы и другие средства массово развернуты на линиях соприкосновения в новых регионах. Весьма вероятно, что они являются одной из причин, по которым киевские формирования никак не могут начать давно обещанное наступление. Одновременно с этим схожие линии обороны оборудованы вблизи российско-украинской границы и выполняют схожие задачи.

Очевидно, что использование «зубов» и других инженерных заграждений будет продолжаться. При этом армия и иные структуры не полагаются только лишь на СИЗ. В итоге все принимаемые меры и используемые средства позволяют остановить продвижение противника, перенаправить его на иной участок или вообще исключить любую активность.
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5 комментариев
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  1. Протон
    Протон Сегодня, 04:39
    +2
    Основная задача данных средств защиты - замедление продвижения противника. Выигранное время должно использоваться для подхода резервов и нанесения ударов артиллерией и авиацией.
    Без прикрытия такие защитные полосы - пустая трата денег.
    Группы обороны из резервистов на местах должны создаваться, полноценно вооружаться и иметь кадровых командиров.
    Вот тогда эти сооружения будут очень полезны.
    1. dementor873
      dementor873 Сегодня, 05:08
      -6
      Думаю эти все рвы накопали от страха после Херсона, когда никто не знал , что делать: Шеф, все пропало! При такой реакции, как было при проникновении дрг эти надолбы на полчаса задержат, и то если нет имр-ки.
  2. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 05:00
    +1
    Мне кажется, если не будет артиллерийского прикрытия и пехоты с пулеметами. То хватит 30 минут, чтобы сделать коридор. Дизельный или карбюраторный генератор для "болгарки", срезать соединения бетонных блоков. Далее хватит бульдозера или еще лучше, экскаватор, чтобы расчистить путь. И вот колонна бронетехники будет мчаться в глубину нашей обороны.
    Если есть опасность мин, то долбануть "Горынычем" или другой подобной техникой из НАТО.
    Пехота, пехота и артиллерия - главный фактор, который остановит прорыв. Воздушная разведка в глубину противника на несколько км должна быть постоянной, чтобы перебросить сразу САУ и пехоту с бронетехникой в место вероятных "строительнодемонтажных работ"
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:44
    +1
    Цитата: Мекей Иптышев
    То хватит 30 минут, чтобы сделать коридор. Дизельный или карбюраторный генератор для "болгарки", срезать соединения бетонных блоков. Далее хватит бульдозера или еще лучше, экскаватор, чтобы расчистить путь. И вот колонна бронетехники будет мчаться в глубину нашей обороны.

    Пока будут проделывать проходы в СИЗ противник неизбежно будет скапливаться перед ними если будут крупные части...что для него смерти подобно.
    Мелкие группы просочатся конечно, но большой опасности они не представляют для армии...если конечно она не спит на посту.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 06:16
    +2
    А теперь представим, что под частью "зубов" находятся "подарки", в виде пары мин ТМ-62, прикопанных на глубину до метра, с установкой донного взрывателя в одну из них и который через трех метровый шнур связан с "зубом". "Панзер с отвалом", начинает сдвигать "зубы", проделывая проход, сдвигает их метра на два, два с половиной, шнур вытягивается, срабатывает взрыватель и усю.... после взрыва двух ТМ-62 под днищем уже "никто, никуда не едет..."