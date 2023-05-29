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Сирийские власти сообщили об очередных авиаударах со стороны Израиля

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Сирийские власти сообщили об очередных авиаударах со стороны Израиля

Военные объекты в Дамаске вновь подверглись авиаударам со стороны Армии обороны Израиля. Об этом сообщило государственное информационное агентство Сирийской Арабской Республики (САР) SANA. По данным информагентства со ссылкой на военный источник сирийской столицы, удары были нанесены накануне вечером, в 23:45 по местному времени.


В то же время, утверждает официальный Дамаск, сирийским средствам ПВО удалось сбить часть ракет, однако, ряд военных объектов были повреждены.

Примечательно, что никаких комментариев со стороны израильских властей пока не поступило.

Также по информации, имеющейся в распоряжении SANA, в прошлом месяце из-за авиаударов под Дамаском 2 мирных жителя погибли. Удары были нанесены тогда в направлении города Аль-Кисва, расположенного южнее сирийской столицы и объекту в Джебель-эль-Мании.

Отметим, что в черте Дамаска, а также его пригородах размещены подразделения ливанского движения «Хезболлы», а также части сирийской правительственной армии и отряды наёмников, контролируемых офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Напомним, что Сирия с 2011 года подвергается периодическим ударам со стороны израильской армии, с тех пор как там вспыхнула война. Однако оба эти государства находятся в состоянии войны фактически с того момента, когда Израиль обрёл свою независимость. Стороны так и не урегулировали свои территориальные споры, поскольку в 1967 году в ходе Шестидневной войны Израилем была оккупирована часть Голанских высот, принадлежащих САР.
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17 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:55
    -5
    А чего бы сирийцам не перенять опыт укрорейха - сбито 25 ракет из 10 запущенных Израилем. Или у сирийцев присутствует чувство, собственного, достоинства и врать это не их метод?! Вопрос риторический.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 19:00
      -3
      Цитата: Лешак
      А чего бы сирийцам не перенять опыт укрорейха - запущено 10 ракет, сбито 25. Или у сирийцев присутствует чувство, собственного, достоинства и врать это не их метод?! Вопрос риторический.

      Так давно переняли. Уже сколько лет пишут про перехваты, а взрывы всё никак не прекращаются.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Лешак
      А чего бы сирийцам не перенять опыт укрорейха - сбито 25 ракет из 10 запущенных Израилем. Или у сирийцев присутствует чувство, собственного, достоинства и врать это не их метод?! Вопрос риторический.

      Это нам надо перенять их наглый опыт, помогают Германия, Британия и Польша оружием со своей территории против России будьте любезны получить удар авиации или ракетный. Хватит выражать озабоченность. Враг понимает только силу.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 18:55
    -1
    Почему это новость, что евреи что-то делают в этом мире?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 19:00
    +7
    Цитата: wanna
    Почему это новость, что евреи что-то делают в этом мире?

    Конечно делают...на Украине еврей Зеленский убивает кучу народа...в Сирии евреи убивают арабов...так что созидательного пока мало.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:05
      +6
      Получается, что холокост в евреях миролюбие не воспитал?
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 19:09
        +3
        А не было холокоста. Эта утка была придумана ими для жалости к ним. В то время , когда сам Гитлер еврей! Он спас свой народ .
    2. wanna
      wanna Сегодня, 19:06
      +6
      Как китаец, я постоянно видел в интернете легенды о том, что евреи в Украине покинули страну до начала военной операции и что к тому времени, когда последний украинец погибнет в бою, евреи вернутся, чтобы заключить мир с русскими, и Украина станет новым еврейским государством.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 19:05
    +3
    Стороны так и не урегулировали свои территориальные споры, поскольку в 1967 году в ходе Шестидневной войны Израилем была оккупирована часть Голанских высот, принадлежащих САР.

    Че-то оно напоминает... Ах да, вот это:
    Стороны так и не урегулировали свои территориальные споры, поскольку в 1967 году в ходе Второй Мировой войны СССР была оккупирована часть Курильских островов, принадлежащих Японии.
    И ничего, есть посольства, есть были до санкций вполне себе торговые отношения. Или "Это другое"?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 19:11
      0
      Израилю сейчас не стоит лезть с какой либо помощью Зеленскому... в любом виде...иначе аукнется в Сирии и Ливане.
  5. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 19:12
    +1
    Судя по всему, Израиль с Сирией будут бодаться ещё очень долго, насколько долго - не знаю, но смею предположить, что это будет до тех, пор, пока не произойдут глобальные перемены. Когда они наступят - я не знаю.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 19:20
    0
    Мы проводим демилитаризацию Украины. Обстреливаем Киев. Ликвидируем «Правый сектор»
    Евреи проводят демилитаризацию Сирии. Обстреливают Дамаск. Ликвидируют «Хезболлу»

    Я вот не вижу тут особой разницы. А почему же мир ее видит?

    Надо нам выяснить этот важный секрет у евреев, как они так ловко устроились, что их никто не упрекает и санкции против них не вводит.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:27
    -1
    Bemerkenswert ist, dass von den israelischen Behörden bisher keine Stellungnahme eingegangen ist.


    Was ist daran denn noch bemerkenswert...?!?
    Es ist doch schon sehr lange israelische Praxis, die permanenten,
    völkerrechtswidrigen Überfälle auf Syrien und den Libanon jeweils
    NICHT zu kommentieren, si wie dieser ganze Staat seit nunmehr
    über 70 Jahren tagtäglich arabische und palästinensische Menschen
    ermordet und UN-Beschlüsse ignoriert und sich einen Dreck um
    die Meinung Anderer, geschweige denn anderer Staaten schert...!!

    Dieses ständige Morden wird erst aufhören, wenn diese US-Metastase
    restlos beseitigt wurde...!!
  8. Аскет
    Аскет Сегодня, 19:29
    0
    интересное событие в Иране - презентация новой баллистической ракеты «Хоррамшахр-4» (она же «Хайбер»). «Хайбер» имеет радиус действия 2000 км и способна нести боеголовку весом 1500 кг.
    По данным иранских государственных СМИ, скорость «Хайбар» вне атмосферы может достигать 16 Махов, внутри атмосферы — 8 Махов,
    Вероятно Израилю скоро станет не до Сирии.
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 19:31
    -1
    Все завязано простым узлом. Евреи никогда не уйдут с Голанских высот по двум причинам: там источники воды для их сельского хозяйства и эти высоты- ключ безопасности поселений в долине (Бекаа, если не ошибаюсь). В свое время сирийские артиллеристы постреливали по израильским тракторам, обрабатывающим поля внизу, пока у евреев не кончилось терпение. Теперь они громят враждебные боевые группы при их малейшем шевелении. Я их за это не осуждаю: к Аллаху политесы, если речь идет о безопасности своих граждан. Сирийцам давно пора признать статус кво этой территории и подписать с соседом мировую, но тот сирийский политик, который на это пойдет, может потерять гарантированно не только карьеру, но и жизнь от земляков. Поэтому желающих нет. Кроме того, мирные обязательства обяжут Сирию указать на выход ливанской Хезболле и иранцам, а такие обязательства тяжки, опасны и просто не выгодны. Вот и продолжается это состояние нестояния - ни мира ни войны- и выхода из него не видно.
  10. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:32
    0
    Израиль получит болезненный удар из Персидского залива. Неожиданно? Да неожиданно для несведущих. Для Израиля вполне ожидаемо.
  11. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 19:35
    -1
    В Иране заявили,что они сварганили гиперзвуковую ракету! Если Израиль не перестанет кидаться своими ракетами по Сирии,персюки могут свой гиперзвук протестировать на израильском направлении!А то Америка заявляет,что сомневается в иранском гиперзвуке.И Тегеран постарается ее убедить!