Сирийские власти сообщили об очередных авиаударах со стороны Израиля

Военные объекты в Дамаске вновь подверглись авиаударам со стороны Армии обороны Израиля. Об этом сообщило государственное информационное агентство Сирийской Арабской Республики (САР) SANA. По данным информагентства со ссылкой на военный источник сирийской столицы, удары были нанесены накануне вечером, в 23:45 по местному времени.В то же время, утверждает официальный Дамаск, сирийским средствам ПВО удалось сбить часть ракет, однако, ряд военных объектов были повреждены.Примечательно, что никаких комментариев со стороны израильских властей пока не поступило.Также по информации, имеющейся в распоряжении SANA, в прошлом месяце из-за авиаударов под Дамаском 2 мирных жителя погибли. Удары были нанесены тогда в направлении города Аль-Кисва, расположенного южнее сирийской столицы и объекту в Джебель-эль-Мании.Отметим, что в черте Дамаска, а также его пригородах размещены подразделения ливанского движения «Хезболлы», а также части сирийской правительственной армии и отряды наёмников, контролируемых офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.Напомним, что Сирия с 2011 года подвергается периодическим ударам со стороны израильской армии, с тех пор как там вспыхнула война. Однако оба эти государства находятся в состоянии войны фактически с того момента, когда Израиль обрёл свою независимость. Стороны так и не урегулировали свои территориальные споры, поскольку в 1967 году в ходе Шестидневной войны Израилем была оккупирована часть Голанских высот, принадлежащих САР.