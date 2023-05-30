Bloomberg: валютные резервы Саудовской Аравии снизились до рекордного за последние 13 лет уровня

Объем валютных резервов Саудовской Аравии снижается уже пятый месяц подряд, о чем пишет Bloomberg со ссылкой на недавний отчет ЦБ королевства. При этом в агентстве подчеркивают, что в прошлом месяце чистые активы страны находились на самом низком за последние 13 лет уровне - 1,538 трлн риалов или 410 млрд долларов.
В то же время эксперты отметили, что с 2014 года, когда валютные резервы королевства находились на максимальном за всю историю значении, объем накоплений Саудовской Аравии снизился на более, чем 44%.
Стоит напомнить, что вопреки ожиданиям властей страны профицита бюджета второй год к ряду, в королевстве объявили о дефиците в первом квартале в размере около 3 млрд риалов. В связи с этим в МВФ рекомендовали Саудовской Аравии повысить цены на свою нефть, чтобы сбалансировать бюджет.
Между тем аналитики из Bloomberg считают, что снижение чистых активов королевства связано отнюдь не с дефицитом бюджета. Эксперты полагают, что власти Саудовской Аравии попросту еще не использовали прошлогодние сверхдоходы для пополнения резервов ЦБ.
В данном случае возникает вопрос, почему саудиты не торопятся отправлять доходы от продажи «черного золота» на зарубежные счета? Вероятно, это связано с вполне обоснованными опасениями, которые появились у властей многих стран после того, как Запад «заморозил» часть золотовалютных резервов России.