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Bloomberg: валютные резервы Саудовской Аравии снизились до рекордного за последние 13 лет уровня

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Bloomberg: валютные резервы Саудовской Аравии снизились до рекордного за последние 13 лет уровня

Объем валютных резервов Саудовской Аравии снижается уже пятый месяц подряд, о чем пишет Bloomberg со ссылкой на недавний отчет ЦБ королевства. При этом в агентстве подчеркивают, что в прошлом месяце чистые активы страны находились на самом низком за последние 13 лет уровне - 1,538 трлн риалов или 410 млрд долларов.


В то же время эксперты отметили, что с 2014 года, когда валютные резервы королевства находились на максимальном за всю историю значении, объем накоплений Саудовской Аравии снизился на более, чем 44%.

Стоит напомнить, что вопреки ожиданиям властей страны профицита бюджета второй год к ряду, в королевстве объявили о дефиците в первом квартале в размере около 3 млрд риалов. В связи с этим в МВФ рекомендовали Саудовской Аравии повысить цены на свою нефть, чтобы сбалансировать бюджет.

Между тем аналитики из Bloomberg считают, что снижение чистых активов королевства связано отнюдь не с дефицитом бюджета. Эксперты полагают, что власти Саудовской Аравии попросту еще не использовали прошлогодние сверхдоходы для пополнения резервов ЦБ.

В данном случае возникает вопрос, почему саудиты не торопятся отправлять доходы от продажи «черного золота» на зарубежные счета? Вероятно, это связано с вполне обоснованными опасениями, которые появились у властей многих стран после того, как Запад «заморозил» часть золотовалютных резервов России.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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6 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:12
    +2
    Отличный ход повысить цены на свою нефть! Всецело поддерживаю желание саудитов заработать за счёт Европы и Америки :)
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 09:18
    0
    Повышение цен у одной из главных нефтедобывающих стран влечёт к повышению конечного продукта ( бензин, дизель, масла и прочих)! Оно нам надо? Задача не опустить цены ниже и не поднять их
    1. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 09:36
      0
      Конечно надо, Россия занимает 2 или 3 место в мире по добыче и продажи нефти и соответственно большая часть доходов идет в бюджет страны (не вся конечно). Чем дороже нефть тем лучше для продавца.. Ну и конечно хуже для покупателя - туда попадают почти все враждебные страны. Им придется перекраивать свои бюджеты...
  3. vet
    vet Сегодня, 09:26
    -1
    Это не мешает саудитам реализовывать поистине фантастические проекты по модернизации и благоустройству страны. А в России за пределами МКАД ямы на улицах райцентров проблематично заасфальтировать.
    1. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 09:39
      0
      У Саудитов нет таких расходных статей как в России, это оборонка и её развитие, социалка (какая никакая) ну и конечно же вороватые чинушники и олигархи с астрономическими аппетитами...
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:38
    0
    Живущие в стране-должнике считают чужие резервы. wassat