Советник главы Офиса Зеленского подверг критике мэра Киева за публикацию фото упавшей ракеты Patriot

Какими еще словами нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского, подверг критике мэра Киева Виталия Кличко за публикацию фото упавшей в городе ракеты зенитного комплекса Patriot американского производства. Он отметил, что к 15-му месяцу военных действий пора понимать, что можно выкладывать в сеть интернет, а что нельзя.- заявляет Подоляк.Ранее ряд украинских источников сообщили о серии взрывов, которые наблюдались сегодня в Киеве. Помимо этого, в соцсетях украинские пользователи, среди которых оказался и мэр украинской столицы Виталий Кличко, начали выкладывать в интернет фото и видео российских атак и их последствий.Глава столичной администрации сообщил также о взрывах в центре города, призвав киевлян спрятаться в укрытиях. На поврежденные объекты выдвинулись представители экстренных служб.Сегодня Вооруженные силы РФ в рамках проведения военной спецоперации нанесли массированный удар по объектам в Киеве и целом ряде украинских регионов. Об их повреждении сообщала пресс-служба украинской Национальной полиции. Была объявлена воздушная тревога. Среди прочего, сегодня ВС России поразили установку системы ПВO Patriot в окрестностях киевского аэропорта Жуляны. Очевидцы утверждают, что на месте атаки наблюдали клубы дыма.