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Советник главы Офиса Зеленского подверг критике мэра Киева за публикацию фото упавшей ракеты Patriot

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Советник главы Офиса Зеленского подверг критике мэра Киева за публикацию фото упавшей ракеты Patriot

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского, подверг критике мэра Киева Виталия Кличко за публикацию фото упавшей в городе ракеты зенитного комплекса Patriot американского производства. Он отметил, что к 15-му месяцу военных действий пора понимать, что можно выкладывать в сеть интернет, а что нельзя.


Какими еще словами нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.

- заявляет Подоляк.

Ранее ряд украинских источников сообщили о серии взрывов, которые наблюдались сегодня в Киеве. Помимо этого, в соцсетях украинские пользователи, среди которых оказался и мэр украинской столицы Виталий Кличко, начали выкладывать в интернет фото и видео российских атак и их последствий.

Глава столичной администрации сообщил также о взрывах в центре города, призвав киевлян спрятаться в укрытиях. На поврежденные объекты выдвинулись представители экстренных служб.

Сегодня Вооруженные силы РФ в рамках проведения военной спецоперации нанесли массированный удар по объектам в Киеве и целом ряде украинских регионов. Об их повреждении сообщала пресс-служба украинской Национальной полиции. Была объявлена воздушная тревога. Среди прочего, сегодня ВС России поразили установку системы ПВO Patriot в окрестностях киевского аэропорта Жуляны. Очевидцы утверждают, что на месте атаки наблюдали клубы дыма.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/U.S. Army
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13 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:39
    +9
    Поздняк метаться.... wassat ......................
    1. стар
      стар Сегодня, 17:47
      0
      Виталя «Цицерон» Кличко по простоте душевной грохнул домашнюю заготовку из вранья от офиса Квартала 95 laughing
  2. Sith
    Sith Сегодня, 16:40
    +10
    Да ... рекламу патриоту делают знатную ... то его раздолбали/повредили ... то он ничего сбить не может)
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:43
      -6
      Цитата: Sith
      то он ничего сбить не может)

      ЗРК "Патриот",умело примененный с территории Украины снёс 4 современных самолёта и вертолёта. Погибло 11 человек летного состава.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:51
      +2
      Цитата: Sith
      Да ... рекламу патриоту делают знатную ... то его раздолбали/повредили ... то он ничего сбить не может)

      Не правда ваша - сегодня маршрутку хотели завалить, попали в асфальт recourse , легковушку покоцали малость... wink
  3. ААК
    ААК Сегодня, 16:43
    +1
    Вообще, по-уму, систему ПВО, особенно ПУ ЗУР, актируют в целях обеспечения свободного действия авиации, но тут всё как в старой одесской песенке - "шаг впирод и две назад.."
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:43
    +4
    Порядка 25 человек в Киеве и 70 человек в Одессе задержаны сегодня СБУ. Они посмели выложить в сеть факты "успешной" работы ПВО Украины. А так то да -все "Искандеры" , "Кинжалы" и беспилотники "Супер Кум"- знищены!!!
  5. zsdk
    zsdk Сегодня, 16:50
    +1
    Давайте, давайте грызитесь как пауки в банке..., толи у вас там еще будет.
  6. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 16:51
    +1
    Между первой и второй перерывчик небольшой wassat
  7. RRiv
    RRiv Сегодня, 17:10
    0
    Вы давно не проявляли активность как комментатор (пишите комментарии). Голосование запрещено.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:15
    0
    Советник главы Офиса Зеленского подверг критике мэра Киева за публикацию фото упавшей ракеты Patriot
    . Так у многих есть свой Кличко, бывает и... поприкольннее! Это не редкость.
    Кстати, ракеты, ЛЮБЫЕ, падают!!! Неужто они так решили прогнутся под полосатиков, что будут опровергают очевидное, то, что все знают, видели и не раз??? fool
    Вот уж точно, полезное, ретивое, дурачье!
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 17:20
    +1
    Кличко самый могучий интеллект Украины. Подоляк ему не указ
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:32
    0
    Какими еще словами нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.
    recourse Обезьяне, объяснить? request