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Первый министр Уэльса: Правление консерваторов привело Великобританию на грань распада

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Первый министр Уэльса: Правление консерваторов привело Великобританию на грань распада

Соединенное королевство находится перед перспективой распада на отдельные субъекты из-за последствий правления консервативной партии. Об этом заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.


По утверждению чиновника, если правительство Великобритании не будет выступать в качестве гаранта социальной защиты населения в регионах, то страну ждет распад. Связи между отдельными территориями ослабли, что влечет за собой центробежные тенденции, считает Дрейкфорд.

Отметим, что наиболее развитые сепаратистские настроения распространены в Ольстере, также высоко стремление к отделению от Великобритании у шотландцев, в меньшей степени – у жителей Уэльса. Провальная экономическая политика центральных властей страны может привести к тому, что отдельные регионы решат, будто им будет проще прожить самостоятельно, может и вступив при этом в Евросоюз в качестве независимых государств.

Напомним, что экономическая ситуация в Великобритании ухудшается на протяжении последних лет. Одной из важных причин экономического кризиса стали антироссийские санкции, приведшие к росту стоимости энергетических ресурсов и продовольствия.

Многие британцы недовольны политикой правительства, обвиняя его в пренебрежении интересами простых граждан королевства. Не вызывают симпатий и колоссальные траты Лондона на военную и финансовую помощь Украины, поскольку эти средства могли были быть направлены на социальные нужды и развитие экономики страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Graeme Maclean
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9 комментариев
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:46
    -1
    каждый остров должен иметь свой авианосец
    лучше с ядерным оружием laughing
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:03
      +1
      Я за свободу Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса от английской оккупации!!! drinks
      Почему мы не поставляем вооружение повстанцам в Великобритании? recourse
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:49
    +1
    Думаю, подобные заявления периодически делают все региональные политики королевства! На протяжении столетий! laughing Денюшкафф хочут!
  3. Sith
    Sith Сегодня, 16:56
    0
    Цитата: Кот Александрович
    Думаю, подобные заявления периодически делают все региональные политики королевства! На протяжении столетий! laughing Денюшкафф хочут!

    Так министр Уэльса просто намекает о недофинансировании его "региона"
  4. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 17:03
    0
    Такие вот хотелки и их выполнения и привели к империализму и постоянному удовлетворению хотелок.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:19
    0
    Объективно сепаратизм усилился и резко после референдума и Брексита. Они, тори, когда давали обещание о его проведении, не учтя, психологию ни англичан, ни шотландцев, ни ирландцев, пустив несколько столетий строительства Империи псу в зад.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:20
    0
    Первый министр Уэльса: Правление консерваторов привело Великобританию на грань распада
    . МАЛАСЫ, пусть работают дальше не менее плодотворно! Им многие, потом, спасибо скажут и ещё добавят.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:29
    0
    В Шотландии- пакистанец, в Англии -индус. Вот когда и в Уэльсе первым министром станет зулус или ямаец, тогда и можно будет поговорить о "величии" англосаксов. wassat
    1. стар
      стар Сегодня, 17:45
      0
      Это смутно мне напоминает индо - пакистанский инцидент.