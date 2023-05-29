Первый министр Уэльса: Правление консерваторов привело Великобританию на грань распада

Соединенное королевство находится перед перспективой распада на отдельные субъекты из-за последствий правления консервативной партии. Об этом заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.По утверждению чиновника, если правительство Великобритании не будет выступать в качестве гаранта социальной защиты населения в регионах, то страну ждет распад. Связи между отдельными территориями ослабли, что влечет за собой центробежные тенденции, считает Дрейкфорд.Отметим, что наиболее развитые сепаратистские настроения распространены в Ольстере, также высоко стремление к отделению от Великобритании у шотландцев, в меньшей степени – у жителей Уэльса. Провальная экономическая политика центральных властей страны может привести к тому, что отдельные регионы решат, будто им будет проще прожить самостоятельно, может и вступив при этом в Евросоюз в качестве независимых государств.Напомним, что экономическая ситуация в Великобритании ухудшается на протяжении последних лет. Одной из важных причин экономического кризиса стали антироссийские санкции, приведшие к росту стоимости энергетических ресурсов и продовольствия.Многие британцы недовольны политикой правительства, обвиняя его в пренебрежении интересами простых граждан королевства. Не вызывают симпатий и колоссальные траты Лондона на военную и финансовую помощь Украины, поскольку эти средства могли были быть направлены на социальные нужды и развитие экономики страны.