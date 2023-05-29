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Китай отправляет в космос своего первого гражданского космонавта

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Китай отправляет в космос своего первого гражданского космонавта

Во вторник Китай в рамках пилотируемой миссии на космическую станцию «Тяньгун» отправит своего первого гражданского космонавта (тайконавта). До сих пор все китайские космонавты, отправленные в космос, были исключительно членами Народно-освободительной армии (НОАК).


Гуй Хайчао, эксперт по полезной нагрузке, отправится с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая во вторник 30 мая 2023 года в 9:31 по местному времени (04:31 по Московскому времени). Об этом сообщило Китайское пилотируемое космическое агентство.

Представитель космического агентства сообщил журналистам, что космонавт, профессор Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, будет «главным образом отвечать за эксплуатацию на орбите экспериментальных полезных нагрузок в области космической науки».

Командиром этой команды является Цзин Хайпэн, который, по сообщениям государственных СМИ КНР, совершает свой четвертый полет в космос, а третьим членом экипажа является инженер Чжу Янчжу.

Китай, который планирует высадить тайконавтов на Луну к 2030 году, вложил миллиарды долларов в свою военную космическую программу, пытаясь догнать Россию и Соединенные Штаты. И развитие китайской космической программы идёт невероятными шагами.

В прошлом году компания завершила строительство своей третьей постоянной космической станции Tiangong. Последний модуль Т-образного корабля «Тяньгун», название которого означает «небесный дворец», успешно пристыковался к основной конструкции в ноябре.

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, на станции установлено несколько единиц передового научного оборудования, в том числе «первая в мире система холодных атомных часов космического базирования».

Ожидается, что Tiangong останется на низкой околоземной орбите на высоте от 400 до 450 километров над планетой в течение не менее 10 лет, реализуя стремление поддерживать долгосрочное присутствие человека в космосе. Его постоянно будут обслуживать сменяющиеся команды из трех космонавтов, которые будут проводить научные эксперименты и помогать тестировать новые технологии.

Хотя Китай не планирует использовать «Тяньгун» для глобального сотрудничества в масштабах Международной космической станции, Пекин заявил, что открыт для исследовательской кооперации.

Пока неясно, насколько масштабным будет это сотрудничество. Напомним, что Китай был фактически исключен из Международной космической станции с 2011 года, когда Соединенные Штаты, желая сдерживать быстрое развитие Китая запретили NASA взаимодействовать с Пекином.
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5 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 18:47
    0
    Мы будем сотрудничать в космосе со всеми странами мира, включая США (конечно, их заявки на экспериментальные проекты могут не соответствовать нашим требованиям и быть отклонены)

    Европейцы прервали связь с нашей космической программой из-за заявлений о недостатке "финансирования".


    Евреи здесь, "Nagant", были бы обеспокоены тем, что это "сделано в Китае", и не советовали бы участвовать ради жизни российских космонавтов.
    1. Бесконечность
      Бесконечность Сегодня, 19:21
      +1
      Цитата: wanna
      Европейцы прервали связь с нашей космической программой из-за заявлений о недостатке "финансирования".
      Европейцы прервали связь по политическим причинам, а не из-за финансирования. Остановили работу телескопа eROSITA на "Спектр-РГ" (Рогозин обещал перезапустить своими силами, ну как, перезапустилось? Спойлер: нет)), прервали подготовку к пуску почти готового второго этапа ExoMars (Теперь их марсоход Rosalind Franklin полетит с американской посадочной платформой, а не на "Казачке", который застрял в Европе и с которым непонятно что делать, разве что просто так запустить на Марс, благо на нём есть научная нагрузка), телескоп Euclid полетит не на российской РН, а на Falcon 9 Илона Маска, все спутники OneWeb, что должны были быть запущены на наших РН, уже были запущены на Falcon 9 и индийских LVM (хотя Рогозин обещал банкротство OneWeb, но кто бы мог подумать, что и этот его прогноз не сбудется...).
      Нет, дело далеко не в деньгах.

      Кстати. Поздравляю китайцев со своим первым гражданским тайконавтом. Напомню, что исторически же первым полностью гражданским космонавтом был Константин Петрович Феоктистов (первый гражданский в космосе, первый наш беспартийный, и (тут уже могу ошибаться) первый учёный (на момент полёта - кандидат наук) в космосе). У нас его, правда, не все "товарисчи" любят, так как он был сторонником партии роботизированного, а не пилотируемого изучения космоса, жёстко критиковал проект "Энергия - Буран" за огромную стоимость и непрактичность (с первым согласен, со вторым частично) и за то, что был сторонником официальной версии пребывания людей на Луне, как и Алексей Леонов (для некоторых это прям "красная тряпка").
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:55
    0
    России надо закрыть все мероприятия по МКС и сосредоточиться на своей национальной космической программе.
    Незачем нам сейчас зачем то помогать американцам...пустое это все.
    Китайцы молодцы...медленно но верно они работают на благо своей страны.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:22
    -2
    Тайконавты тихой сапой оккупируют околоземный космос....
    И кудой нам потом податься??
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 19:33
      +1
      как куда?
      Космос велик
      хочешь на Марс
      а хочешь на Юпитер