Китай отправляет в космос своего первого гражданского космонавта

Во вторник Китай в рамках пилотируемой миссии на космическую станцию «Тяньгун» отправит своего первого гражданского космонавта (тайконавта). До сих пор все китайские космонавты, отправленные в космос, были исключительно членами Народно-освободительной армии (НОАК).Гуй Хайчао, эксперт по полезной нагрузке, отправится с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая во вторник 30 мая 2023 года в 9:31 по местному времени (04:31 по Московскому времени). Об этом сообщило Китайское пилотируемое космическое агентство.Представитель космического агентства сообщил журналистам, что космонавт, профессор Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, будет «главным образом отвечать за эксплуатацию на орбите экспериментальных полезных нагрузок в области космической науки».Командиром этой команды является Цзин Хайпэн, который, по сообщениям государственных СМИ КНР, совершает свой четвертый полет в космос, а третьим членом экипажа является инженер Чжу Янчжу.Китай, который планирует высадить тайконавтов на Луну к 2030 году, вложил миллиарды долларов в свою военную космическую программу, пытаясь догнать Россию и Соединенные Штаты. И развитие китайской космической программы идёт невероятными шагами.В прошлом году компания завершила строительство своей третьей постоянной космической станции Tiangong. Последний модуль Т-образного корабля «Тяньгун», название которого означает «небесный дворец», успешно пристыковался к основной конструкции в ноябре.По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, на станции установлено несколько единиц передового научного оборудования, в том числе «первая в мире система холодных атомных часов космического базирования».Ожидается, что Tiangong останется на низкой околоземной орбите на высоте от 400 до 450 километров над планетой в течение не менее 10 лет, реализуя стремление поддерживать долгосрочное присутствие человека в космосе. Его постоянно будут обслуживать сменяющиеся команды из трех космонавтов, которые будут проводить научные эксперименты и помогать тестировать новые технологии.Хотя Китай не планирует использовать «Тяньгун» для глобального сотрудничества в масштабах Международной космической станции, Пекин заявил, что открыт для исследовательской кооперации.Пока неясно, насколько масштабным будет это сотрудничество. Напомним, что Китай был фактически исключен из Международной космической станции с 2011 года, когда Соединенные Штаты, желая сдерживать быстрое развитие Китая запретили NASA взаимодействовать с Пекином.