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Начальник украинского ГУР пригрозил России «скорым ответом» на удары по объектам в Киеве

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Начальник украинского ГУР пригрозил России «скорым ответом» на удары по объектам в Киеве

На Украине звучат очередные угрозы в адрес России за ракетные удары по объектам украинской столицы. Удары были нанесены прошедшей ночью и сегодняшним днем.


Ракетные обстрелы объектов Киева прокомментировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В своих комментариях Буданов пообещал, что ответ на обстрелы не заставит себя долго ждать.

Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят

- сказал глава ГУР.

Он также продолжил риторику украинских официальных лиц о том, что их запугать не удастся и те, кто стоит за обстрелами, пожалеют.

Такая реакция главного украинского разведчика, по мнению некоторых экспертов, говорит о том, что далеко не все российские ракеты, выпущенные по Киеву, удалось сбить, как об этом ранее заявляли в Киеве.

Ранее киевские власти сообщили о взрывах в городе и массированном обстреле. Отмечалось также, что изменился характер обстрелов – если все обстрелы с начала мая происходили ночью, то этот продолжался и днем.

По некоторым данным, удары по военным объектам Киева были нанесены комбинированно - беспилотниками и крылатыми ракетами, выпущенными стратегическими ракетоносцами ТУ-95МС из района Каспия. Украинская сторона заявляла, что им якобы удалось сбить до 40 воздушных целей, включая все ракеты «Искандер». Но если «все ракеты и беспилотники сбиты», если украинская ПВО сверхэффективна, почему так нервничает г-н Буданов?..
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10 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 17:16
    +2
    Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят

    Ну если судить что скоро 12 июня они вон из кожи полезут чтоб устроить какую ни будь пакость.
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:17
    +3
    Так может потому и грозит, что не попали. Если бы попали - уже б не грозил! laughing
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:18
    -1
    Пальчиком не забыл погрозить? winked .................
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:20
    +3
    Кирюха расстроился из за того что сегодня прилетело в "Рыбальський остров" ( ставка Буданова) и там легли его "побратимы" . Но Кирюха, ведь тебя там не было, значит просто предупредили , а ты продолжаешь рассказывать о том , какой ты успешный террорист. Это же надо быть настолько отбитым на голову .
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 17:24
    0
    Истерикой "мамкина пирожка" Буданова удовлетворен. Видимо попали куда надо.
    Сам Буданов, в отличие от рядовых киевлян, имеет возможность во время воздушной тревоги прятаться в построенных еще во времена «советской оккупации» бункерах, рассчитанных на защиту от ядерного удара.Видать, не случайно Буданов заплыл жирком
    Употребление кокаина вызывает метаболические изменения, которые могут привести к увеличению веса при отказе от наркотика. Дефицит там, наверное, в подземельях, а Зеленский делиться не хочет.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 17:51
      +1
      Я уверен что Буданов готовит нам сейчас что то вроде рейда Басаева.
      Нашим спецслужбам особено чутко надо держать уши на макушке...враг готовит ответный удар.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 17:24
    0
    Цитата: БМП-2
    Так может потому и грозит, что не попали. Если бы попали - уже б не грозил! laughing

    Ну его наверное хорошо прячут , может даже не на Украине
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:25
    0
    Неймется все Буданову... ну чтож все под Богом ходим...и он получит свое.
  8. Комментарий был удален.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:51
    0
    Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят
    Очередной пук? recourse
  10. Codett
    Codett Сегодня, 18:00
    0
    Надо таких персонажей денацифицировать в первую очередь