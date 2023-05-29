Начальник украинского ГУР пригрозил России «скорым ответом» на удары по объектам в Киеве

На Украине звучат очередные угрозы в адрес России за ракетные удары по объектам украинской столицы. Удары были нанесены прошедшей ночью и сегодняшним днем.
Ракетные обстрелы объектов Киева прокомментировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В своих комментариях Буданов пообещал, что ответ на обстрелы не заставит себя долго ждать.
Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят
- сказал глава ГУР.
Он также продолжил риторику украинских официальных лиц о том, что их запугать не удастся и те, кто стоит за обстрелами, пожалеют.
Такая реакция главного украинского разведчика, по мнению некоторых экспертов, говорит о том, что далеко не все российские ракеты, выпущенные по Киеву, удалось сбить, как об этом ранее заявляли в Киеве.
Ранее киевские власти сообщили о взрывах в городе и массированном обстреле. Отмечалось также, что изменился характер обстрелов – если все обстрелы с начала мая происходили ночью, то этот продолжался и днем.
По некоторым данным, удары по военным объектам Киева были нанесены комбинированно - беспилотниками и крылатыми ракетами, выпущенными стратегическими ракетоносцами ТУ-95МС из района Каспия. Украинская сторона заявляла, что им якобы удалось сбить до 40 воздушных целей, включая все ракеты «Искандер». Но если «все ракеты и беспилотники сбиты», если украинская ПВО сверхэффективна, почему так нервничает г-н Буданов?..