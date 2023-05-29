Военное обозрение
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В Киеве задержали 32 горожанина за размещение фото и видео работы ПВО в социальных сетях

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В Киеве задержали 32 горожанина за размещение фото и видео работы ПВО в социальных сетях

Последние удары ВС РФ по Киеву серьезно обеспокоили местные власти. Киевский режим боится, что фотографии и видео работы украинской ПВО помогают российским военным устанавливать координаты размещенных ЗРК и наносить по ним удары.


Тем не менее, многие киевляне, видимо не до конца понимая, в какой стране они живут, стали выставлять в социальных сетях фотографии и видео с полетами ракет. После этого Служба безопасности Украины активизировала работу по выявлению граждан, ведущих себя столь безответственно с точки зрения киевского режима.

Подконтрольные киевскому режиму средства массовой информации стали требовать более жестких репрессий по отношению к «фотографам» работы ПВО. В частности, их предлагают сажать на 15 суток.

Между тем, киевский режим размещает системы противовоздушной обороны между домами, чтобы в них было сложнее попасть. Такая тактика приводит к дополнительным потерям как от российских ракет, так и от украинских зенитных ракет. Часто работу украинской ПВО, сопровождающуюся разрушениями жилых домов, киевский режим пытается представить как удары российских войск, хотя ВС РФ не наносят удары по жилым домам, поскольку не смысла тратить на такие «бесполезные» с военной точки зрения цели дорогостоящие боеприпасы.

Цензура в украинских СМИ вышла на такой уровень, что становится все сложнее получать правдоподобную информацию о последствиях ракетных и дроновых ударов по объектам на территории Украины.
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12 комментариев
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  1. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 17:00
    +3
    Опять двадцать пять за рыбу деньги... Так всех же сбили, Карл! Как так-то? То ж, ПВО Окраины всех покрошила в мелкий венегрет и ребята это для истории запечатлели. Так за что ж их в кутузку? wassat laughing
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:21
      +2
      Это проявление свободной европы и прав человека. Не у всех там понимание есть что их оболванили, и отправили убивать друг друга. Многие все еще верят в фальшивые понятия...
    2. Аригин
      Аригин Сегодня, 17:47
      0
      Если всё публиковать, то сломается кровать. А, вообще-то, правильно запрещают - труднее потом брехать налево-направо, вдруг хто глазастый разглядит-таки на фото, что не положено.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:09
    +2
    Цэ СВОБОДА! Комментарий не соответствует линии партии и вообще это кремлёвская пропаганда!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:10
    +2
    Украина сейчас самое настоящее тоталитарное государство с нацистким режимом...только в меньшем размере.
    Гитлер там Зеленский, Гестапо там СБУ, СС дивизии там нацбатальоны Азов, Кракен, Торнадо...
    Вермахт там ВСУ.
    Аналогии можно продолжать...такое государство не имеет права на жизнь.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 17:19
      +1
      И забыл, что вся европа, как в ВОВ - поставляет оружие этому вермахту angry
  4. Codett
    Codett Сегодня, 17:14
    0
    С другой стороны, с военной точки зрения, они их что должны были поблагодарить за съёмку их позиций, у них не СВО а война, поэтому и будут тиранить народ.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:46
      0
      А они эту войну объявили или так в АТО и находятся когда тероризировали свое же население и грдами по мирным били? Не надо лгать, надо называть вещи своими иминами.
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 17:16
    +3
    Цензура в украинских СМИ вышла на такой уровень, что становится все сложнее получать правдоподобную информацию о последствиях ракетных и дроновых ударов по объектам на территории Украины.

    Какая цензура может быть в самой демократической стране Европы? wassat
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:19
    +1
    Как говориться- бей своих, что бы чужие боялись!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:21
    +1
    В Киеве задержали 32 горожанина за размещение фото и видео работы ПВО в социальных сетях
    . Надо им было под крылышко/руку Кличко идти, мож тогда и уцелели б.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:27
    +1
    Ну че, еще один способ пополнения состава теробаранов