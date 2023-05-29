В Киеве задержали 32 горожанина за размещение фото и видео работы ПВО в социальных сетях

Последние удары ВС РФ по Киеву серьезно обеспокоили местные власти. Киевский режим боится, что фотографии и видео работы украинской ПВО помогают российским военным устанавливать координаты размещенных ЗРК и наносить по ним удары.Тем не менее, многие киевляне, видимо не до конца понимая, в какой стране они живут, стали выставлять в социальных сетях фотографии и видео с полетами ракет. После этого Служба безопасности Украины активизировала работу по выявлению граждан, ведущих себя столь безответственно с точки зрения киевского режима.Подконтрольные киевскому режиму средства массовой информации стали требовать более жестких репрессий по отношению к «фотографам» работы ПВО. В частности, их предлагают сажать на 15 суток.Между тем, киевский режим размещает системы противовоздушной обороны между домами, чтобы в них было сложнее попасть. Такая тактика приводит к дополнительным потерям как от российских ракет, так и от украинских зенитных ракет. Часто работу украинской ПВО, сопровождающуюся разрушениями жилых домов, киевский режим пытается представить как удары российских войск, хотя ВС РФ не наносят удары по жилым домам, поскольку не смысла тратить на такие «бесполезные» с военной точки зрения цели дорогостоящие боеприпасы.Цензура в украинских СМИ вышла на такой уровень, что становится все сложнее получать правдоподобную информацию о последствиях ракетных и дроновых ударов по объектам на территории Украины.