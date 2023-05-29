В ночное время суток в Одесском порту был поражен объект с размещённым там зарубежным оружием

В ночь на 29 мая ВС РФ провели очередную массированную атаку на военные объекты, расположенные на территории Украины. Взрывы раздавались во многих областях нашей «западной соседки», включая Киевскую область и непосредственно саму столицу.
Между тем привлекает внимание удар дронами-камикадзе «Герань-2» по целям в Одессе. Поражение неких объектов уже официально подтвердили в украинском командовании Юг.
В заявлении говорится о том, что в результате атаки на портовую инфраструктуру вспыхнул пожар, который якобы был быстро локализован. При этом какие именно объекты получили повреждение, естественно, не уточняется.
К настоящему моменту стало известно, что в результате успешной атаки ВС РФ было поражено западное вооружение, которое как раз и складировалось в терминалах одесского порта, о чем ранее неоднократно сообщалось.
Среди прочих объектов, пораженных этой ночью на территории Украины, стоит отметить авиабазу ВС ВСУ в Хмельницкой области.
В целом, за последнее время ВС РФ нанесли целый ряд болезненных для ВСУ атак на склады с вооружением, командные пункты и места скопления личного состава, что поставило под угрозу срыва анонсированное киевскими властями весенне-летнее контрнаступление.