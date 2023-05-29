Военное обозрение
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В ночное время суток в Одесском порту был поражен объект с размещённым там зарубежным оружием

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В ночное время суток в Одесском порту был поражен объект с размещённым там зарубежным оружием

В ночь на 29 мая ВС РФ провели очередную массированную атаку на военные объекты, расположенные на территории Украины. Взрывы раздавались во многих областях нашей «западной соседки», включая Киевскую область и непосредственно саму столицу.


Между тем привлекает внимание удар дронами-камикадзе «Герань-2» по целям в Одессе. Поражение неких объектов уже официально подтвердили в украинском командовании Юг.

В заявлении говорится о том, что в результате атаки на портовую инфраструктуру вспыхнул пожар, который якобы был быстро локализован. При этом какие именно объекты получили повреждение, естественно, не уточняется.

К настоящему моменту стало известно, что в результате успешной атаки ВС РФ было поражено западное вооружение, которое как раз и складировалось в терминалах одесского порта, о чем ранее неоднократно сообщалось.

Среди прочих объектов, пораженных этой ночью на территории Украины, стоит отметить авиабазу ВС ВСУ в Хмельницкой области.

В целом, за последнее время ВС РФ нанесли целый ряд болезненных для ВСУ атак на склады с вооружением, командные пункты и места скопления личного состава, что поставило под угрозу срыва анонсированное киевскими властями весенне-летнее контрнаступление.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:44
    +4
    Aй, хорошо..... Зачётно. good
    --------------
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:58
      0
      Долго наши ждали, а они копили... Нагло, под Зерновую сделку маскировали оружие. Неприкосновенность одесского порта соблюдалась, а хохло-нахальство росло от чувства безнаказанности.

      Султан победил - зеленый свет дан. Ему теперь плевать на рейтинги, а ВВП свое слово сдержал.
      Скорее всего, там был компромисс: Путин не мешает переизбранию, Султан помогает с параллельным импортом с учетом зерна и прочих выгод.
      До выборов. А дальше - новые переговоры взамен утративших актуальность договоренностей.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:48
    +3
    Сообщают об активности кораблей ВМФ России в Чёрном море. По предварительным данным, боевую задачу могли получить не менее 6 кораблей-носителей ракет "Калибр". Судя по всему, вскоре ожидается массированный запуск по противнику. Поэтому все только начинается .
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:49
    +1
    К настоящему моменту стало известно, что в результате успешной атаки ВС РФ было поражено западное вооружение, которое как раз и складировалось в терминалах одесского порта, о чем ранее неоднократно сообщалось.
    Значит опять склад. Ну тогда быстро погасить огонь не должны. request
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:55
      0
      А я вначале подумал, что пораженный объект затонул! feel
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:51
    +1
    "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!". good
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 17:54
    0
    Ой!..А как же зерновая сделка?
    пошли слухи, что ночью попали в Одесский порт где хранились ранее прибывшие западные танки.
    Скорее всего Леопарды, которые должны были последовать далее на херсонское направление.
    Ждем официальной информации от МО.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:54
    0
    Ох, давно пора Одесский да Ильичёвский порты, как говорил Остап Бендер, "подержать за вымя"!
    Удачи, российские стрелки!
  7. cmax
    cmax Сегодня, 17:55
    0
    Хорошо, молодцы. Может Минобороны наконец надоело быть мальчиком для битья и теперь мы увидим грамотное ведение боевых действий.