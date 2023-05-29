Командующий Сухопутными войсками Украины в очередной раз анонсировал скорое начало контрнаступления

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский в очередной раз заявил о скором начале анонсированного ранее широкомасштабного контрнаступления украинской армии.В ходе своей поездки на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении Сырский встретился с командным составом подразделений, принимающих участие в боестолкновениях на этом участке линии соприкосновения. По словам командующего Сухопутными силами ВСУ, во время поездки удалось проработать гипотетические сценарии дальнейшего развития событий и сформировать оценку общей обстановки в зоне вооруженного конфликта.Сырский также, по своему обыкновению, заявил о якобы готовящемся окружении ВСУ недавно освобожденного российскими силами Артемовска, а также рассказал присутствовавшим на мероприятии боевикам о "Бахмутской мышеловке" для российской армии.Кроме того, генерал ВСУ Сырский уже в пятый за период с начала текущего года раз анонсировал скорый переход украинской армии к активным контрнаступательным действиям, а также определил конкретные задачи, выполнение которых направлено на подготовку к этой широко разрекламированной украинским руководством операции.Ранее Сырский руководил Бахмутской операцией ВСУ, прославившись тем, что, вопреки критике главкома украинской армии Залужного, не прекращал перебрасывать на это направление всё новые резервы, состоявшие как из элитных частей ВСУ, так и из прошедших двухнедельное обучение новобранцев, попавших под проводимую на Украине тотальную мобилизацию. В итоге эти резервы были перемолоты силами в основном ЧВК "Вагнер".