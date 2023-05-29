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Командующий Сухопутными войсками Украины в очередной раз анонсировал скорое начало контрнаступления

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Командующий Сухопутными войсками Украины в очередной раз анонсировал скорое начало контрнаступления

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский в очередной раз заявил о скором начале анонсированного ранее широкомасштабного контрнаступления украинской армии.


В ходе своей поездки на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении Сырский встретился с командным составом подразделений, принимающих участие в боестолкновениях на этом участке линии соприкосновения. По словам командующего Сухопутными силами ВСУ, во время поездки удалось проработать гипотетические сценарии дальнейшего развития событий и сформировать оценку общей обстановки в зоне вооруженного конфликта.

Сырский также, по своему обыкновению, заявил о якобы готовящемся окружении ВСУ недавно освобожденного российскими силами Артемовска, а также рассказал присутствовавшим на мероприятии боевикам о "Бахмутской мышеловке" для российской армии.

Кроме того, генерал ВСУ Сырский уже в пятый за период с начала текущего года раз анонсировал скорый переход украинской армии к активным контрнаступательным действиям, а также определил конкретные задачи, выполнение которых направлено на подготовку к этой широко разрекламированной украинским руководством операции.

Ранее Сырский руководил Бахмутской операцией ВСУ, прославившись тем, что, вопреки критике главкома украинской армии Залужного, не прекращал перебрасывать на это направление всё новые резервы, состоявшие как из элитных частей ВСУ, так и из прошедших двухнедельное обучение новобранцев, попавших под проводимую на Украине тотальную мобилизацию. В итоге эти резервы были перемолоты силами в основном ЧВК "Вагнер".
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:34
    +3
    recourse Вот-вот пойдем, вот-вот возьмем.... feel
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:34
    +4
    Пушной зверёк подкрадётся всукам незаметно. Но уже виден издалека.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:38
    +2
    Дурилка картонная... wassat ...............
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:44
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Командующий Сухопутными войсками Украины в очередной раз анонсировал скорое начало контрнаступления

    Это "наступление" кто только не анонсировал -начиная от американских сенаторов и заканчивая Луганским гопником Даниловым ....теперь пришла очередь Сырского .
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:47
    0
    Похоже у них дилемма - и наступать опасно (можно "по взрослому" нарваться), и не наступать нельзя (постоянно выбивается л/с и техника).
    1. Born
      Born Сегодня, 18:01
      0
      Так и у нас выбивается точно так же, к сожалению
  7. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 17:49
    0
    Залужный так занят подготовкой контрнаступа , что с хозяевами из НАТО парой слов по видеоконференции не смог и сил хватило только "привет" в камеру сказать, зато начальник сухопутных войск ВСУ заявления делает направо и налево. Наверно Залужный у него в подвале сидит и за него впахивает, пока его подчиненный блистает в СМИ за двоих))
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:49
    0

    Гелетей-Иловайский тоже был страшный вояка... теперь пан Бахмутский бенефисит
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:58
    0
    Hey Syrsky, wie geht es Deinem Chef...; lebt der noch,
    oder wirst Du auch wie dieser plötzlich von der Bildfläche
    verschwinden, wenn Du weiter falsche Versprechungen
    machst...?!? laughing