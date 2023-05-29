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Впервые с начала СВО в Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз с начала суток

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Впервые с начала СВО в Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз с начала суток

Впервые с начала СВО воздушная тревога в Киеве объявляется в третий раз с начала суток. Причём впервые с начала СВО как минимум первые две «серии» воздушной тревоги действительно были связаны с реальными ударами, а не, например, с посещением украинской столицы очередным западным политиком…


Итак, примерно с 17:00 мск в Киеве и области вновь объявили об опасности ракетных ударов. Произошло это спустя непродолжительное время после дневной «серии» ударов крылатыми и баллистическими ракетами, которые «все до единой были сбиты» так, что пожары на ряде военных объектов Киева до сих пор полностью не потушены. Менее пары часов назад руководитель ГУР Украины г-н Буданов выступил с угрозами в адрес России, заявив, что «скоро последует ответ за удары по Киеву».

Тем временем в Киеве задержаны ещё как минимум два человека (помимо 32 задержанных несколькими часами ранее) за съёмку кадров с работой ПВО и поражением целей российскими ракетами.

Как пишут в украинском сегменте соцсетей в связи с этим:

А когда уже арестуют Кличко?

- имея в виду то, что именно мэр Киева первым и публикует такие кадры, включая кадры с упавшей на улицу частью ракеты предположительно ЗРК Patriot.

С подконтрольной киевскому режиму территории приходят сообщения об ударах по объектам в Херсоне. Поражён очередной пункт размещения подразделений так называемой «гвардии наступления». Это уже как минимум 6-й прилёт за последний месяц по такого рода объектам. Таким образом, «гвардия наступления» ВСУ выбивается ещё до того, как её отправляют в бой.
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6 комментариев
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  1. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 17:32
    -1
    Понедельник - день тяжёлый, а в Киеве сегодня он вообще не рабочий, выходной напрочь. Ну, как говорится, Господь любит Троицу! Слава Богу и нашим братьям! Мочите бесов!
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:32
    +4
    Ответка Буданову что ль? Быстро он напросился. Кстати. Пытался ввести слово - ответка - а меня редактор исправляет на отвёртку. Наверное надо что то в заднице ему подкрутить
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:43
      -1
      Да,наговорил он много за последние два месяца.Теперь на очереди неужели Грэм?
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:36
    +2
    А когда уже арестуют Кличко?
    fool Он же памятник.... У вас второго такого нет. fool
  4. Аскет
    Аскет Сегодня, 17:42
    0
    ▪️На днях Резников обнародовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, тем самым вскрыв носителя этих крылатых ракет.
    ▪️На открытке также была засвечена (https://t.me/dillfrash/20320?single) эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВСУ, базирующаяся в г. Староконстантинов в Хмельницкой области.
    ▪️В итоге этой ночью по авиабазе был нанесён мощнейший удар, по официальным данным повредивший 5 летательных аппаратов и военных хранилища. До сих пор там пылают хранилища топлива и боеприпасов.
    http://t.me/RVvoenkor

    никаких обстрелов сегодня не было, а на самом деле это работало то самое чудо-оружие, которое «вчера перевозили , вызвав землетрясение». Кличко уже готовит заявление
    эксклюзивное фото перевозки этой чудо-установки.Последняя украинская разработка.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 18:05
      -1
      Не по теме, но занимательно:
      https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-spionage-dating-apps-100.html
      "Разведка противника черех флирт.
      Украина должна получить как можно больше информации о передвижениях российских войск. Она также опирается на информацию, которую граждане предоставляют через правительственный портал, и на приложения для знакомств.
      Когда более года назад русские солдаты напали и оккупировали их родину Херсон на юге Украины, разрушая, грабя и убивая, Катя захотела помочь. 18-летняя девушка, у которой на самом деле другое имя, решает вместе со своими друзьями собрать информацию о российских солдатах. Катя пишет более чем 100 российским солдатам через платформы знакомств и приложения вроде Telegram. Она изображает из себя русскую, которую привлекают солдаты. Катя вовлекает их в онлайн-разговоры, иногда на месяцы, завоевывает их доверие и выпытывает у них информацию. ..."