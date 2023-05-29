Впервые с начала СВО в Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз с начала суток

А когда уже арестуют Кличко?

Впервые с начала СВО воздушная тревога в Киеве объявляется в третий раз с начала суток. Причём впервые с начала СВО как минимум первые две «серии» воздушной тревоги действительно были связаны с реальными ударами, а не, например, с посещением украинской столицы очередным западным политиком…Итак, примерно с 17:00 мск в Киеве и области вновь объявили об опасности ракетных ударов. Произошло это спустя непродолжительное время после дневной «серии» ударов крылатыми и баллистическими ракетами, которые «все до единой были сбиты» так, что пожары на ряде военных объектов Киева до сих пор полностью не потушены. Менее пары часов назад руководитель ГУР Украины г-н Буданов выступил с угрозами в адрес России, заявив, что «скоро последует ответ за удары по Киеву».Тем временем в Киеве задержаны ещё как минимум два человека (помимо 32 задержанных несколькими часами ранее) за съёмку кадров с работой ПВО и поражением целей российскими ракетами.Как пишут в украинском сегменте соцсетей в связи с этим:- имея в виду то, что именно мэр Киева первым и публикует такие кадры, включая кадры с упавшей на улицу частью ракеты предположительно ЗРК Patriot.С подконтрольной киевскому режиму территории приходят сообщения об ударах по объектам в Херсоне. Поражён очередной пункт размещения подразделений так называемой «гвардии наступления». Это уже как минимум 6-й прилёт за последний месяц по такого рода объектам. Таким образом, «гвардия наступления» ВСУ выбивается ещё до того, как её отправляют в бой.