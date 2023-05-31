Залужный – из лужи в грязи. Из грязи в князи и обратно

Не жизнь и не смерть главкома Залужного из «незалежной»…

А с чего же все началось?

«Наш источник в ОП рассказал, что Залужный проходит лечение, именно с этим связано его исчезновение из информационного пространства, а Офис президента ожидает его возвращение, из-за чего не нагнетает ситуацию в обществе.

Последние провалы Сырского в Бахмуте сильно дискредитировали командующего сухопутных войск в армии, который не способен организовать контрнаступление на флангах города и адекватно реагировать на ситуацию, вот почему информация про Залужного могла негативно повлиять на моральный дух ВСУ. Появление главкома хотят использовать как технологический ход, для смещения акцентов с провала контрнаступления под Бахмутом и потерей города»,

Несбывшиеся мемуары – Лерочки Залежной…



Эрнст Рём



Главком Залужный на обложке «Таймс»

Фейк за фейк…