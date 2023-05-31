Залужный – из лужи в грязи. Из грязи в князи и обратно

Не жизнь и не смерть главкома Залужного из «незалежной»…
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У нашего всеми горячо любимого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в его стихотворении «Моя родословная», есть такие строки:
«Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов…»
Тот, о ком пойдёт речь в этой статье – сделал всё ровно наоборот.
Итак, вот уже почти три недели умы моих коллег, да и не только их, занимает почти гамлетовский вопрос: жив или мертв, а если жив, то дееспособен ли?
Давайте порассуждаем и мы, я в этой статье предъявлю вам, читатели нашего издания – логические связи, а окончательные выводы каждый из вас сделает для себя самостоятельно, поскольку нет более неблагодарной работы, чем пытаться изменить чье-либо мнение…
Что мы имеем на момент составления статьи? Двигаемся по хронологии в обратном порядке.
26.05. 2023 г. появляется первая фотография главнокомандующего ВСУ В. Залужного (на мероприятии по передаче нового артиллерийского катера «Буча») после его так называемой «пропажи» с публичных радаров в начале мая 2023 года. Первоисточник фотографий – Министерство обороны Украины.
25.05.2023 г. представитель пресс-службы украинского МО А. Штефан публикует новое видео с главкомом ВСУ. На этом видео Залужный по большей части молчит, виновато улыбается и ретранслирует почему-то российский символ «V» – победы в СВО.
20.05 2023 г. Залужного предъявили публике по видеосвязи с размытым фоном, на открытии Международной конференции в честь Дня науки. Вопросов генералу никто не задавал, и по итогу возникла некая версия, что Залужный присутствовал на конференции из больничной палаты.
10.05.2023 г. Советник ВСУ Шевцова размещает фото с генералом Залужным сразу же после выхода информации о том, что он ранен. Впоследствии она же сознается, что фото архивное.
Залужный даже дистанционно в режиме онлайн отсутствует на заседании военного комитета НАТО. Не появляется он и на совещаниях, не патрулирует войска на земле. На встрече с прибывшим в Киев главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом также не витает душок главкома ВСУ.
А с чего же все началось?
«Наш источник в ОП рассказал, что Залужный проходит лечение, именно с этим связано его исчезновение из информационного пространства, а Офис президента ожидает его возвращение, из-за чего не нагнетает ситуацию в обществе.
Последние провалы Сырского в Бахмуте сильно дискредитировали командующего сухопутных войск в армии, который не способен организовать контрнаступление на флангах города и адекватно реагировать на ситуацию, вот почему информация про Залужного могла негативно повлиять на моральный дух ВСУ. Появление главкома хотят использовать как технологический ход, для смещения акцентов с провала контрнаступления под Бахмутом и потерей города»,
Последние провалы Сырского в Бахмуте сильно дискредитировали командующего сухопутных войск в армии, который не способен организовать контрнаступление на флангах города и адекватно реагировать на ситуацию, вот почему информация про Залужного могла негативно повлиять на моральный дух ВСУ. Появление главкома хотят использовать как технологический ход, для смещения акцентов с провала контрнаступления под Бахмутом и потерей города»,
– сообщил украинский Telegram-канал «Резидент».
И по итогу, осознав, что мученика из бахнутого главкома сделать не выйдет, и трепанация черепа по слухам все же могла помочь в дальнейшем правильности всходов овощных культур, укры попытались создать образ «вечно живого», а для того снова полезли за – лужу…
Фото: мозжечок и овощ.
Несбывшиеся мемуары – Лерочки Залежной…
Ах, какой это был въезд, какие планы!
Видать, на момент постройки этих планов подзабыла выползшая из лужи Лерочка, что всякий намеревающийся на Россию «…будет гибнуть под Смоленском» – цитата из к/ф «Формула любви».
Немного из бесславного прошлого – ублюдка. Взойдя на «трон ВСУ» этот боягуз (трус – с укр.) дал интервью украинскому «5 каналу», в котором разоткровенничался и радостно заявил, что хочет проехаться «на танке по Красной площади с флагом и с музыкой»: «Да. Честно. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А то – символ».
Что все-таки такое это существо, именуемое генералом В. Залужным, кто он такой, откуда взялся? Обо всем этом каждый может узнать из Всемирной паутины легко и непринужденно, но теперь не об этом… Тогда о чем?
О постановке вопроса: «а был ли мальчик?» И вот тут стоит провести некую аналогию сходства в двух судьбах и «карьерах» известных всем личностей, где одним будет тот, кто уже описан выше, а второй – Эрнст Рём.
Эрнст Рём
Главком Залужный на обложке «Таймс»
Обратимся к справке.
«Эрнст Юлиус Гюнтер – Мюнхен, королевство Бавария, Германская империя, род. 1 июля 1934 – немецкий государственный, политический и военный деятель, один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА.
Вместе с некоторыми другими руководителями СА был убит по приказу Гитлера в ходе акции «Ночь длинных ножей». В 1920 году, сменив Карла Майра на посту начальника отдела пропаганды IV военного округа, Рём познакомился с Гитлером и стал одним из первых членов НСДАП.
В то время вместе с членом Земельного охотничьего совета Георгом Эшерихом формировал баварское народное ополчение, призванное обойти ограничения численности вооружённых сил, наложенные Версальским договором. Для обеспечения ополчения оружием и боеприпасами создал огромные тайники, которых впоследствии хватило, чтобы вооружить треть созданного в 1935 году вермахта. Однако в 1921 году организация была запрещена. После этой неудачи Рём пришёл к выводу, что для захвата власти необходима поддержка широких слоёв населения. Наиболее подходящей кандидатурой для решения данной задачи оказался Гитлер.
Для обеспечения безопасности Гитлера из солдат 19-й миномётной роты Рём организовал подвижную группу. На её основе была создана служба порядка партии, впоследствии переименованная в физкультурно-спортивное отделение, а затем – и в штурмовой отряд (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА).
Рём также искал офицеров для командирских должностей. Основу руководства СА составили выходцы из штаба 2-й морской бригады, расформированной за участие в Капповском путче, во главе с её командиром капитаном 3-го ранга Германом Эрхардтом.
Практически сразу же между Рёмом и Гитлером стали возникать разногласия по вопросу целей и задач СА. Гитлер видел в штурмовых отрядах группы бойцов, готовых выполнить любое задание партийного руководства. Рём же воспринимал СА как ядро будущей революционной армии. В этом его поддерживали военные, рассматривавшие штурмовиков как резервные части.
Для того чтобы усилить своё влияние в СА, Гитлер назначил командующим отрядами Германа Геринга, а затем как противовес создал свою личную охрану, превратившуюся в дальнейшем в СС.
1 апреля 1931 года Рём стал начальником штаба СА и вскоре оказался в центре скандала. Сторонники Вальтера Штеннеса, смещённого командира штурмовиков Берлина, выражали явное недовольство назначением на руководящий пост гомосексуалиста, позорившего, по их мнению, СА. Рём также был уличён в использовании служебного положения в личных целях. Доверенные лица из числа штурмовиков находили для него сексуальных партнёров, которых Рём в дальнейшем назначал на должности в СА.
Если избранник проявлял неверность или недовольство, его жестоко избивали. Встречи происходили в пивной «Братвурстглёкль». Рём открыто посещал излюбленные заведения гомосексуалистов «Кляйст-казино» и «Силуэт» вместе с новым руководством штурмовых отрядов Берлина. Гитлер в ответ на поступавшую к нему информацию, компрометирующую Рёма, говорил, что примет решение, когда ему будут предоставлены доказательства.
И доказательства вскоре появились. В социал-демократической газете «Мюнхнер пост» стали печататься рассказы о похождениях Рёма и публиковаться его письма. Пытаясь найти источник утечки информации, Рём поручил журналисту Георгу Беллу встретиться с Карлом Майром, ставшим к тому времени демократом. Майр сообщил, что некоторые из деятелей НСДАП планируют физическое устранение Рёма.
И действительно после очередного отказа Гитлера снять Рёма со своего поста верховный судья партии Вальтер Бух задумал убийство некоторых высших руководителей СА, однако вследствие нерешительности исполнителей замысел провалился.
После того, как стало известно о контактах Рёма с Майром, разразился новый скандал. Мартин Борман, зять Буха и его доверенное лицо, в ярости сказал:
– Это не лезет, ни в какие ворота. Один из видных руководителей партии встречается с идеологическим противником… и возводит хулу на членов своей партии, называя их свиньями.
После прихода национал-социалистов к власти Рём стал планировать военную реформу. В 1933 году – министр без портфеля. Будучи командиром роты во время Первой мировой войны, он осознал, что старая прусская военная школа уже не соответствует требованиям времени. Новая армия, по его мнению, должна была комплектоваться по милицейскому принципу на основе СА. Себя же он видел во главе этой армии. Потребовав роспуска рейхсвера (армии) и создания «революционной народной милиции» под главенством СА, он вступил в конфликт с Гитлером, СС и рейхсвером.
Рём и члены СА считали себя авангардом «национал-социалистической революции». После прихода Гитлера к власти они ожидали кардинальных перемен в жизни Германии, в том числе привилегий для себя. Они не догадывались, что Гитлер более не нуждался в штурмовиках с их опытом уличного насилия.
Офицерский корпус требовал устранения Рёма и роспуска СА в качестве условия поддержки Гитлера. Несмотря на идейную близость, Гитлер принял решение пожертвовать Рёмом. Гитлер обвинил Рёма в заговоре и принял личное участие в его аресте (30 июня 1934). Одновременно с арестом Рёма была расстреляна без суда большая группа руководителей СА.
Через день Гитлер приказал принести Рёму в камеру свежую газету со статьёй о его разоблачении и казни сторонников и пистолет с одним патроном, надеясь, что, прочитав статью, Рём застрелится, но тот отказался или, возможно, не успел решиться. Через 10–15 минут после этого в камеру вошли бригаден-фюрер СС Теодор Эйке и его адъютант штурмбанфюрер СС Михель Липперт, вооружённые пистолетами.
Рём отложил газету, подошёл к окну, стал лицом к двери и крикнул «Славься, мой фюрер», через секунду Липперт и Эйке произвели в область торса Рёма четыре выстрела (по два каждый), от которых Рём скончался на месте. В дневнике Эйке была запись, согласно которой он просто стоял в дверях камеры, а Липперт убил Рёма, выстрелив ему сначала в грудь, а затем в голову. Также, согласно тем же записям, Рём якобы крикнул не «Славься, мой фюрер», а «Пусть Адольф лично стреляет в меня».
Учитывая вышеозначенную справку, предлагаю вчитаться, задуматься и, конечно, сравнить.… Разве ничего не напоминает?
А также предлагаю внимательно вглядеться в две фотографии, представленные в этом абзаце статьи – неужто не прослеживается схожесть?
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выпал из медиапространства, ввиду возникших разногласий с Зеленским. Несогласие проявилось во многих вопросах и прежде всего по контрнаступлению, так заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Также, по словам источника в Киеве, многим поперек горла встали слова главкома из его последнего интервью, где он крайне восхищался умениями и талантами главы Генштаба РФ В. Герасимова.
«Есть проблема между Залужным и Зеленским. <...> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях», – сказал эксперт.
Предположительно, и исходя из версии немецкого издания «Bild» – Залужного прочат в цари хохляцкие, а это уж совсем не по нраву главной актрисуле страны, восседающей на своем шутовском троне, будто горбун из «Нотр-Дам».
Но как бы там ни было, от мнения этих марионеток ничего не зависит. Решать, кому – сидеть, кому – лежать на бутафорском троне – будут колониальные бриты и представители несуществующей нации, некогда уничтожившей всех индейцев….
Фейк за фейк…
Так всё же жив или мертв – вопрос из начала этой статьи.
Учитывая несуразность поведения, наличие явных отличий, виноватую молчаливость бывшего «говоруна», нарочитую усердность оправданий Украины на всех ее незамысловатых уровнях, можно предположить, что предъявили двойника.
А почему так долго не доставали этот засаленный джокер из рукава, возможно, спросите вы?
Так долго ж искали среди запасов сала, шкварок и прочей нечисти, припасенной на черный день «Нюрнберга–II», и, судя по событиям ближайших дней, он уже не за горами, как и обещал нам наш президент.
Рекомендую всем дожить до этого славного и великого дня, а пока хотелось бы дать совет коллегам – журналистам, давайте не будем помогать недоумкам из ЦИПСО и отвлекаться поисками каких-то там «атамашек – У» – от нашей победы в Артемовске – вот уж о чем нужно писать и говорить!
Меня на журфаке учили, что черный пиар гораздо лучше обычного пиара, так зачем создавать бесплатную рекламу фашистам?
И тут, к слову, хочется вспомнить строчки из стихотворения Александра Кушнера:
«Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит,
Гарцует тот, кто не гарцует,–
С трибуны машет и кричит.
А кто танцует, в самом деле,
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади – вдвойне!»
Засим ставлю точку. А выводы? Выводы – за вами…