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Представитель администрации Запорожской области заявил о смене тактики ВСУ на этом участке фронта

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Представитель администрации Запорожской области заявил о смене тактики ВСУ на этом участке фронта

Боевики киевского режима сменили тактику на Запорожском направлении, практически прекратив попытки проведения разведки боем и перейдя на применение диверсионно-разведывательных групп.


Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, как пишет ТАСС.

Рогов подчеркнул, что ранее ВСУ в попытках осуществить разведку боем, отправляли малочисленные подразделения боевиков, включавшие в себя от 40 до 70 боевиков, по сути смертников. Основной целью подобных действий было стремление выявить расположение позиций российской армии.

Переход к тактике, при которой практикуется использование ДРГ, означает начало нового этапа разведывательной деятельности на этом участке линии боевого соприкосновения. ДРГ противника пытаются "просочиться" в выявленные ранее наиболее слабо укрепленные участки российский обороны, чтобы нанести там максимально возможный урон.

По мнению Рогова, украинские ДРГ, наиболее вероятно будут пытаться проникнуть на позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. Кроме того отмечается имитация движения противника в направлении к населенному пункту Васильевка. В этом районе в настоящее время наблюдается максимальное сосредоточение украинских ДРГ.

Также сообщается, что в понедельник, 29 мая, российской армией была пресечена попытка подразделения ВСУ занять село Лобковое. Рогов отметил, что командование ВСУ пытается подобными действиями пытаются ложную иллюзию, чтобы вынудить ВС РФ сосредотачивать все больше сил на Запорожском участке фронта.
Использованы фотографии:
Telegram/Сырский
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4 комментария
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 18:42
    +1
    Интересно как идёт борьба борщевика с детищем Маска , по идее ... если ДРГ и смертники они тащут с собой спутниковую станцию
    Чтобы успеть передать свои "наблюдения" наверх
    Таких по идее надо искать "борщевиком" и душить ...
  2. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 18:43
    -1
    Мочить эту нечисть в сортире и не только в нём. Они пришли в Россию убивать. Эти твари не имеют права жить....
  3. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:56
    0
    Когда уже заткнут рты всем этим чинушам? Больше смуты наводят среди населения. пиарщики гребаные
  4. solar
    solar Сегодня, 19:43
    0
    ВСУ пытается подобными действиями пытаются ложную иллюзию, чтобы вынудить ВС РФ сосредотачивать все больше сил на Запорожском участке фронта

    Рогов утверждает, что наступления на этом участке не будет, получается.