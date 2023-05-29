Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

В Российской Федерации будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.В указе главы государства подчеркивается, что на новый орган возлагаются полномочия принимать оперативные решения. В ряде случаев орган может собираться по поручению президента, председателя правительства.Как мы видим, российское руководство стало проявлять больше внимания к вопросам развития оборонной промышленности. В условиях специальной военной операции ВС РФ и консолидации стран «коллективного Запада» для снабжения украинских формирований вооружением, возникла потребность в усилении контроля над работой военно-промышленного комплекса Российской Федерации.Сейчас одной из главных задач страны в сфере военной промышленности является не только забота о внедрении технологических инноваций, но и налаживание механизмов бесперебойного снабжения действующей армии вооружением, военной техникой и боеприпасами.Любые перебои с поставками вооружений и боеприпасов чреваты очень большими проблемами на фронте, в том числе и потерянными жизнями российских военнослужащих. Поэтому государство ужесточает контроль над работой военной промышленности. Повышение оперативности принимаемых решений играет очень важную роль в функционировании военно-промышленного комплекса России в текущей военно-политической ситуации.