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Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

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Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

В Российской Федерации будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.


В указе главы государства подчеркивается, что на новый орган возлагаются полномочия принимать оперативные решения. В ряде случаев орган может собираться по поручению президента, председателя правительства.

Как мы видим, российское руководство стало проявлять больше внимания к вопросам развития оборонной промышленности. В условиях специальной военной операции ВС РФ и консолидации стран «коллективного Запада» для снабжения украинских формирований вооружением, возникла потребность в усилении контроля над работой военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Сейчас одной из главных задач страны в сфере военной промышленности является не только забота о внедрении технологических инноваций, но и налаживание механизмов бесперебойного снабжения действующей армии вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Любые перебои с поставками вооружений и боеприпасов чреваты очень большими проблемами на фронте, в том числе и потерянными жизнями российских военнослужащих. Поэтому государство ужесточает контроль над работой военной промышленности. Повышение оперативности принимаемых решений играет очень важную роль в функционировании военно-промышленного комплекса России в текущей военно-политической ситуации.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:39
    0
    Запоздалое на год решение.
    Сейчас придется многое наверстывать ускоренными темпами.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:49
      -3
      Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

      Что нибудь, да замысловато-запутанное название органа управления мы выдадим, так выдадим! drinks
      Сокращенно "ПК ВПК".

      Вот мой стих и безупречная рифма: ПК-ВПК, бей бандер... кому не лень! yes
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:03
        -2
        Цитата: Ясная
        Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

        Что нибудь, да замысловато-запутанное название органа управления мы выдадим, так выдадим! drinks
        Сокращенно "ПК ВПК".
        Вот стих и безупречная рифма: ПК-ВПК, бей бандер... кому не лень! yes

        Яска, привет love тебе еще чуть-чуть и Марина Цветаева! good
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 19:05
          -3
          Цитата: Теренин
          Цитата: Ясная
          Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

          Что нибудь, да замысловато-запутанное название органа управления мы выдадим, так выдадим! drinks
          Сокращенно "ПК ВПК".
          Вот стих и безупречная рифма: ПК-ВПК, бей бандер... кому не лень! yes

          Яска, привет love тебе еще чуть-чуть и Марина Цветаева! good

          Спасибочко, Гена love недаром же я... winked трое суток эту рифму подбирала!
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:15
            0
            Цитата: Ясная
            Цитата: Теренин
            Цитата: Ясная
            Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

            Что нибудь, да замысловато-запутанное название органа управления мы выдадим, так выдадим! drinks
            Сокращенно "ПК ВПК".
            Вот стих и безупречная рифма: ПК-ВПК, бей бандер... кому не лень! yes

            Яска, привет love тебе еще чуть-чуть и Марина Цветаева! good

            Спасибочко, Гена love недаром же я... winked трое суток эту рифму подбирала!

            Ты вот что... Пошли эту рифму на конкурс стран НАТО и их укро-вассалов. Если не примут обычной почтой, и не оценят по достоинству, то скажи, что пошлешь свой стих им-же, но через наших ребят из расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» feel
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 19:19
              0
              Цитата: Теренин
              Цитата: Ясная
              Цитата: Теренин
              Цитата: Ясная
              Президент России распорядился создать президиум коллегии ВПК для принятия оперативных решений

              Что нибудь, да замысловато-запутанное название органа управления мы выдадим, так выдадим! drinks
              Сокращенно "ПК ВПК".
              Вот стих и безупречная рифма: ПК-ВПК, бей бандер... кому не лень! yes

              Яска, привет love тебе еще чуть-чуть и Марина Цветаева! good

              Спасибочко, Гена love недаром же я... winked трое суток эту рифму подбирала!

              Ты вот что... Пошли эту рифму на конкурс стран НАТО и их укро-вассалов. Если не примут обычной почтой, и не оценят по достоинству, то скажи, что пошлешь свой стих им-же, но через наших ребят из расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» feel

              Точно, Гена! belay Хочу в Киев, на конкурс!!! crying
              Вон уже и НАТОвские конкуренты минусуют...
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 19:04
        +2
        Больше коллегий хороших и разных,а главное оклады побольше. Неужели ещё не все свои люди пристроены?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:08
          +2
          Скажем к слову,в СССР был подобный орган управления ВПК государства.Комиссия Президиума при Совмине по военро-промышленным вопросам
  2. teo28
    teo28 Сегодня, 18:47
    +3
    Интересно, кто возглавит это новое образование?
  3. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 18:58
    +2
    Лучше поздно , чем никогда. Люди гибнут, а чиновники боятся взять на себя ответственность отступить от норм мирного времени. В СССР такие тоже вроде были , кто в 1941г без правильно оформленных бумаг отказывались выдавать войскам вооружение и имущество со складов в западном военном округе , которое потом и досталось немцам , но были и генералы ,которые не побоялись угрозы расстрела за самоуправство и взломали часть складов. Даже если это современная выдумка , она достоверно характеризует образ поведения разных людей в такой ситуации.
  4. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 18:58
    +5
    О, еще один орган. Теперь то, конечно, все непременно заработает как положено.
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 19:13
      +2
      Зависит от того , какие полномочия у него будут. И как они организуют дело. Если они побоятся взять ответственность на себя , и решат ее с себя снять , затребовав оформление множества "задоприкрывающих" согласовательных бумаг , то да , вместо ускорения работы появится еще один бюрократический буфер. Поскольку орган создается "с нуля" и его работа еще не формализована , все будет зависеть от личностей , в него назначенных.
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:12
    +2
    Была комиссия. Ну не так уж и много было в ней уважаемых работников ВПК и МО. У неё был руководящий орган, достаточно малочисленный, коллегия.
    А теперь ещё малочисленней - президиум?
    Тогда в указе наверное нужно было сразу оговорить - комиссия это ХХ человек, коллегия это Х человек, президиум это два человека. Председатель комиссии ВВП и его заместитель ДАМ. Если это поможет созданию эффективного ВПК, чтобы армия вела более эффективные боевые действия, то почему бы нет?
  6. SwR9
    SwR9 Сегодня, 19:15
    -7
    Опять тутошним комментаторам все не так, не сделал - плохо, сделал - тоже кривят рожи. Вы уж определитесь тов. завальцованные коммунисты вы с кем?
  7. ugos
    ugos Сегодня, 19:23
    +4
    Комиссии, органы, члены, небось к войне готовятся, не в курсе что ли, что война уже 1,5 года как идёт.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 19:29
    0
    Цитата: SwR9
    Опять тутошним комментаторам все не так, не сделал - плохо, сделал - тоже кривят рожи. Вы уж определитесь тов. завальцованные коммунисты вы с кем?

    Я не сторонник коммунистов...и давно уже определился по отношению к нацистам Украины...
    они должны быть уничтожены.
    И у меня не стоит вопрос с кем я... smile
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 19:40
    +3
    Все возрадовались. А давайте заглянем хотя бы в Википедию.
    Образована в 1999 году как Комиссия по военно-промышленным вопросам Правительства Российской Федерации, в 2006 году переименована в Военно-промышленную комиссию, в 2014 году переподчинена Президенту

    В комиссии состоят президент и все силовики.
    Кроме того, при Комиссии действуют Коллегия ВПК России (с 25 июля 2022 года её возглавляет Денис Мантуров, с 16 августа 2022 года первый заместитель — Василий Тонкошкуров, руководитель аппарата коллегии — Игорь Боровков), научно-технический совет ВПК (председатель — Юрий Михайлов), в коллегию с 23 января 2019 года включен Шпорт, Вячеслав Иванович — пенсионер, бывший губернатор Хабаровского края
    .
    Так что изменилось? Теперь в этой комиссии самых главных кто-то будет ещё главнее. Больше ни на что президиум не повлияет.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 19:45
      +2
      Так забыли наверное, что есть уже, давай по новой создавать.