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Британская пресса: На Западе пока не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для истребителей F-16

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Британская пресса: На Западе пока не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для истребителей F-16

В настоящее время страны Запада не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает издание The Financial Times.


Маршал Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер считает, что киевскому режиму могут поставить американские ракеты средней дальности AMRAAM или ракеты большей дальности Meteor, произведенные в Европе. С помощью этих ракет Запад рассчитывает повысить боевую мощь украинских вооруженных сил.

Каждая ракета AMRAAM стоит 1 миллион долларов. Как видим, деньги придется выделять на такие боеприпасы внушительные, но пока не очень понятно, какая страна возьмет на себя финансирование поставок боеприпасов для нужд украинской армии.

Сейчас в Европе формируется т.н. «истребительная коалиция» для передачи Украине самолетов F-16. Роль «застрельщика» в ней, судя по всему, будет принадлежать Нидерландам. Именно эта европейская страна первой согласилась передать Украине самолеты, а также обеспечить обучение украинских военных летчиков эксплуатации американских истребителей.

Российская Федерация неоднократно предупреждала Запад о том, что поставки военной техники и вооружений способствуют лишь затягиванию и эскалации конфликта, никоим образом не приближая его мирное урегулирование. Кроме того, любая военная техника западного производства, попадая в зону проведения специальной военной операции, превращается в законную цель для ударов российских войск.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSGT MICHAEL AMMONS, USAF
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13 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 18:47
    0
    Боеприпасы фиг с ним , кто будет источником их "взлётов" , аэродромов не так много ... кто "годен" для подъёма таких машин
    А близ лежащие страны ... могут и не выдержать ... "ответки" , что может прилететь ... заподозри их в том , что они взлетают от них
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 19:05
      0
      Цитата: Sith
      Боеприпасы фиг с ним

      Квк раз вооружение и есть самое главное, самолет всего лишь платформа для вывода ракет на рубеж пуска.
      В 70-е годы он создавался как легкий и при этом максимально тяговооруженный истребитель завоевания превосходства в воздухе
      Их наклепали около 4000 штук. Сейчас в этом качестве, как истребитель, он морально устарел..
      За время своей службы он прошел несколько модернизаций и и стал штурмовиком\
      бомбардировщиком.      . А для данного типа самолетов именно современное высокоточное ракетно-бомбовое вооружение имеет решающее значение для выполнения поставленных задач.
      F-16 могут использовать весь спектр ракет и планирующих бомб НАТО для самолетов этого класса, в том числе и обладающих значительной дальностью.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 19:17
      0
      Цитата: Sith
      А близ лежащие страны ... могут и не выдержать ... "ответки" , что может прилететь ... заподозри их в том , что они взлетают от них

      Да ладно, они уже столько красных линий перешагнули, что еще одна будет без разницы. По логистическим центрам пшeкoв надо было бить еще когда через них пошли Javelin и Stinger, а теперь, когда они привыкли к безнаказанности, они ж истерику закатить могут на предмет статьи 5 НАТО.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:58
    +1
    Британская пресса: На Западе пока не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для истребителей F-16
    Британские учёные, политики, военные... можно посмеяться, НО, их спецслужбы ОХ КАК НЕ СМЕШНО! Работать умеют, опыт большой, принципов никаких и никак, ЕСТЬ ЦЕЛЬ, ИНТЕРЕСЫ... в общем, ГАДЫ КОНЧЕННЫЕ!
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: rocket757
      ЕСТЬ ЦЕЛЬ, ИНТЕРЕСЫ... в общем, ГАДЫ КОНЧЕННЫЕ!

      Цитата: лорд Пальмерстон, премьер министр
      У нас нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, у нас есть только постоянные интересы...
      Традиция однако
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:50
        0
        Ну да, есть в мире хоть что то постоянное, незыблемое.
        Высокомерие, цинизм и и прочие "достоинства" жентельменов, это навсегда.
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:59
    0
    "Раскудрячить" все аэродромы на 404 стране подчистую и пусть придётся больше ракет - но это лучше чем ожидать взлёты- посадки укропитеков. Почему ещё летают -вопрос ( аэродромы там со времен Союза, а значит координаты известны)
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:59
    0
    Даже теряюсь в догадках, поляки,прибалты или какая великая авиационная держава как монако?
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 19:09
    -1
    Сейчас в Европе формируется т.н. «истребительная коалиция» для передачи Украине самолетов F-16. Роль «застрельщика» в ней, судя по всему, будет принадлежать Нидерландам.


    Нидерланды подготовили первые F-16 для Украины
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:42
      0
      Это компакт-вариант исполнения? Специально для шароварных?

      зы якой гарный цвет, жовтого немае для свидомости ... ай-ай-ай. wassat
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:15
    -1
    Цитата: Дровосек_2
    "Раскудрячить" все аэродромы на 404 стране подчистую и пусть придётся больше ракет - но это лучше чем ожидать взлёты- посадки укропитеков. Почему ещё летают -вопрос ( аэродромы там со времен Союза, а значит координаты известны)

    Чтобы уничтожить все аэродромы и ВПП, надёжно, придётся пустить в ход ТЯО из расчёта 2-3 боеголовки на одну цель, при мощности 1-5 кт. И не минусуйте меня за это: я просто излагаю решение по учебнику.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 19:31
    0
    Российская Федерация неоднократно предупреждала Запад о том, что поставки военной техники и вооружений способствуют лишь затягиванию и эскалации конфликта, никоим образом не приближая его мирное урегулирование.


    Кто-то сомневался, что западу выгодно это затягивание? И складывается впечатление, что не только западу....
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:44
    0
    В настоящее время страны Запада не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 американского производства.

    а пусть Россию назначают поставщиком am
    ей всё равно что поставлять на Украину
    газ нефть аммиак зерно или допустим боеприпасы bully