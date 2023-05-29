Британская пресса: На Западе пока не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для истребителей F-16

В настоящее время страны Запада не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает издание The Financial Times.Маршал Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер считает, что киевскому режиму могут поставить американские ракеты средней дальности AMRAAM или ракеты большей дальности Meteor, произведенные в Европе. С помощью этих ракет Запад рассчитывает повысить боевую мощь украинских вооруженных сил.Каждая ракета AMRAAM стоит 1 миллион долларов. Как видим, деньги придется выделять на такие боеприпасы внушительные, но пока не очень понятно, какая страна возьмет на себя финансирование поставок боеприпасов для нужд украинской армии.Сейчас в Европе формируется т.н. «истребительная коалиция» для передачи Украине самолетов F-16. Роль «застрельщика» в ней, судя по всему, будет принадлежать Нидерландам. Именно эта европейская страна первой согласилась передать Украине самолеты, а также обеспечить обучение украинских военных летчиков эксплуатации американских истребителей.Российская Федерация неоднократно предупреждала Запад о том, что поставки военной техники и вооружений способствуют лишь затягиванию и эскалации конфликта, никоим образом не приближая его мирное урегулирование. Кроме того, любая военная техника западного производства, попадая в зону проведения специальной военной операции, превращается в законную цель для ударов российских войск.