Западные эксперты комментируют сегодняшние ракетные удары, а также удары с использованием БПЛА, осуществлённые российскими войсками. Напомним, что с ночи поражались разного рода цели в Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Львовской областях, а также в Киеве. Так, в городе Староконстантинове Хмельницкой области был поражён аэродром с находившимися на нём самолётами Су-24, которые ВСУ дорабатывали для использования британских ракет Storm Shadow. В Киеве в аэропорту Жуляны были уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса западного производства. По некоторым данным, речь о поражении пусковых установок второго ЗРК Patriot, поставленного Украине.Заявления украинской стороны о якобы всех без исключения сбитых ракетах вызывают крайнюю степень сомнения у зарубежных военных экспертов.В частности, критикуются заявления украинских чиновников, в том числе представителей главного управления разведки, относительного того, у России «закончились ракеты». Напомним, что такие заявления в Киеве начал делать небезызвестный Арестович ещё в бытность свою советником в офисе Зеленского – в марте прошлого года. Потом эту практику подхватили советник Подоляк, министр обороны Резников, секретарь СНБО Данилов, спикер ВС ВСУ Игнат, представители командования ГУР. Тематика заявлений была одна: «У России ракет осталось максимум на 1-2 массированных пуска». Прошло больше года, а ракетные удары стали только более интенсивными и частыми.В связи с этим появляются претензии к украинской разведке относительно кардинально ошибочной оценки наличия крылатых и баллистических ракет у ВС РФ, а также темпов и объёмов их производства на российских предприятиях. Получается так, что если неверная оценка российского военного потенциала была дана в этом аспекте, то нет гарантий того, что военно-политическое руководство верно оценивает российский потенциал и в других аспектах – в том числе в возможности противостоять многократно анонсированному командованием и руководством контрнаступлению.