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Западные военные эксперты критикуют украинскую разведку за ошибочные оценки наличия у России крылатых и баллистических ракет

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Западные военные эксперты критикуют украинскую разведку за ошибочные оценки наличия у России крылатых и баллистических ракет

Западные эксперты комментируют сегодняшние ракетные удары, а также удары с использованием БПЛА, осуществлённые российскими войсками. Напомним, что с ночи поражались разного рода цели в Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Львовской областях, а также в Киеве. Так, в городе Староконстантинове Хмельницкой области был поражён аэродром с находившимися на нём самолётами Су-24, которые ВСУ дорабатывали для использования британских ракет Storm Shadow. В Киеве в аэропорту Жуляны были уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса западного производства. По некоторым данным, речь о поражении пусковых установок второго ЗРК Patriot, поставленного Украине.


Заявления украинской стороны о якобы всех без исключения сбитых ракетах вызывают крайнюю степень сомнения у зарубежных военных экспертов.

В частности, критикуются заявления украинских чиновников, в том числе представителей главного управления разведки, относительного того, у России «закончились ракеты». Напомним, что такие заявления в Киеве начал делать небезызвестный Арестович ещё в бытность свою советником в офисе Зеленского – в марте прошлого года. Потом эту практику подхватили советник Подоляк, министр обороны Резников, секретарь СНБО Данилов, спикер ВС ВСУ Игнат, представители командования ГУР. Тематика заявлений была одна: «У России ракет осталось максимум на 1-2 массированных пуска». Прошло больше года, а ракетные удары стали только более интенсивными и частыми.

В связи с этим появляются претензии к украинской разведке относительно кардинально ошибочной оценки наличия крылатых и баллистических ракет у ВС РФ, а также темпов и объёмов их производства на российских предприятиях. Получается так, что если неверная оценка российского военного потенциала была дана в этом аспекте, то нет гарантий того, что военно-политическое руководство верно оценивает российский потенциал и в других аспектах – в том числе в возможности противостоять многократно анонсированному командованием и руководством контрнаступлению.
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18 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:14
    0
    судя по тем слухам которые приходят с Киева, там паника.. поэтому ждем неадекватных попыток сменить информационную повестку ..
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 19:21
      +1
      Цитата: incoggnoto
      судя по тем слухам которые приходят с Киева, там паника.. поэтому ждем неадекватных попыток сменить информационную повестку ..
      По этому поводу нужно обращаться к Кличко! Он Мистер неадекватность!
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:31
        0
        Цитата: Добрый
        По этому поводу нужно обращаться к Кличко! Он Мистер неадекватность!

        Кличко уже отчитали за демонстрацию результатов удара, за остатки ракеты патриота на улице Киева.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:38
          0
          ...у него там вибрации от новой могучей техники ВСУ, следующей на фронт. ага. lol
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 19:41
            0
            Западные военные эксперты критикуют украинскую разведку за ошибочные оценки наличия у России крылатых и баллистических ракет

            А так же они заранее не узнали, что в России есть русские ...
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 19:33
      0
      Тюююю! А шо вы, хлопчики закордонные, хотели?
      С кем связались - пожалуйте бриться! wink
    3. belovvladimir
      belovvladimir Сегодня, 19:48
      0
      Ракеты кончились, ракеты кончились, ракеты кончились, а э то что, а это, а это, а это, и так всю жизнь будут мантру твердить, нет у России ракет, нет!
      А вообще это фантомные ракеты laughing
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:19
    +1
    "Умом Россию не понять"... ©
    Сами себя даже иногда не понимаем, а что уж говорить о прочих западных.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:29
      -1
      Какой то чудной гонит двух молодых медведей по лесу,с криком "Окружай"!.Западный комментатор спрашивает-что это?Ему ответили,мол домашние мишки сбежали,просит помочь поймать...А они ракеты ниоткуда взялись...
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 19:21
    +2
    Странный заголовок, это они сами себя критикуют?! (ведь не секрет что основные разведданные у хох.лов от западных спецслужб)
  5. Комментарий был удален.
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:31
    0
    Интенсивность ударов, как весной прошлого года. Может, наши не дождались обещанного контрнаступления и скоро сами ударят?

    Как это модно говорить у украинцев: "формируют наступление"... Или как там правильно, не силён я в новоязе
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:35
    0
    Так бывает, когда к власти приходят клоуны. А ведь Россия ещё не открыла все карты...
  8. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:35
    +2
    К концу 23 года нашему заводу предписали выйти на 10 кратный рост пр-ва относительно 21 года. Рассчитывать на то что ракет будет меньше противнику не стоит. Только для победы одних ракет мало, точнее если если бы каждый день поливали как последнюю неделю может и хватило, но тогда заводу нашему нужно было бы не е 3 смены , а в 9 работать. Лодырей с АвтоВАЗ нужно заставить ракеты делать. А то сидят магнитолы от китайцев ждут пока люди по ночам в горячем цеху ...
  9. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:40
    +1
    Не понятно, какими источниками пользовались украинские чиновники заявляя о заканчивающихся ракетах у РФ. Информация секретная и на экскурсию по складам и заводам их никто не водил.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:44
    +2
    Почему западные СМИ " наезжают на украинскую разведку .А сами они что не старались в своих статьях : У русских ракеты кончаются ! Ссылаясь уже на свои разведки!Проверил все сайты посольств в Киеве ,сегодня тишина ни кто не эвакуировается
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:47
      0
      Надо обращаться в наглую разведку "они все знают"!
      Если не знают, то на гадают то что нужно...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:45
    0
    Западные военные эксперты критикуют украинскую разведку за ошибочные оценки наличия у России крылатых и баллистических ракет
    . Это что, шутка???
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:45
    0
    Причём тут украинская разведка? Они делают, и говорят, то что от них требует коллективный запад. И разведданные поставляет тот же коллективный запад. Разведка Украины работает только на сбор информации для проведения террористических актов, да и тут без западных рекомендаций не обходится.