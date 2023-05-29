«Как в тюрьме»: родственники попавших под обмен боевиков «Азова» жалуются на условия их содержания в Турции

Из содержат как в тюрьме.

Родственники одного из главарей "Азова"*(* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России) Святослава Паламара, более известного под позывным "Калина", утверждают, что условия его содержания в Турции, где он оказался после обмена военнопленными, фактически мало чем отличаются от тюремных.По словам матери Паламара, "азовцам"* позволяется разговаривать по телефону исключительно с членами семей, их выводят на прогулку не более двух раз в неделю, в эти моменты они могут связываться по телефону со своими родителями, женами и детьми. На вопросы, касающиеся условий содержания, "Калина" отвечает, что воспринимает свое нахождение в Турции как плен.В интервью одному из западных изданий мать боевика сетует, что ее сын, в отличие от украинского олигарха Медведчука, на которого были обменяны сдавшиеся в плен в Мариуполе "азовцы"*, ограничен в свободе деятельности и передвижений, что, по сути, является тем же пленом с относительно комфортными условиями содержания.Она также добавила, что боевики содержатся в одном доме, у каждого есть своя комната, им предоставляется питание, услуги переводчика и медицинская помощь, однако они находятся под круглосуточной охраной и не могут свободно покидать выделенное им турецкими властями помещение.Стоит отметить, что возмущение матери одного из главарей террористов, как минимум, ничем не необосновано - в мировой практике лиц, которые ведут деятельность, подобную той, которую вели до сдачи в плен "азовцы"* крайне редко оставляют в живых, а тем более содержат даже в относительно комфортных условиях.