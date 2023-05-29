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«Как в тюрьме»: родственники попавших под обмен боевиков «Азова» жалуются на условия их содержания в Турции

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«Как в тюрьме»: родственники попавших под обмен боевиков «Азова» жалуются на условия их содержания в Турции

Родственники одного из главарей "Азова"*(* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России) Святослава Паламара, более известного под позывным "Калина", утверждают, что условия его содержания в Турции, где он оказался после обмена военнопленными, фактически мало чем отличаются от тюремных.


По словам матери Паламара, "азовцам"* позволяется разговаривать по телефону исключительно с членами семей, их выводят на прогулку не более двух раз в неделю, в эти моменты они могут связываться по телефону со своими родителями, женами и детьми. На вопросы, касающиеся условий содержания, "Калина" отвечает, что воспринимает свое нахождение в Турции как плен.

В интервью одному из западных изданий мать боевика сетует, что ее сын, в отличие от украинского олигарха Медведчука, на которого были обменяны сдавшиеся в плен в Мариуполе "азовцы"*, ограничен в свободе деятельности и передвижений, что, по сути, является тем же пленом с относительно комфортными условиями содержания.

Она также добавила, что боевики содержатся в одном доме, у каждого есть своя комната, им предоставляется питание, услуги переводчика и медицинская помощь, однако они находятся под круглосуточной охраной и не могут свободно покидать выделенное им турецкими властями помещение.

Из содержат как в тюрьме.

Стоит отметить, что возмущение матери одного из главарей террористов, как минимум, ничем не необосновано - в мировой практике лиц, которые ведут деятельность, подобную той, которую вели до сдачи в плен "азовцы"* крайне редко оставляют в живых, а тем более содержат даже в относительно комфортных условиях.
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4 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:50
    -1
    условия его содержания в Турции, где он оказался после обмена военнопленными, фактически мало чем отличаются от тюремных.

    Они что с дуба рухнули, это же Турция, а не курорт. Обычная турецкая тюрьма. Вам нацики, лучше было бы в российской сидеть.
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:53
    0
    Вот же дура безмозглая, радоваться должна, для сыночка война кончилась... Но похоже какие яблочки, такова и яблоня, только на выкорчевку.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:53
    0
    Силы НАТО безопасности Косово атаковали сербов. Началось...
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:57
    0
    Интересно, для чего на Военном Обозрении такого рода статьи?
    Читатели должны прослезиться и начать всем миром собирать деньги на плюшевых мишек для несчастных "азовцев"?
    Да и не особо я верю в такие истории, благо уже проскакивала информация, что некоторые "азовцы" повторно попадались...
    А матери должны понимать, что, если они вдруг в итоге будут возвращены на Украину - их опять пошлют воевать. И второго шанса выжить у них может не оказаться