Китай ждет скорейшего завершения СВО на условиях России

Источник: ukraina.ru
«Многогранный» Китай
Позиция КНР в российско-украинском кризисе покрыта туманом уже почти полтора года. Назвать её нейтральной нельзя, но и пророссийская она с большой натяжкой. По крайней мере, на уровне официальных заявлений. Китайское руководство с самого начала СВО заверяло, что «выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности государств», что иначе как проукраинской позицией нельзя назвать.
В то же время Китай заявляет о том, что «законные требования России в области безопасности заслуживают внимания и надлежащего урегулирования в условиях пяти последовательных раундов расширения НАТО на восток». И нашим и вашим. Сейчас выработался новый термин – конструктивное участие Китая в российско-украинском кризисе. На словах Пекин пытается учитывать интересы Киева в том числе. На деле пока получается не очень – по крайней мере, Зеленский раздраженно реагирует на мирные инициативы внешнеполитического ведомства КНР.
Такая неопределенность рождает у некоторых игроков иллюзию, что Китай можно перетянуть на сторону союзников Украины. Жозеп Боррель, шеф европейской дипломатии, сотворил неуклюжую попытку уговорить Си Цзиньпина:
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе…
Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду».
Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду».
Мало того, что не совсем понятен истинный посыл речи Борреля, так и не раскрыта основная идея – что Евросоюз может предложить Китаю?
С точки зрения экономики европейцы по уши завязли в китайской дешевой рабочей силе и безграничном рынке. Гражданские технологии, какие могли, европейцы уже передали. Остались стратегические бонусы оборонного значения, но никто в здравом уме в Европе на такое не согласится. Американцы не позволят. В общем, нет такой конфетки у Борреля, чтобы Пекин отвернулся от Кремля.
Так называемое конструктивное участие Китая подразумевает скорейшее окончание спецоперации под знаком победы России. В большей части желание Пекина побыстрее свернуть СВО на условиях России имеет прагматичный характер. Все дело в дальнейшем освоении российского рынка китайскими компаниями. Продолжающаяся спецоперация создает массу рисков для инвесторов из КНР. Они сами признаются – что-то планировать сейчас в долгосрочной перспективе нельзя.
Показателен пример с Соединенными Штатами, которые внимательно следят за импортом в Россию высокотехнологичной продукции, в первую очередь микрочипов. Ситуация на фронтах СВО напрямую влияет на вероятность введения вторичных санкций против китайских компаний. И здесь есть много интересных моментов.
Пекин, вероятнее всего, не устроит победа России на поле боя в классическом понимании этого слова. То есть взятие Запорожья, Харькова, Одессы и, наконец, Киева неприемлемо для Китая. Это существенно повысит риск ведения бизнеса в России. Кто знает, какие черные списки вывесят Евросоюз и США после череды разгромных поражений ВСУ?
В черном списке могут оказаться крупные совместные проекты России и Китая – производство автомобилей на «Москвиче» и «Автоторе», экспорт энергоресурсов и прочее. Это, конечно, не остановит торговлю, но заметно усложнит и удорожит.
В одном из обзорных трудов китайские исследователи рекомендуют своим компаниям «для предлагаемых операций или деятельности в России, которые могут быть связаны с интересами США, необходимо проводить проверку продукции, цепочек поставок, капитальных платежей и партнерских финансовых учреждений для оптимизации коммерческих договоренностей». Экономические и военно-политические качели, вполне возможные при дальнейшей эскалации конфликта, не в интересах китайского бизнеса.
Мир после спецоперации
Если говорить прямо и открыто, то в Пекине отлично понимают, что Россия из поля влияния большого восточного брата уже никуда не денется. Это ни хорошо, ни плохо – теперь это новая данность и реальность. Поэтому, если уже ратовать за мир с Украиной, то исключительно на условиях Кремля. И если такой мир все-таки состоится, Си Цзиньпин будет в этой истории главным миротворцем – ни Москва, ни Пекин не упустят такой важной с политической точки зрения славы.
После спецоперации Россия не станет восстанавливать отношения с коллективным Западом. Сразу по нескольким причинам.
Источник: fb-logistic.ru
Во-первых, накачанная оружием и войсками НАТО Восточная Европа на долгие годы будет серьезной угрозой для страны – это фактически холодная война 2.0. Для Китая это очередная горячая точка, отвлекающая внимание от событий на юго-восточных рубежах.
В случае мира не на условиях Кремля, никакого противостояния не будет – львиную долю Российской армии отодвинут за Урал и серьезно ограничат в боеспособности. Наличие слабого и деморализованного партнера – страшный сон для китайского руководства. У Китая и без того не густо с друзьями. Вокруг одни соперники. Индию, с которой многолетний территориальный спор, вполне могут перетянуть в военный союз с США, Японией и Австралией. Пекину нужен союзник с крепкой рукой и высоким боевым духом, поэтому проигранная Россией спецоперация не в интересах Поднебесной.
Во-вторых, европейцы постепенно избавятся от углеводородной зависимости от России. Это необходимо воспринимать как факт, и его четко осознают в Китае. Ключевым покупателем по «партнерским» ценам станут китайцы, а это мощный толчок к развитию промышленности и экономики. Объемы добываемого газа и нефти просто будет некуда продавать, кроме как в Китай.
Аналогичная ситуация и с добычей угля. Заговорили в Пекине и о продовольственной безопасности за счет России. Сейчас немалую часть зерна в Китае закупают в Соединенных Штатах – неплохо бы заместить эти объемы поставками из России.
В-третьих, Европа фактически разорвала все культурные связи с Россией. Можно спорить, кто от этого больше потерял, но наша страна в ближайшее время явно будет строить свой путь роста с большим креном в сторону востока. Спорт, кино, литература, музыка – в этих и других областях нарастает все большее отчуждение между россиянами и европейцами, что принесет еще больше непонимания и взаимной неприязни.
Наконец, Китай ищет способы скорее закончить спецоперациию из-за опасения ядерной войны. Истерия вокруг атомной бомбы для Киева поутихла в последние месяцы, но никто не может ничего гарантировать. Любой сторонний наблюдатель будет трепетать, когда в ожесточенном военном конфликте участвует вторая по мощи ядерная держава. И в Пекине тоже боятся, что в случае глобальной заварушки им не слабо достанется.
Желание китайцами победы России не вызывает удивления. Разочаровывает близорукость европейских лидеров, пытающихся соблазнить дешевыми пирожками Пекин, при этом совершенно не понимая правил игры. До чего довели попытки Запада играть на свой манер и в одни ворота мы наблюдаем с февраля прошлого года.