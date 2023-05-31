Китай ждет скорейшего завершения СВО на условиях России



Источник: ukraina.ru

«Многогранный» Китай

«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе…

Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду».

Мир после спецоперации



Источник: fb-logistic.ru