Бахмут – это Верден XXI нашего времени. Это настоящая битва на истощение. Оборона Бахмута была частью программы военной помощи Украины, но поражение ВСУ доказывает, что в итоге всё это оказалось пустой тратой денег.

Украина могла бы стабилизировать линию фронта, отступив из Бахмута в 2022 году. К настоящему моменту ВСУ были бы там, куда были вынуждены отступить несколько дней назад. Но есть важнейшее отличие: они бы не понесли столь крупных потерь.

Тысячи украинских военных, которые к настоящему времени погибли, могли бы остаться в живых.

В американском издании вышел материал обозревателя Джеймса Роббинса, где он подводит итоги битвы за Бахмут (Артёмовск). В материале, вышедшем на страницах журнала The American Spectator, Роббинс пишет, что у Украины изначально не было шансов на удержание этого города, однако военно-политическое руководство решило принять бой, не спрогнозировав его итоги для ВСУ.Американский обозреватель:По словам Роббинса, который занимает должность декана факультета в институте Мировой политики (США), Зеленского многие теперь склонны обвинять в лицемерии, так как он сознательно преувеличивал стратегическую ценность Бахмута в начале операции и преуменьшает её сейчас, когда город Украиной потерян.Американский эксперт:По словам Роббинса, Бахмут для Украины не должен повториться, так как это слишком дорогой урок.Роббинс: