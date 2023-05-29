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Американский эксперт: Зеленский преувеличивал стратегическое значение Бахмута в начале операции и преуменьшает его после потери города

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Американский эксперт: Зеленский преувеличивал стратегическое значение Бахмута в начале операции и преуменьшает его после потери города

В американском издании вышел материал обозревателя Джеймса Роббинса, где он подводит итоги битвы за Бахмут (Артёмовск). В материале, вышедшем на страницах журнала The American Spectator, Роббинс пишет, что у Украины изначально не было шансов на удержание этого города, однако военно-политическое руководство решило принять бой, не спрогнозировав его итоги для ВСУ.


Американский обозреватель:

Бахмут – это Верден XXI нашего времени. Это настоящая битва на истощение. Оборона Бахмута была частью программы военной помощи Украины, но поражение ВСУ доказывает, что в итоге всё это оказалось пустой тратой денег.

По словам Роббинса, который занимает должность декана факультета в институте Мировой политики (США), Зеленского многие теперь склонны обвинять в лицемерии, так как он сознательно преувеличивал стратегическую ценность Бахмута в начале операции и преуменьшает её сейчас, когда город Украиной потерян.

Американский эксперт:

Украина могла бы стабилизировать линию фронта, отступив из Бахмута в 2022 году. К настоящему моменту ВСУ были бы там, куда были вынуждены отступить несколько дней назад. Но есть важнейшее отличие: они бы не понесли столь крупных потерь.

По словам Роббинса, Бахмут для Украины не должен повториться, так как это слишком дорогой урок.

Роббинс:

Тысячи украинских военных, которые к настоящему времени погибли, могли бы остаться в живых.
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15 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 20:04
    +1
    Почему в российской прессе не было заголовка "Еще одно поражение нацистов под Сталинградом"?
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 20:20
      -2
      Мариуполь - два месяца штурмовали. И тогда - это считалось ДОЛГО. А Артёмовск - 224 дня! И дальше что? А дальше: Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торец, Славянск, Краматорск, которые укреплены ещё лучше, чем Артёмовск и гарнизоны - многие ТЫСЯЧИ обученных! И что, КАЖДЫЙ новый ПГТ - в лоб штурмовать будем?! Если бы Шойгу с Герасимовым, СВОИМИ "лбами" штурмовали, то мозги быстро бы в правильный ряд встали! А так конечно: ЧУЖИХ лбов - не жалко! fool
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 20:49
        0
        "Мариуполь - два месяца штурмовали"

        Мариуполь был окружен полностью, а в Артемовск до последнего дня шли подкрепления и боеприпасы.
      2. SwR9
        SwR9 Сегодня, 20:54
        0
        Первая задача - беречь людей, вторая - беречь людей, ну и третья - перемалывать как можно больше врага. Вот поэтому котел не закрывали так долго. Можно было взять город и за пару недель, но цена была бы выше.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:08
    +5
    По словам Роббинса, Бахмут для Украины не должен повториться

    Обязательно повторится и не один раз. И с каждым разом потери нацистов будут возрастать. yes
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:15
    0
    Следующий "Базмут"на очереди-Часов Яр,Константиновка,Краматорск,Славянск..
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 20:19
      0
      Есть и другие домашние заготовки...
      С Уважением
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:22
        +1
        Нисколько не против.Особенно на Слобожанщине hi
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 20:51
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Следующий "Базмут"на очереди-Часов Яр,Константиновка,Краматорск,Славянск..


      А с Авдеевки пусть еще год лупят по Донецку ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 21:05
        0
        Про Марьинку забыли сказать.Там таких городв -дпсятки. И их,да-необходимо освобождать
  4. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 20:18
    +3
    Проблеммы индейцев шерифа не волнуют. Сестра, а может в реанимацию, нет, доктор сказал в морг, значит в морг. Война будет длится до последнего украинца, Госдеп США. Мало вам оружия дали, да, русские уже имеют джавелины, и всякую ненужную ерунду, вон, обнаглели, просят вложить в гуманитарку майонез. Русские просят танки абрамсы, пантеры, и всяку технику, хотят купить для музея, а танки пока не дают
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 20:19
    +1
    Какие же всё-таки циники эти американцы. Город разрушен, людей сколько погибло, а у них одна проблема - деньги зря пропали.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 21:21
      0
      Он сожалеет, что лично не поимел с этого гешефта.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:12
    +1
    На Донбассе нацисты, начиная с 2015 года, это после Минских соглашений, создавали глубоко эшелонированную оборону, каждый город превращён опорный узел или в крепость: это, как кому будет понятней. Теперь о тактике нашего Генштаба: они делают то, что могут. Используя своё огневое преимущество выдавливают ВСУ из городов-опорников, стараясь при этом нанести максимальные потери врагу, минимизируя при этом потери наших войск. Или скажем так: нанося ВСУ потери на порядок большие, чем несут наши войска. Почему, так? Я думаю, что дело в политических ограничениях наложенных на них руководством страны. 1) Нежеланием идти на всеобщую мобилизацию сразу в феврале; почему? Причина , что экономика может не выдержать такого. 2) Неприменение ТЯО: поводов Украина уже дала по крайней мере два; я имею ввиду атаку наших стратегов АДД и удар беспилотниками по Кремлю. Они вполне укладывются в нашу Доктрину. К тому же для применения ТЯО и не требуется никакая Доктрина, она относится к СЯО. Вообщем: было бы желание. Но сознание того, что хоть наши СБ, относясь к последнему поколению, всё же дадут определённый шлейф , который может подвергнуть наши территории, а также те на которые мы планируем зайти, радиоактивному заражению и накладввет наше командование такие ограничения. Кроме того: очевидно считается, что мы и так перемелем ВСУ, так как Запад поставляя оружие, напрямую войска вводить не будет. Возможно также, что есть негласный или тайный ( кому, как угодно) расчёт на договорённости со странами, претендующими на те или иные территории Украины. Вообщем: " Время покажет.".P.S. Активные боевые действия будут вестись до лета-осени 2024 года, это конец предвыборной компании в США. Это, если мы не поламаем ВСУ об колено раньше. Предваряя критику: не хочу и не советую никому писать об успешном контрнаступлении ВСУ, избави Бог Украину от такого случая. Ибо в этом случае применение ТЯО возможно, с крайне высокой степенью вероятности.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:24
    0
    Больше радует, что уже неоднократно натыкался именно в западной периодике - на упоминание того, что город целенаправленно разрушали ВСУшники, например подрывая дома. Что-то там уже отщелкиваются от войнов добра и света, которые фиалками отмахиваются от злобных орков и все больше в сторону того, что фашисты, аднака