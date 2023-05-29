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Итальянская пресса: Страны G7 тайно готовят гарантии безопасности для Украины на случай завершения конфликта

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Итальянская пресса: Страны G7 тайно готовят гарантии безопасности для Украины на случай завершения конфликта

Страны, входящие в так называемую "большую семерку", тайно ведут работу над формированием некоторых "гарантий безопасности", которые предполагается предложить Украине в случае завершения вооруженного конфликта.


Как сообщает итальянское издание La Repubblica, по информации информированных источников речь идет о создании некоторого "оборонного механизма" для Украины. G7 планирует провести саммит, основной темой которого станет урегулирование украинского кризиса, опираясь на так называемую "формулу мира", предложенную президентом Украины Зеленским. Однако, западные союзники оказывают на Зеленского давление, чтобы вынудить того смягчить текст формулировок, приведя его к более приемлемому для "стран Глобального Юга" виду.

Источники итальянского издания также отмечают, что в качестве политической гарантии киевскому режиму могут предоставить возможность начать переговоры касательно вероятного вступления в Евросоюз. Решающим в этом плане может стать запланированный на декабрь саммит Евросоюза.

По информации источников, руководство США стремится к скорейшему завершению вооруженного конфликта на Украине, чтобы он не смог навредить предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена.

При этом власти Италии, Германии и Франции вряд ли смогут на протяжении долгого времени пользоваться поддержкой избирателей в вопросах дальнейшей поддержки Киева. Как утверждают источники итальянского издания, у стран-союзниц Украины заканчиваются как финансовые, так военные и политические ресурсы.
Использованы фотографии:
официальный сайт саммита G7 в Хиросиме
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4 комментария
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  1. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 21:27
    +1
    Какие можно дать гарантии, стране которая полностью зависит от финансовых вливаний запада и Европы поди там долгов то уже на два десятка поколения не родившихся детей, хотя если не товарищи пойдут верной дорогой толерантных, где будут родитель 1 или родитель 2 или оба 2 или оба один 1, то скорее всего всех продадутся в рабство за кружевные труселя, реальность жизни по американски и цэ европа!
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:28
    0
    Мы уже страна глобального Юга?
    По погоде как-то незаметно.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:29
    0
    Как думаете, дихлофос поможет? Или там только изнутри чистить череп унитазным ершиком?
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:34
    +1
    Западу нужна передышка лет в пять, что бы подросло новое поколение украинцев у которых погибли отцы и старшие братья, накачать Украину дальнобойным оружием. И все повториться снова. Интересно, наше руководство понимает это?