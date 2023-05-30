Представлен автомат АК-12 обр. 2023 г.

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев демонстрирует обновленный АК-12/23
Российские части и соединения, задействованные в текущей Спецоперации, массово оснащены автоматами АК-12. Около года назад было принято решение о совершенствовании такого оружия с учетом опыта его реального боевого применения. К настоящему времени концерн «Калашников» провел необходимые проектные работы и испытал обновленный автомат. Теперь же изделие АК-12 обр. 2023 г. впервые представили прессе и публике.
В процессе модернизации
Напомним, первый вариант автомата АК-12 был разработан около десяти лет назад. В ходе испытаний проявились недостатки, из-за которых в середине десятилетия проект радикально переделали. Этот вариант автомата устроил заказчика, и в 2019 г. начал поступать в войска. В прошлом году части и подразделения, оснащенные АК-12, пошли в бой.
Как стало известно позже, уже в марте 2022 г. Главное ракетно-артиллерийское управление, отвечающее за развитие стрелкового оружия, начало изучать опыт применения АК-12 в рамках Спецоперации. Также были подготовлены первые предложения о совершенствовании этого изделия. Сообщалось, что они в основном затрагивают эргономику.
Общий вид АК-12 обр. 2023 г.
В июле генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил о разработке обновленного проекта. Опытный автомат с нужными изменениями представили министерству обороны.
В конце февраля 2023 г. главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал о новых успехах проекта. Была изготовлена партия доработанных АК-12. Ее отправили в зону проведения Спецоперации для проверки в условиях боевых действий. Концерн ожидал отзывы и оценки бойцов. Вскоре, в начале марта президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что серийное производство обновленного АК-12 начнется уже в этом году.
Официальная презентация
26 мая в подмосковном парке «Патриот» концерн «Калашников» продемонстрировал ряд последних разработок в области стрелкового оружия. В частности, состоялась официальная презентация автомата АК-12 обр. 2023 г. или АК-12/23. Новый автомат продемонстрировали представителям прессы. Руководство организации-разработчика раскрыло основные особенности проекта и текущие планы.
В ходе презентации С. Уржумцев сообщил, что сейчас АК-12 находится на стадии испытаний. Эти работы завершатся до середины июня. Проверки проводятся под контролем министерства обороны. Заказчик и исполнитель проверяют целесообразность и эффективность предложенных нововведений и способов их реализации. Затем начнутся войсковые испытания. Для их проведения армии передадут 100 автоматов.
Автомат с прибором малошумной стрельбы и дополнительной рукояткой
По словам А. Лушникова, концерн уже готовит серийное производство обновленных АК-12. Первую партию оружия планируют изготовить во втором полугодии 2023 г. Размеры партии будут соответствовать имеющемуся государственному заказу. При этом более точные сроки и объемы не названы.
Нововведения и изменения
Концерн «Калашников» официально раскрыл особенности модернизации по проекту АК-12/23. Как сообщалось ранее, внедрено семь разных доработок. При этом изменялись или заменялись отдельные детали, тогда как основные части и принципы работы оставались прежними. Доработки были направлены на повышение боевых и эксплуатационных характеристик.
С учетом опыта эксплуатации и боевого применения было переработано дульное устройство. От дульного тормоза-компенсатора с байонетным креплением отказались. Вместо него теперь используется пламегаситель-компенсатор щелевого типа с коническим внутренним каналом, жестко закрепленный на стволе без возможности снятия без инструмента. Прибор малошумной стрельбы устанавливается прямо на пламегаситель и закрепляется эксцентриком.
Внедрено новое цевье измененной формы и конструкции, лучше защищающее руку стрелка от нагретого ствола. Накладка газовой трубки над цевьем получила новое крепление: сзади она фиксируется жестко, а спереди имеется поперечный штифт.
Модернизированные цевье и накладка
Ствольная коробка практически не претерпела изменений. При этом переработали крепление ее крышки. Последняя теперь фиксируется не флажком, а поперечным штифтом. Для снятия крышки штифт просто выдавливается вбок.
Усовершенствован ударно-спусковой механизм. По опыту боевого применения, отказались от режима отсечки по два выстрела. Также доработали органы управления УСМ. На правой стороне ствольной коробки сохранился штатный длинный флажок предохранителя-переводчика, но его дополняет короткий рычажок на той же оси. Аналогичный рычажок имеется слева. Новые органы управления позволяют выбирать режим огня, не убирая руку с рукоятки.
Модернизирован штатный диоптрический прицел. Его оснастили перекидным целиком с несколькими отверстиями разного диаметра. Используя разные диоптры, стрелок может сохранять хорошую видимость цели в более широком диапазоне освещенности.
Ввиду отсутствия радикальных изменений, габариты и масса обновленного АК-12 в целом остались на уровне предшественника. То же касается технических и боевых характеристик. При этом, однако, новый прицел, улучшенная эргономика и т.д. должны повысить эффективность огня на практике.
Улучшенный переводчик огня
По требованию заказчика
Автомат АК-12 обр. 2023 г. еще не прошел полный цикл испытаний, но концерн «Калашников» смотрит в будущее с оптимизмом и уже готовит серийное производство. Руководство организации считает, что внедренные нововведения полностью себя оправдывают и необходимы современному оружию российской армии.
Нетрудно заметить, что концерн действительно имеет все поводы для положительных прогнозов. Дело в происхождении нового проекта. Техническое задание на новую модернизацию составили с учетом эксплуатации автомата в строевых частях, а также – что еще важнее – в зоне реальных боевых действий. Минобороны провело необходимый анализ накопленного опыта и составило список требуемых доработок.
Партия улучшенных по этому заданию автоматов прошла опытную эксплуатацию, в ходе которой вновь собрали пожелания и жалобы для дальнейшего совершенствования проекта. Теперь получившийся АК-12/23 проходит последние этапы испытаний.
Таким образом, техническое задание для проекта обр. 2023 г. фактически формировалось в зоне боевых действий на основе реального опыта применения. В тех же условиях проходил и один из ключевых этапов испытаний. Очевидно, что все это помогло сформировать наиболее удачный и совершенный вариант облика автомата, максимально полно соответствующий актуальным требованиям войск.
Прицел нового типа
Согласно заявлениям официальных лиц, в ближайшие недели АК-12 обр. 2023 г. завершит необходимые испытания. Уже в этом году стартует серийное производство, за счет которого начнут переоснащение частей. По сути, переход на обновленный автомат теперь является лишь делом времени, причем самого ближайшего.
Ценный опыт
Министерство обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса активно собирают данные о боевом применении всех образцов вооружения и техники. Накопленная информация и опыт применения систематизируются и анализируются, после чего появляются проекты модернизации различных изделий.
С прошлого года Минобороны и промышленность занимались аналогичным обновлением одного из основных образцов в системе стрелкового вооружения. К настоящему времени эти работы приблизились к своему завершению. И благодаря налаженному взаимодействию разных организаций и ведомств, в течение следующих нескольких месяцев армия получит улучшенный автомат АК-12 обр. 2023 г.