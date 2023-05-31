«Пришла неслыханная рать». Битве на Калке 800 лет



Миниатюра Лицевого летописного свода, изображающая сражение на Калке

«Пришла неслыханная рать»

«Пришла неслыханная рать. Их же никто хорошо не знает, кто они и откуда пришли, и какой язык их, и какого они племени, и какая вера их».

«Если не поможете нам, мы ныне иссечены будем, а вы завтра иссечены будете!»

«пришел с поклоном с князьями половецкими в Галич к князю Мстиславу, к зятю своему, и ко всем русским князьям, и дары принес многие, кони, верблюды, девки, и одарил князей русских, а сказал так: «Нашу землю отняли сегодня, а вашу завтра возьмут, обороните нас, если не поможете нам, мы ныне иссечены будем, а вы завтра иссечены будете!»



Хан Котян одаривает подарками Мстислава Удатного. Лицевой свод

Поход русских князей

«Если мы им не поможем …, то половцы пристанут к врагам, и сила их станет больше».

«мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сёл ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев».

«Вы послушали половцев и перебили послов наших; теперь идёте на нас, ну так идите; мы вас не трогали: над всеми нами Бог».



Монгольский пир на телах русских князей. Лицевой свод

Битва



Источник: Разин Е. А. История военного искусства в 3-х т.

Миф о «монголах из Монголии»