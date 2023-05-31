«Пришла неслыханная рать». Битве на Калке 800 лет

Миниатюра Лицевого летописного свода, изображающая сражение на Калке
«Пришла неслыханная рать»
В 1206 году великим ханом, верховным предводителем т. н. «монголов» (Миф о татаро-монгольском иге) был избран Темучин. Он получил новое имя – Чингисхан.
Темучин оказался талантливым полководцем и государственным деятелем. Он смог объединить большую часть «монгольских» родов. В 1207 году в состав держав были включены племена, жившие к северу от Селенги и верховьях Енисея, и тангутское государство Си-Ся. В 1209 году «монголы» подчинили страну уйгуров и земли в Южной и Центральной Сибири. В 1211 году началось широкомасштабное наступление на Китай, на третий год воины Темучина взяли Пекин. В 1219–1221 гг. были подчинены земли Средней Азии.
По словам персидского историка Рашид-ад-Дина, Чингисхан повелел своему старшему сыну Джучи «завоевать все области Севера, то есть Ибир-Сибир, Булар, Дешт-и-Кипчак, Башкирд, Русь и Черкес». Но при жизни Чингисхана эта широкая завоевательная программа не была реализована – основные армии вели бои в Китае, в Центральной Азии.
В Восточную Европу предпринял разведывательный поход лишь один отряд. В 1220 году великий хан получил известие, что хорезмшах Мухаммед собирает армию на берегу Амударьи. Для выяснения ситуации и разгрома сил правителя Хорезма он оправил три тумена («тьмы» – 10-тысячный кавалерийский корпус) под началом своих лучших полководцев – Джэбэ (Чжебе), Субэдэя (Субудай) и Тохучара. В дальнейшем корпус Тохучара был отозван.
Поиски хорезмшаха превратились в длительный поход. 30-тысячное войско Субэдэя и Джэбэ (оно было пополнено различными искателями приключений) прошло Северный Иран, разграбило земли Азербайджана и вторглось в Грузию. Грузины собрали армию и дали бой, но «монголы» заманили их в засаду, окружили и уничтожили их войско. Грузины продолжили сопротивление в горных районах, Субэдэй и Джэбэ не стали задерживаться для захвата горных крепостей и двинулись к Дербенту. Применив хитрость, они прорвались в земли Северного Кавказа.
Аланские племена позвали на помощь половцев, их соединенное войско выдержало натиск «монголов». Тогда «монголы» снова пошли на военную хитрость. Они обратились к половцам: «Мы и вы – один народ и из одного племени, аланы же нам чужие». Половцы также были наследниками Скифско-Сарматской державы – прямые потомки сибирских скифов. Они, как и прочие русичи-русы, имели «скифский» антропологический облик – были светловолосыми европеоидами. Поэтому русские князья с радостью брали в жены половецких золотоволосых красавиц. Миф о «монглоидности» печенегов, половцев и ордынцев был создан позже, чтобы исказить подлинную историю Руси и русского суперэтноса.
Монголы предложили половцам заключить мирный договор и дать им золота и «платья, сколько душа ваша пожелает». «Монголы» действительно передали половцам много добра, и они оставили союзников-аланов. Эта ошибка им дорого стоила. Половецкие князья потерпят поражение от «монголов», рядовые же половцы составят большую часть населения будущей Орды.
«Монгольское» войско разгромило алан, а затем принялось за половцев. В ожесточенном сражении на Дону половецкая армия потерпела поражение – князья Юрий Кончакович и Данила Кобякович пали в бою. Остатки их войск бежали на запад, где объединились с силами Котяна Сутоевича, который кочевал между Днепром и Днестром. В начале 1223 года войска Судэбэя и Джэбэ появились в Причерноморье. Они вторглись на Крымский полуостров и разорили город Судак (Сурож).
Русский летописец записал в 1223 году:
«Пришла неслыханная рать. Их же никто хорошо не знает, кто они и откуда пришли, и какой язык их, и какого они племени, и какая вера их».
«Если не поможете нам, мы ныне иссечены будем, а вы завтра иссечены будете!»
Половецкий хан Котян, который был родственником галицкого князя Мстислава,
«пришел с поклоном с князьями половецкими в Галич к князю Мстиславу, к зятю своему, и ко всем русским князьям, и дары принес многие, кони, верблюды, девки, и одарил князей русских, а сказал так: «Нашу землю отняли сегодня, а вашу завтра возьмут, обороните нас, если не поможете нам, мы ныне иссечены будем, а вы завтра иссечены будете!»
Надо сказать, что половцы были не только соперниками Руси на юге, но и союзниками различных русских князей, часто поддерживали уже своих родственников в различных междоусобных сварах или войнах с внешними врагами. Князь Мстислав Мстиславич Удалой весной 1221 года с помощью половецких войск отбил у венгров Галич. Также русских и половцев связывали династические браки правящих элит, торговые связи.
Вопреки мифу о тюркском происхождении половцев, они были потомками индоевропейцев-ариев, которые населяли земли от Дуная до Тянь-Шаня. Доказательств тюркоязычности половцев и их принадлежности к тюркскому миру нет.
По свидетельству современников, половцы были русоволосы, светлоглазы, свободно общались с русами Киевской Руси (Киевская – от названия столицы, сами русы-русичи называли свою землю Русь, Русская земля). Половцы и русичи свободно роднились.
Очевидно, языкового барьера не было. Половцы говорили на одном из диалектов языка суперэтноса русов (к примеру, как в последние века малороссы). Половцы отличались от русичей, которые перешли к оседлому, земледельческому образу жизни, тем, что вели «казачий образ жизни». То есть кочевой, подвижный, хотя и имели свои станы и городища. Также половцы были язычниками.
Вооружение и доспехи половцев не отличались от русских богатырей. Кольчуги, шеломы с личинами, копья и луки со стрелами. А изогнутый облегчённый меч (сабля) не был изобретением тюрок или монголов. Сабля появилась в среде русов лесостепной зоны как оружие, более удобное для конного боя.
Половецкие женщины по одежде и украшениям почти не отличались от киевлянок или псковитянок. Их наряды были только более практичными для жизни в степных поселениях. Половчанки носили височные кольца – традиция суперэтноса русов. На груди и поясах многих были многолучевые звёзды и кресты в круге – обереги. Это также традиция русов.
Хан Котян одаривает подарками Мстислава Удатного. Лицевой свод
Поход русских князей
В Киеве был собран совет южнорусских князей. Старшими на нём были киевский князь Мстислав Романович, галицкий князь Мстислав Мстиславич и черниговский князь Мстислав Святославич. После долгих пререканий, щедрых подарков и уговоров Котяна и Мстислава Галицкого приняли решение:
«Если мы им не поможем …, то половцы пристанут к врагам, и сила их станет больше».
Начали собирать войска для похода в степь.
В середине мая 1223 года на Днепре у Олешья были собраны русские дружины. В походе приняло участие до 20 князей с дружинами. Наиболее значительные силы выставили киевский и черниговский великие князья с подручными князьями, у них была и пехота. Сильная дружина была у галицкого князя Мстислава, под его же началом был волынский князь Даниил Романович. Ему же подчинялись половцы – их отряд возглавил тысяцкий галицкого князя Ярун. Прибыл отряд из Смоленска. Прибыли дружины Курска, Трубчевска, Козельска, Турова и других городов.
Точная численность русско-половецкой армии неизвестна. Называют цифру в 80–100 тыс. воинов, от трети до половины войска составляли половцы. Но, видимо, более реальная численность – это 40–50 тыс. воинов. Южная Русь давно не собирала такой рати. Волынско-галицкая рать прошла вниз по Днестру в Чёрное море, а затем вверх по Днепру до острова Хортица у порогов, где соединилась с основными силами.
Главной слабостью русско-половецкого войска было отсутствие единого командования. Князья так и не смогли договориться о единоначалии и общем плане действий. Княжеские дружины, даже собранные вместе, не были единой силой. Это и предопределило поражение, несмотря на превосходство в численности и примерно одинаковую профессиональную подготовку и боевые навыки русских, половецких и «монгольских» дружинников.
Очевидно, что если бы русско-половецкая армия была единой силой, то она как минимум устояла бы, не дала себя разбить. Врагу пришлось бы уйти, так как русичи и половцы имели базу снабжения, могли пополнить полки. Но единства не было.
Фактически было три рати.
Киевскую рать возглавлял великий князь киевский Мстислав Романович, формальный вождь похода. В этот корпус входило киевское ополчение (пехота), дружины великого князя и его сына Всеволода Мстиславского, зятя киевского князя – туровского князя Андрея Ивановича, Святослава Ингваревича Шумского, Юрия Ярополковича Несвижского, Александра Глебовича Дубровицкого, Владимира Рюриковича Овручского и др. князей.
Чернигово-смоленская рать под началом Мстислав Святославича: дружины Михаила Всеволодовича Переяславского, Олега Святославича Курского, Изяслава Владимировича Путивльского, Святослава Всеволодовича Трубчевского, Дмитрия (Василько) Мстиславича Козельского (старший сын черниговского князя).
Третья рать – галицко-волынско-половецкая, была под началом инициатора похода галицкого князя Мстислава Удалого (или Удатного). В его корпус входили галицкая дружина, волынская дружина Даниила Романовича, дружины Мстислава Ярославича Немого Луцкого, Изяслава Ингваревича Дорогобужского, половцы Яруна.
Численность «татар» также неизвестна. Ядро «монгольского» войска составляли две «тьмы» Судэбэя и Джэбэ – около 20–30 тыс. воинов. Также к ним по пути присоединилось некоторое количество различных искателей приключений и добычи, разбойников из разных народностей, включая роды русских бродников, которых некоторые исследователи считают предшественниками казаков.
«Монгольское» командование перед началом русского похода прислало посольство, которое предложило мир –
«мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сёл ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев».
Половцев в русских землях предлагали изгнать и отобрать их имущество. Князья посчитали, что это обман и приказали убить всех посланцев. «Монголы» прислали второе посольство, уже с объявлением войны:
«Вы послушали половцев и перебили послов наших; теперь идёте на нас, ну так идите; мы вас не трогали: над всеми нами Бог».
Киевский князь Мстислав Старый предлагал дать сражение «татарам» на Днепре, выбрать оборонительную тактику. Учитывая отсутствие единства в войсках, это было разумное предложение. Русское командование практически ничего не знало о противнике – его численность, тактику боя, боевой дух. Мстислав Удалой настаивал на наступлении, предлагал самим ударить по врагу, двигаться в степь. Черниговский князь Мстислав Святославич выжидал, не поддерживая предложение ни галицкого, ни киевского князя.
В это время у Днепра появились передовые «монгольские» сотни. Первым перешла на левый берег Днепра отборная дружина Мстислава Галицкого, он атаковал «татарские» сторожи и опрокинул их. Эта первая победа развеяла сомнения. Большинство князей и бояр выступили за наступательные действия. Черниговский князь перестал колебаться и поддержал Мстислава Галицкого. За галичанами двинулись остальные войска. 23 мая основные силы перешли реку и двинулись в степи.
Впереди шли войска Мстислава Удалого, за ним войска черниговского князя, замыкали колонну силы Мстислава Старого. Войска шли радостно, враг бежал. Резали захваченный скот, пировали. Надеялись настичь противника и отнять добычу, которую «монголы» захватили в разграбленных землях. Чувство победы и превосходства над противником расслабило воинов. Князья не знали, что «монголы» применяют обычную свою тактику – обманывают и заманивают противника в удобное для них место.
Монгольский пир на телах русских князей. Лицевой свод
Битва
Преследование продолжалось 8 дней. Княжеские дружины растянулись по степи, потеряли друг друга из виду. Когда 31 мая 1223 года за речкой Калкой обнаружили силы противника, готовые к бою, русское войско не было единой силой. Дружины и полки вступали в бой по отдельности, что позволило «монгольским» полководцам бить врага по частям.
Мстислав Удалой не стал ждать подхода других князей и, переправившись через реку, ударил по первой вражеской линии. Этим он разозлил киевского и черниговского князей. Мстислав Киевский осторожничал и приказал сооружать укрепленный лагерь. Естественно, «монголы» тут же воспользовались ошибкой противника – враг сам позволял разбить свои силы по отдельности. Полки галицкого князя потеснили передовые части противника, а затем столкнулись с главными силами врага. Удар русско-половецких дружин остановили, а затем смяли половцев. Их волна сбила ещё стоявшие полки дружины.
Черниговские войска вообще оказались в ситуации, когда передовые части уже вступили в бой, а другие только форсировали реку. Их полки не успели подготовиться к битве и были смяты. Это была катастрофа. Бегство стало повальным. Отдельные дружины, которые продолжали сопротивление или только подходили к месту битвы уже не могли изменить ситуацию. Киевский князь с бессильной яростью наблюдал за побоищем из своего лагеря.
В этой резне сложили голову и русские богатыри – ростовский боярин Александр (Олеша) Попович и Добрыня Рязанич Злат Пояс (один из прототипов былинного Добрыни Никитича). Некоторые отряды вообще не участвовали в сражении, сильно отстав от главных сил. Они влились в поток убегающих.
Киевская рать осталась в стороне от первого этапа сражения, поэтому некоторые исследователи обвиняют Мстислава Романовича в поражении. Мол, если бы он поддержал наступление Мстислава Удалого или вступил в бой позднее, можно было переломить ситуацию. Но, очевидно, это ошибочное мнение.
Половцы, волынцы, галичане и черниговцы были уже разбиты и бежали, собрать их и снова бросить в бой было нельзя. Часть «монгольской» рати их преследовала. Это была уже бойня. Смогли уйти только часть половцев, Мстислав Удалой, Даниил Романович и некоторые другие князья с кучками дружинников, которые имели отличных коней.
Главные «монгольские» силы обложили киевский лагерь. Три дня киевляне отбивали вражеские атаки. Взять укрепление киевского князя не получалось, тогда ему предложили жизнь за откуп. Мстиславу Старому и его подручным князьям послали атамана бродников Плоскиню. В этом соглашении не было ничего удивительного, во время войн с половцами, пленных князей не раз отпускали за выкуп. У войска заканчивалась вода, и князья решили пойти на это соглашение.
«Монголы» не собирались отпускать врагов, они мстили за своих послов, по степным обычаям они были неприкосновенны. Русских князей связали и бросили под помост, на котором устроили «пир на костях», а простых воинов, которые сложили оружие, перебили.
Это было одно из самых тяжелых поражений в русской истории. Летописи сообщают, что погибло девять из десяти воинов, включая 12 князей и множество бояр и богатырей. Южная Русь была надолго обескровлена гибелью тысяч лучших воинов и не смогла восстановить свой военный потенциал к появлению армии Батыя.
«Монгольская» армия, видимо, также понесла заметные потери, т. к. не смогла воспользоваться плодами победы. При появлении рати из Владимирской Руси под командованием Василька Ростовского, которая опоздала к началу похода, «монголы» отказались от удара на Киев и ушли на Волгу. Там они потерпели поражение от войска волжских булгар (болгар).
Источник: Разин Е. А. История военного искусства в 3-х т.
Миф о «монголах из Монголии»
Изучая историю взаимоотношений Руси и Орды, необходимо помнить, что традиционное изложение «татаро-монгольского» нашествия – это миф. Он создан на Западе, чтобы исказить, оболгать подлинную Русскую историю. Внутри России его поддержали западники, историки, которые переписывали историю в интересах Западной Европы.
Более разумной и политически выгодной для России выглядит теория сторонников «скифского» (индоевропейского) происхождения «татаро-монголов». Сторонники этой теории доказывают, что Россия как цивилизация и геополитическая реальность существовала практически всегда и в границах Северной Евразии. Наши прямые предки вошли в мировую историю под разными именами – гипербореи, арии, киммерийцы, скифы, венеды-вандалы, сарматы, роксоланы, росы, расены, варяги, руги, «моголы» («могущественные») и т. д.
На территории Северной Евразии – от Тихого океана и Северного Китая до Центральной Европы и Черного моря, антропологическое, материально-культурное, духовное и часто политическое единство прослеживается со времён неолита и бронзового века (это время протоиндоевропейцев и ариев) до Средних веков.
Русский народ (русы) ни откуда не приходил на территорию нынешнего расселения, как нам внушают, он исконно здесь проживал. Хотя миграций отдельных родов и племенных союзов никто не отрицает. Русы и славяне «из болот не вылезали», им не нужны были немецкие (шведские) или греческие миссионеры, так как они имеют многотысячелетнюю историю и традицию.
Очевидно, что единой империи от Тихого океана до Карпат не существовало. Но время от времени наши предки создавали огромные государственные образования, существовавшие при жизни одного великого правителя или нескольких поколений.
Северная империя оказала огромное влияние на всю историю человечества. Переселенцы из неё создали индийскую и иранскую цивилизации. Причем в Индии многие традиции были законсервированы вплоть до настоящего времени, когда на севере о них уже забыли или их специально уничтожили. Великая Скифия оказала также огромное влияние на Ближний Восток, становление западного мира и китайской цивилизации.
Принадлежность к одной цивилизации не исключала и серьезных военных конфликтов между разными землями, племенными союзами и государственными образованиями. Это и не удивляет – посмотрите на современные отношения Российской Федерации и Украины, оба русских государства заселяют потомки русов, с единым языком, культурой и верой (с незначительными местными особенностями), но это не мешает им конфликтовать друг с другом.
В XIII столетии наследники великой северной цивилизации – Скифии, заселявшие территории Южного Урала и Южной Сибири, современной Монголии (т. н. скифо-сибирский мир), пережили пассионарный всплеск и, включив в свое движении тюркские племена, создали огромную империю. Именно эти «скифы» и пришли на Владимиро-Суздальскую и Киевскую Русь. Они были единственной реальной боевой силой, способной сокрушить Китай, Хорезм, десятки государственных образований.
Полудикие пастухи-монголы никогда бы не смогли создать империю, для этого нужен серьёзный культурный, экономический фундамент. Антропологически и генетически эти поздние скифы были такими же русами («белыми, светлыми»), как и русичи Рязани, Владимира и Киева. Они отличались формой одежды – «скифо-сибирский звериный» стиль, своим говором, в массе своей сохранили традиционную веру – были язычниками («погаными»).
Поэтому «монгольское» иго не оставило ни малейших изменений в антропологическом облике населения Руси, а ханы быстро нашли общий язык с большинством князей, роднились с ними, братались, вместе били западноевропейских рыцарей. А половцы влились в Орду, затем в державу Ивана Грозного, став русскими.
В целом русов- сибиряков» было немного, они составили военно-политическую элиту созданной империи и в дальнейшем были ассимилированы массами монголоидов и тюрков. Также свою роль сыграла исламизация и арабизация Орды. При этом русы-ордынцы дали пассионарный импульс тюркам. Память о них была сохранена в легендах и сказках многих народностей, которые считали своими предками светлоглазых и светловолосых великанов. «Великанами» считали русов более щуплые представители арабского и монголо-тюркского мира.
Такой взгляд на «татаро-монголов» позволяет объяснить массу нестыковок, белых пятен в истории Руси. России не нужен миф, созданный в Ватикане и поддержанный политическими элитами западных и восточных стран.
Мы должны воссоздать такую историю России, которая будет идти вглубь тысячелетий, а не обрезаться на месте приглашения «викингов-шведов» (Ложь норманнской теории) и крещения Руси.