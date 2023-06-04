Предвидение будущего

Боевые шагающие бронемашины и их разновидности (1962 год). Как видите, фантазия журналиста и художника нарисовала целый караван сочлененных машин, идущих одна за другой по пересеченной местности. Кстати, агентство ДАРПА уже испытывало «шагающего мула» на четырех ногах, который по замыслу своих создателей мог бы стать спутником солдата будущего и транспортировать за ним его вооружение, боеприпасы и запас продовольствия, а также по его сигналу все это доставлять на позиции. Уже испытано, но массово пока не применяется!