Предвидение будущего

Боевые шагающие бронемашины и их разновидности (1962 год). Как видите, фантазия журналиста и художника нарисовала целый караван сочлененных машин, идущих одна за другой по пересеченной местности. Кстати, агентство ДАРПА уже испытывало «шагающего мула» на четырех ногах, который по замыслу своих создателей мог бы стать спутником солдата будущего и транспортировать за ним его вооружение, боеприпасы и запас продовольствия, а также по его сигналу все это доставлять на позиции. Уже испытано, но массово пока не применяется!
«…ибо не от себя говорить будет,
но будет говорить, что услышит,
и будущее возвестит вам».
Евангелие от Иоанна, 16:13
но будет говорить, что услышит,
и будущее возвестит вам».
Евангелие от Иоанна, 16:13
По страницам старых журналов. Не только писатели-фантасты создают будущее. Его формируют также и журналисты, пишущие на околонаучные темы. Иногда им удается угадать. Порой нет. В любом случае, предвидеть хотя бы что-то в эпоху бурного развития науки и техники было довольно легко. Хотя и с каждым годом заниматься прогностикой и становилось всё труднее. Слишком уж много факторов нужно учитывать предсказателям.
Впрочем, людей подобные трудности никогда остановить не могли. Тем более журналистов из популярных научно-технических журналов, для многих из которых это был хороший хлеб. И вот они фантазировали на темы будущего и, как это выяснялось уже сейчас, многое угадали правильно. Хоть и не всегда верно в деталях.
Вон он, уже существующий шагающий робот, способный доставить груз солдату на передовую. Его можно оснастить видеокамерой и гранатометом и отправить бороться с танками. Но не выгодно. Очень уж «машинка» получилась сложная, дорогая и уязвимая!
Давайте сегодня займемся тем, что рассмотрим на обложки американских популярных журналов 30–60-х годов прошлого века, почитаем записанные в них предсказания и выясним, что на сегодня воплотилось в реальность, а что нет.
Впечатляющей танк-шнекоход из журнала «Модерн мекэникс» за 1935 год, оснащенный генератором Ван дер Граафа
Генератор накапливал электрические заряды на поверхности изолированного шара. Ну а противника этот танк поражал электрическим зарядом через струю воды. То есть дальность действия ограничивалось мощностью водомета. Пожалуй, единственное, на что годилась бы сегодня такая машина, это разгон демонстрантов. Но средство это было бы посильнее любого шокера, так что как бы оно вместо того, чтобы разогнать людей, не поджарило их! А так идея вроде бы красивая. Непонятно лишь, зачем художник поставил его на шнеки?
Устройство электротанка из журнала «Модерн мекэникс». Рисунок А. Шепса
Другая идея с обложки этого же журнала тоже так идеей и осталась: подводные лодки-авианосцы так до сих пор и не появились, но известны случаи строительства субмарин, несущих самолёты-разведчики на борту. Впрочем, есть сведения, что субмарину-авианосец хотят построить в Китае. Но от желания и картинок в Интернете до металла дистанция огромного размера.
Подлодка-авианосец
Про самолёт с ротором вместо крыла, опять-таки, идут разговоры, и вроде бы опробована четырехроторная модель. Причем у нас в России, и пророчат таким машинам роль воздушного такси! Но если даже она и полетит, то до массового применения подобных конструкций пройдет немало времени. Так что лучше не загадывать!
Самолет с ротором вместо крыла
А вот телевидение на поле боя (обложка журнала «Радиокрафт») обосновалось уже давно и никого уже не удивляет! Как, впрочем, и дистанционно управляемые пулемёты с видеокамерой. Сегодня их, правда, предпочитают ставить на подвижные дистанционно управляемые платформы – «танки-роботы». Но и они пока что «проходят испытания», а массово не применяются.
Телевидение на поле боя было популярной темой в начале 50-х годов прошлого века
Боевое телевидение – обеспечение телевизионной картины поля боя (1952 год)
Гигантские гидросамолёты, вроде нарисованного на обложке журнала «Попьюлар мекэникс», способные подходить к самому берегу для десантирования, так и не появились. Но зато появились ничуть не менее поражающие воображение десантные корабли на воздушной подушке!
Десантный гидросамолет
Опять 1930-е годы, и вновь журнал «Модерн мекэникс». Нарисована управляемая ракета для уничтожения дирижаблей. Тут все просто: можно сказать, что каких только управляемых зенитных ракет сегодня нет!
Атомные бомбы и баллистические ракеты с дистанционным телевизионным управлением (1946 год)
Речь идет об атомных бомбах и баллистических ракетах с телевизионным наведением. Осуществилось в принципе и то и другое, причем есть много всевозможных систем дистанционного управления, помимо ТВ.
1949 год: боевая космическая станция на околоземной орбите
К счастью, до этого дело пока что не дошло. Хотя обитаемая станция летает вокруг планеты. Сегодня в космосе никакого оружия, кроме спутников-разведчиков, нет. Пока нет…
Схемы военно-транспортных вертолетов (1952 год)
Предполагалось, что огромный военно-транспортный вертолёт станет прекрасным транспортным средством для переброски тяжелой военной техники… И, хотя именно такие машины созданы не были, тяжёлым грузоподъёмным вертолётом сегодня никого не удивить. Немало подобных машин было ещё в СССР. Сегодня продолжают вести речь об огромных вертолетах для транспортировки беженцев. Есть проект вертолета-отеля. Но это очередное «предвидение», и не больше того. Осуществится оно или нет – неизвестно!
Строенный вертолет-кран (1957)
Самый настоящий воздушный цирк: летающий кран, состоящий из трёх вертолётов. Эксперименты с подобным транспортным средством проводились в США, но выяснилось, что куда легче построить один большой транспортный вертолёт, чем пытаться перевести один танк сразу тремя вертолётами!
В 1958 году предлагался индивидуальный штурмовой вертолёт
Такие машины пытались сделать, и не раз, но все время что-то мешало создать нечто путное. Но вот совсем недавно над площадью Бастилии в Париже 14 июля 2019 года стрелок-пехотинец пролетел на «летающей доске», и подобные «доски» уже заказали для французского спецназа! Не вертолет, конечно, но нечто подобное, портативное и индивидуальное.
Мобильные огневые точки (1954), устанавливаемые силами солдат…
Интересно, что идею мобильной и легко транспортируемой долговременной огневой точки разрабатывали ещё до Второй мировой войны. Причем и в СССР, а затем и в Германии уже в ходе войны. Проектов было много. Но вот сегодня о них почему-то совсем не говорят. Хотя вроде бы «вещь» может оказаться полезной. Что, у военных нет лишних денег? Или проще построить не мобильную, а стационарную огневую точку из всего, что под руками? А если в такой вот мобильный ДОТ посадить… робота, и пусть он палит по всему, что движется, и не отвечает на сигнал «свой-чужой»?
Подводный танк (1950)
Очень интересная идея – подводный танк, способный передвигаться по дну моря и, выйдя из-под воды, атаковать цели на суше. Причем он же ещё и перевозит десант. То есть перед нами не что иное, как БМП-амфибия.
Идея для 1950 года была достаточно фантастическая, но она осталась таковой и сегодня. Хотя сейчас и разрабатываются, и испытываются десантные катера, способные погружаться вместе с десантниками под воду и именно под водой, причем на высокой скорости, двигаться к берегу. Насколько было бы более уместным оснастить такую машину гусеницами и пустить её под воду, чтобы она по дну двигалась к берегу?
Очевидно, что ей для подводного хода потребуется электромотор и батареи питания, а для движения по суше – дизельный двигатель. То есть это будет очень совершенная, сложная и дорогая машина, для очень ограниченных по своему характеру военных операций. То есть, попросту говоря, не из-за чего «огород городить». Но рисунок в журнале эффектный и будит воображение, что несомненно.
Лунная ракетная база для нанесения ударов по стратегическим наземным целям противника – общий вид
Такая база до сих пор не появилась. И вряд ли появится в ближайшее время! Однако в 50-е годы прошлого века у нас в стране выпущено много научно-фантастической прозы о борьбе зловредных американских миллиардеров за обладание Луной именно с целью строительства там военных баз. Действительность, как всегда, оказалась более прозаичной.
Так что, как видите, многое из того, о чём писали американские журналы 1930–1960 годов прошлого века, в наши дни уже есть, а кое-чего нет до сих пор, и можно сказать, что нет к лучшему!
Интересно другое, не очень давно в США была защищена диссертация, в которой изучалось влияние картинок с различными фантастическими машинами на обложках американских технических журналов на прогресс науки и техники. И автор этого исследования сумел убедительно доказать, что такое влияние мало того, что имело место, но ещё и было очень даже заметным, и сыграло важную социальную роль в научно-техническом прогрессе!