Скрывавшийся в связи с ударами по объектам в Киеве Зеленский в итоге заявил об «утверждении планов и сроков движения войск»

Глава киевского режима, который в течение минувших суток был вынужден скрываться в специальном убежище в связи с боязнью оказаться среди целей ракетного удара, сделал заявление. Причём пиар-менеджеры Зеленского, давно оборудовавшие точную копию кабинета Зеленского в спецукрытии, использовали вариант с выступлением главы киевского режима именно на «кабинетном фоне». Мол, с главой государства всё в порядке, «работает у себя в кабинете. Бодр и решителен».
Только начал Зеленский с того, что явно выдавало его нервозность. Он рассказал о крылатых и баллистических ракетах, планирующих авиабомбах, ударных дронах, которыми Россия атаковала украинские объекты в течение суток. В отличие от представителей военных ведомств, рапортовавших накануне о том, что «все ракеты были сбиты», глава киевского режима использовал куда более аккуратную формулировку: «большая часть была сбита».
Далее Зеленский заявил, что «Россия хочет идти по пути зла до конца, то есть до своего поражения».
Интересное заявление. Получается, что даже Зеленский признаёт факт того, что «поражение России» иначе как злом восприниматься и являться не может.
Зеленский традиционно использовал набор штампов, включая заявление о «террористической России». Примечательно, что это заявляет глава государства, с территории которого идёт постоянный обстрел приграничных городов и сёл РФ, с территории которого на поставленной Западом технике вторгаются не просто диверсионные группы, а целые террористические отряды.
По словам Зеленского, им уже утверждён «план и сроки движения войск – тех бригад, которые к этому готовились».
При этом глава киевского режима в очередной раз подчеркнул, что вопрос упирается в обеспеченность военной техникой и боеприпасами.