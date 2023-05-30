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Скрывавшийся в связи с ударами по объектам в Киеве Зеленский в итоге заявил об «утверждении планов и сроков движения войск»

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Скрывавшийся в связи с ударами по объектам в Киеве Зеленский в итоге заявил об «утверждении планов и сроков движения войск»

Глава киевского режима, который в течение минувших суток был вынужден скрываться в специальном убежище в связи с боязнью оказаться среди целей ракетного удара, сделал заявление. Причём пиар-менеджеры Зеленского, давно оборудовавшие точную копию кабинета Зеленского в спецукрытии, использовали вариант с выступлением главы киевского режима именно на «кабинетном фоне». Мол, с главой государства всё в порядке, «работает у себя в кабинете. Бодр и решителен».


Только начал Зеленский с того, что явно выдавало его нервозность. Он рассказал о крылатых и баллистических ракетах, планирующих авиабомбах, ударных дронах, которыми Россия атаковала украинские объекты в течение суток. В отличие от представителей военных ведомств, рапортовавших накануне о том, что «все ракеты были сбиты», глава киевского режима использовал куда более аккуратную формулировку: «большая часть была сбита».

Далее Зеленский заявил, что «Россия хочет идти по пути зла до конца, то есть до своего поражения».

Интересное заявление. Получается, что даже Зеленский признаёт факт того, что «поражение России» иначе как злом восприниматься и являться не может.

Зеленский традиционно использовал набор штампов, включая заявление о «террористической России». Примечательно, что это заявляет глава государства, с территории которого идёт постоянный обстрел приграничных городов и сёл РФ, с территории которого на поставленной Западом технике вторгаются не просто диверсионные группы, а целые террористические отряды.

По словам Зеленского, им уже утверждён «план и сроки движения войск – тех бригад, которые к этому готовились».

При этом глава киевского режима в очередной раз подчеркнул, что вопрос упирается в обеспеченность военной техникой и боеприпасами.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:17
    +4
    Эта истерика предназначена для внутреннего потребления.Ну,а мы?Делать надо,что бы истерил каждый день.До своей петли.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:24
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,а мы?

      А мы должны сделать всё, что бы хоть
      "Зеленский в итоге заявил об «утверждении планов и сроков движения войск»"
      , но они оказались бы НЕВЫПОЛНИМЫЕ...и в следующий раз совещание у Зе сильно напоминало эту историческую сцену
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:25
      +3
      Летнее наступление. Неужели 22-го июня хотят начать ? И название плану наверное соответствующее подобрали типа "план бандеры". Ох уж эти нацисты am
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:29
      +1
      заявил об «утверждении планов и сроков движения войск»

      Я, не понял, what а до указа (приказа) Зеленского движения его войск были бесплановые?
  2. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 06:21
    +5
    Страшно гаденышу за свою никчемную жизнь,прячется теперь.Вот так и будет весь остаток жизни прятаться и оглядываться,хоть в Америке хоть в Англии.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:27
      +1
      Цитата: MARGADON
      Вот так и будет весь остаток жизни прятаться и оглядываться,хоть в Америке хоть в Англии.

      Его еще попытаются использовать, как "правительство в изгнании", если позволить ему улизнуть. А уж если договорятся по разделу Украины, то могут и шлепнуть, чтобы не путался под ногами.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:32
      +1
      Цитата: MARGADON
      Страшно гаденышу за свою никчемную жизнь,прячется теперь.Вот так и будет весь остаток жизни прятаться и оглядываться,хоть в Америке хоть в Англии.

      Так испугаешся, чужой крови-то на руках много.
      Он думал, это спектакль, закончил играть и пошел... куда хочешь
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:23
    +2
    Паниковский в роли безумного нищего:
    - Дай миллион, дай миллион, дай миллион!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:34
      +1
      Цитата: Пауль Зиберт
      Паниковский в роли безумного нищего:
      - Дай миллион, дай миллион, дай миллион!

      Сколько металла в виде ракет мы ему отправили. Пусть собирает и сдает в пункт приема металлолома.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:24
    +4
    Хлопцы у нас абсолютно мировые.
    Форменные звери, вроде меня.
    Дивизия - во.
    Правда не цельная, а так, морд на...
    Морд полтораста наберется.
    Вообще, конечно было больше, но у пана атамана нема золотого запасу.
    И хлопцы стали разбегаться в разные стороны.
    И правильно делают.
    Если так дальше пойдет, я тоже разбегусь в разные стороны.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:38
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Хлопцы у нас абсолютно мировые.
      Форменные звери, вроде меня.
      Дивизия - во.
      Правда не цельная, а так, морд на...
      Морд полтораста наберется.
      Вообще, конечно было больше, но у пана атамана нема золотого запасу.
      И хлопцы стали разбегаться в разные стороны.
      И правильно делают.
      Если так дальше пойдет, я тоже разбегусь в разные стороны.

      Советский фильм - пророчество! Ванга - отдыхает. Мессинг - нервно курит в сторонке.
  5. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 06:28
    +1
    Самый главный террорист США, затем Европа, и Англия, и под их крылом НАТО киевский режим не то что кошмарит мирное население России но ещё устраивает убийственные атаки обстрелами разным вооружением, и тут вопрос, в том, что киевский режим и есть, и является Террористом под крышой самых главных террористов, являясь тоже террористом, долго Зе прятаться не будет, бегать, устраивать турне с протянутой рукой по миру, настигнет эту сволочь рука возмездия, а тезис США до последнего украинца ещё боком вылезти самим же США и Фашингтону, всё помним, не чего не забудим!
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:29
    +2
    работает у себя в кабинете

    Ага, с документами. Где-то я это уже слышал... Хотя тот только бухал
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 06:56
      0
      Тот бухал, а этот нюхает................
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:00
      0
      Цитата: Bingo
      работает у себя в кабинете
      Ага, с документами.

      Подтирается то бишь. lol
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    +1
    им уже утверждён «план и сроки движения войск – тех бригад, которые к этому готовились».
    План утвержден и те кто готовились начали выдвижение на рубеж долгожданной атаки? Ан нет опять вопрос упирается в наличие западной техники. Поэтому на ЛБС со стороны ВСУ продолжается все та же "эффективная подготовка" - попытки на отдельных участках прорвать российскую оборону. Но пока безуспешно и с большими потерями. А Зеленский очевидно пока будет сидеть в своей норе не вылезая наружу.
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 06:33
    +1
    По словам Зеленского, им уже утверждён «план и сроки движения войск – тех бригад, которые к этому готовились».

    При этом глава киевского режима в очередной раз подчеркнул, что вопрос упирается в обеспеченность военной техникой и боеприпасами.

    Не готовы, но выдвигаются. Занятная постановка вопроса. sad
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:39
    0
    Президент Украины, еврей Зеленский должен являтся законной целью для наших ВКС и иных сил, каковой являлся в годы Великой Отечественной Войны его предтеча по духу: австриец Адольф Гитлер.
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 06:54
    0
    . По словам Зеленского, им уже утверждён «план и сроки движения войск – тех бригад, которые к этому готовились».

    Ну наконец-то