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Глава Минобороны Украины Резников пообещал не применять западные танки и истребители «на российской территории»

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Глава Минобороны Украины Резников пообещал не применять западные танки и истребители «на российской территории»

Западные страны поставили Украине современные танки, теперь Киев ожидает поступления истребителей. Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников в интервью немецкой прессе.


Министр обороны Украины пообщался с немецкими журналистами и рассказал им, что на сегодняшний день Украина в рамках "танковой коалиции" Киев получил 60 танков Leopard, что позволило сформировать два батальона по 30 машин в каждом. Он выразил большую благодарность за поставки танков нескольким странам, включая Германию, французов поблагодарил за колесные AMX-10RC, а британцев и американцев за Challenger и Abrams. Причем американские танки еще не поступили на вооружение ВСУ.

Говоря о боевой авиации, Резников подчеркнул, что Киев нацелен на получение не менее 120 современных истребителей, основную часть из которых должны составить американские F-16. Также власти Украины желали бы видеть в составе своих Воздушных сил немецкие Eurofighter и шведские Gripen. Американские самолеты Украина надеется получить к концу года, по остальным никакой ясности нет, немцы и шведы пока отвечают отказом. Но Киеву к такому не привыкать, не мытьем, так катаньем, но своего они попытаются добиться.

Если бы Великобритания и Германия объединили свои мощности в вопросе Eurofighter, это было бы важным шагом. (...) Мы могли бы сформировать коалицию по истребителям с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen

- поделился своими мечтами Резников.

Все поступающее с Запада вооружение, т.е. танки и истребители, Резников клятвенно обещал не применять на территории России, а только для "освобождения украинских территорий".
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:28
    +3
    Практически самый короткий анекдот для западных ушей.Точнее круто сваренная лапша
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:10
      0
      Я уверен, наша армия обещает уничтожать танки и истребители бандеровцев на всей территории бывшей УССР.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:32
    +1
    Есть у нас подходящая поговорка:
    "Зарекалась свинья гoвнa не есть..."
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +1
    танки и истребители, Резников клятвенно обещал не применять на территории России
    Он еще мечтает западными танками проехаться по российской территории? Кстати, вокруг Резникова опять сгущаются тучи. Теперь его обвиняют не много, не мало, а в выдаче информации о носителях, с которых применяются английские ракеты Storm Shadow, после его подарка открытки с Су-24 и своим восторженным автографом английскому министру. После чего российские ВКС нанесли удар по аэродромам где находились эти самолеты.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:39
    +1
    Резников боится просто что западный танк может быть подбит и затрофеен на Российской территории.
    Или даже захвачен в исправном состоянии. А за такое его западные хозяева по его лысой башке точно не погладят.
  5. beybender
    beybender Сегодня, 06:48
    0
    Мой тупой кот сегодня в очередной раз тоже пообещал не гадить в обувную полку , гад рыжий !!!
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:49
    +1
    Он лжёт, как дышит: пора ему на свидание с Бандерой.
  7. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 06:49
    +1
    Врет как мерин, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области уже и есть территория РФ и задней не будет, и воюем мы уже сейчас не на Украине, а по факту в России.
  8. Arzt
    Arzt Сегодня, 06:49
    +1
    Все поступающее с Запада вооружение, т.е. танки и истребители, Резников клятвенно обещал не применять на территории России, а только для "освобождения украинских территорий".

    Это им пока не выгодно.
    1. Народ в России может возбудиться и ломануть в военкоматы. Уже движение в Белгороде, типа тероборона.
    2. Имидж Украины, как «жертвы агрессии» исчезнет. Некоторые, немцы в т.ч., могут перестать давать оружие, это типа взаимный конфликт.
    3. Не имеет смысла с военной точки зрения. Россию не захватить (пока), а силы распылятся.
    4. В Кремле могут расчехлить ЯО. Облако прилетит в Европу. Им это не нужно. Нужно растягивать конфликт во времени, 12 000 жертв каждый месяц в течение года воспринимается иначе, чем 120 000 за месяц, украинцы могут взбунтоваться.