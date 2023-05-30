Глава Минобороны Украины Резников пообещал не применять западные танки и истребители «на российской территории»

Если бы Великобритания и Германия объединили свои мощности в вопросе Eurofighter, это было бы важным шагом. (...) Мы могли бы сформировать коалицию по истребителям с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen

Западные страны поставили Украине современные танки , теперь Киев ожидает поступления истребителей. Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников в интервью немецкой прессе.Министр обороны Украины пообщался с немецкими журналистами и рассказал им, что на сегодняшний день Украина в рамках "танковой коалиции" Киев получил 60 танков Leopard, что позволило сформировать два батальона по 30 машин в каждом. Он выразил большую благодарность за поставки танков нескольким странам, включая Германию, французов поблагодарил за колесные AMX-10RC, а британцев и американцев за Challenger и Abrams. Причем американские танки еще не поступили на вооружение ВСУ.Говоря о боевой авиации , Резников подчеркнул, что Киев нацелен на получение не менее 120 современных истребителей, основную часть из которых должны составить американские F-16. Также власти Украины желали бы видеть в составе своих Воздушных сил немецкие Eurofighter и шведские Gripen. Американские самолеты Украина надеется получить к концу года, по остальным никакой ясности нет, немцы и шведы пока отвечают отказом. Но Киеву к такому не привыкать, не мытьем, так катаньем, но своего они попытаются добиться.- поделился своими мечтами Резников.Все поступающее с Запада вооружение, т.е. танки и истребители, Резников клятвенно обещал не применять на территории России, а только для "освобождения украинских территорий".