Заявление Зеленского о том, что «большая часть ракет и дронов была сбита», вызвали тревогу в стане украинских и западных экспертов. Дело в том, что изначально аккаунт главкома ВСУ Залужного и спикер ВС ВСУ заявляли о якобы «всех сбитых дронах и ракетах, выпущенных Россией».
Эксперты на Украине и в странах НАТО озабочены тем, что военные просто-напросто солгали. Причём лгали целенаправленно, ещё и санкционируя аресты тех, кто пытался снимать возникшие в результате ударов взрывы и пожары и работу украинской ПВО, отстреливающей боеприпасы на десятки миллионов долларов за 2-3 минуты.
После того, как в военном ведомстве Украины было заявлено обо «всех сбитых дронах и ракетам», обратило на себя внимание заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Касается это заявление российского удара по аэродрому в Хмельницкой области. Напомним, что накануне в результате удара по аэродрому в Староконстантинове серьёзные повреждение получила взлётно-посадочная полоса, аэродромное оборудование, а также несколько самолётов. Накануне стало известно, что это были самолёты Су-24, с которыми украинские военные интегрируют ракеты Storm Shadow.
Юрий Игнат:
Не нужно драматизировать ситуацию, боеспособность там, я хочу сказать, будет восстановлена.
Сами украинские военные подтверждают «повреждение пяти летательных аппаратов». Учитывая тотальную ложь киевского режима, можно говорить о том, что речь идёт не о повреждении, а об уничтожении, причём, вполне возможно, гораздо большего числа самолётов, чем указано в официальной сводке.
Западные эксперты говорят о том, что факт остаётся в том, что крупные военные объекты Украины остаются либо без должного прикрытия ПВО, либо российские войска выработали тактику, позволяющую это прикрытие без особого труда прорывать.