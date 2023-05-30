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Спикер ВС ВСУ об ударе ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове: Не нужно драматизировать

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Спикер ВС ВСУ об ударе ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове: Не нужно драматизировать

Заявление Зеленского о том, что «большая часть ракет и дронов была сбита», вызвали тревогу в стане украинских и западных экспертов. Дело в том, что изначально аккаунт главкома ВСУ Залужного и спикер ВС ВСУ заявляли о якобы «всех сбитых дронах и ракетах, выпущенных Россией».


Эксперты на Украине и в странах НАТО озабочены тем, что военные просто-напросто солгали. Причём лгали целенаправленно, ещё и санкционируя аресты тех, кто пытался снимать возникшие в результате ударов взрывы и пожары и работу украинской ПВО, отстреливающей боеприпасы на десятки миллионов долларов за 2-3 минуты.

После того, как в военном ведомстве Украины было заявлено обо «всех сбитых дронах и ракетам», обратило на себя внимание заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Касается это заявление российского удара по аэродрому в Хмельницкой области. Напомним, что накануне в результате удара по аэродрому в Староконстантинове серьёзные повреждение получила взлётно-посадочная полоса, аэродромное оборудование, а также несколько самолётов. Накануне стало известно, что это были самолёты Су-24, с которыми украинские военные интегрируют ракеты Storm Shadow.

Юрий Игнат:

Не нужно драматизировать ситуацию, боеспособность там, я хочу сказать, будет восстановлена.

Сами украинские военные подтверждают «повреждение пяти летательных аппаратов». Учитывая тотальную ложь киевского режима, можно говорить о том, что речь идёт не о повреждении, а об уничтожении, причём, вполне возможно, гораздо большего числа самолётов, чем указано в официальной сводке.

Западные эксперты говорят о том, что факт остаётся в том, что крупные военные объекты Украины остаются либо без должного прикрытия ПВО, либо российские войска выработали тактику, позволяющую это прикрытие без особого труда прорывать.
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13 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:35
    +7
    Так там Резников изображающий министра обороны ВСУ наводил ударные российские дроны на цель, он полудурок у себя на странице выложил картинку с СУ-24 несущий "шторм" с эмблемой полка, ну а далее дело техники вычислить его расположение. Цыганенок просто офигел от таких союзников. Давайте отжигайте и дальше.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:55
      +6
      Цитата: Silver99
      Так там Резников изображающий министра обороны ВСУ наводил ударные российские дроны на цель...
      Причём ... санкционируя аресты тех, кто пытался снимать

      Ловят? Арестован? Как поймают, на кол посадить — это первое дело, а уж опосля!... am
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:55
      0
      А если реально подходить к делу?Раньше мы не знали,что в этом полку есть сушки?И то,что можно их использовать с этими ракетами?
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:36
    -4
    В МО РФ догадались, что по аэродромам тоже можно наносить удары.
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 06:49
      +1
      А вы уверенны,что до этого там были самолёты?я например давно не видел новостей о применении Су-24М,а наносить удары по бетонке дорогими ракетами я допустим считаю большой глупостью.но вам наверное без критики даже в хорошей новости никак нельзя.
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 07:04
        0
        А сейчас какой смысл наносить удары по бетонке ? К моменту публикации новости уже, наверняка, взлетная полоса восстановлена
    2. Володин
      Володин Сегодня, 06:50
      +5
      Цитата: Федор Рашкин
      В МО РФ догадались, что по аэродромам тоже можно наносить удары.

      А это что, первый удар по аэродрому на Украине?
      Тогда просто для напоминания: аэродромы Школьный (Одесса), Миргород, Полтава, Чугуев, тот же Староконстантинов.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:51
      +4
      Цитата: Федор Рашкин
      В МО РФ догадались, что по аэродромам тоже можно наносить удары.

      Удары тоже нужно наносить в нужное время. Чего толку-то по бетону бить.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:43
    +3
    Минимум 8 самолётов на одном из фото, а так их поболее будет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:55
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Минимум 8 самолётов на одном из фото, а так их поболее будет.

      И то хорошо! yes
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +3
    Не нужно драматизировать ситуацию, боеспособность там, я хочу сказать, будет восстановлена.
    Ну если спикер ВВС ВСУ вдруг заговорил используя такую формулировку, то точно поражения серьезные и ущерб ощутимый. Значит с нашей стороны будет продолжение.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 06:59
    +1
    5 самолётов на одном аэродроме и это только те, что получили повреждения. Мдяяяя
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:03
    0
    Цитата: ГГВ
    А вы уверенны,что до этого там были самолёты?я например давно не видел новостей о применении Су-24М,а наносить удары по бетонке дорогими ракетами я допустим считаю большой глупостью.но вам наверное без критики даже в хорошей новости никак нельзя.

    Есть фото, можете посмотреть.