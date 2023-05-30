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В течение ночи огневое поражение наносилось объектам в Киеве, ошибки ПВО ВСУ вновь привели к повреждениям жилых домов и автомобилей

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В течение ночи огневое поражение наносилось объектам в Киеве, ошибки ПВО ВСУ вновь привели к повреждениям жилых домов и автомобилей

В ночное время суток продолжалось нанесение ударов по тыловым районам противника. В очередной раз ударные дроны и ракеты были направлены на объекты в украинской столице. Напомним, что накануне впервые с начала СВО воздушная тревога в Киеве объявлялась трижды.


В ночь на 30 мая сирены воздушной тревоги в Киеве снова были включены. Сообщается о взрывах сразу в нескольких районах города – Голосеевском, Дарницком, Печерском, Святошинском.

Глава офиса Зеленского Ермак опубликовал запись, в которой призвал киевлян не снимать происходящее на видео. И понятно, почему. В целом ряде случаев украинская противовоздушная оборона, средства которой размещены непосредственно в жилых кварталах города, ударила по многоэтажкам. Повреждены верхние этажи жилых домов.



Воздушная тревога не отменялась до самого утра.

Напомним, что накануне вечером мэр украинской столицы выражал претензии в адрес Залужного (который в «обычном варианте» по-прежнему не появляется на публике) в связи с тем, что «люди в Киеве вынуждены прятаться, а в Москве свободно гуляют». И через несколько часов по объектам украинской столицы вновь полетели средства поражения, к которым ведомство Залужного добавило ещё и ракеты своих зенитных комплексов, падающие на дома, автомобили, в парки и скверы.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:52
    +2
    Почти по Филатову..То,чего нет.Предьявлять претензии к ничему..Ну,да ладно.Прячтесь глубже,тараканы
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:05
      +1
      Кличко в претензии... в связи с тем, что «люди в Киеве вынуждены прятаться, а в Москве свободно гуляют».

      Суть прежняя - соседу плохо, мне хорошо.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:53
    +3
    Сами же, ну по приказу Зеленского их ставили: теперь Вам время умирать.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:13
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Сами же, ну по приказу Зеленского их ставили: теперь Вам время умирать.

      Щас, как всегда: "А нас то за ШО?"
      Они же гейропейцы, привыкли только убивать... Твари!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +3
    В ночь на 30 мая сирены воздушной тревоги в Киеве снова были включены. Сообщается о взрывах сразу в нескольких районах города
    Спокойная жизнь киевлян очевидно закончилась. Это еще пусть скажут спасибо, что российская армия, в отличии от ВСУ, бьет выборочно и не трогает жилые объекты. Украинское ПВО, как обычно "на высоте" - попадания своими ракетами в верхние этажи зданий жилых домов.
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 07:10
    0
    Нет никаких ошибок у украинской ПВО. Разгонные блоки падают на жилые дома, да. Но , если московская ПВО будет работать - тоже будут сыпаться на строения фрагменты
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 07:12
    +1
    В Киеве люди, кстати, тоже свободно гуляют. Есть в сети видео прилетов - много молодых мужчин выгуливают песелей или просто идут по своим делам