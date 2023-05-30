В течение ночи огневое поражение наносилось объектам в Киеве, ошибки ПВО ВСУ вновь привели к повреждениям жилых домов и автомобилей

В ночное время суток продолжалось нанесение ударов по тыловым районам противника. В очередной раз ударные дроны и ракеты были направлены на объекты в украинской столице. Напомним, что накануне впервые с начала СВО воздушная тревога в Киеве объявлялась трижды.
В ночь на 30 мая сирены воздушной тревоги в Киеве снова были включены. Сообщается о взрывах сразу в нескольких районах города – Голосеевском, Дарницком, Печерском, Святошинском.
Глава офиса Зеленского Ермак опубликовал запись, в которой призвал киевлян не снимать происходящее на видео. И понятно, почему. В целом ряде случаев украинская противовоздушная оборона, средства которой размещены непосредственно в жилых кварталах города, ударила по многоэтажкам. Повреждены верхние этажи жилых домов.
Воздушная тревога не отменялась до самого утра.
Напомним, что накануне вечером мэр украинской столицы выражал претензии в адрес Залужного (который в «обычном варианте» по-прежнему не появляется на публике) в связи с тем, что «люди в Киеве вынуждены прятаться, а в Москве свободно гуляют». И через несколько часов по объектам украинской столицы вновь полетели средства поражения, к которым ведомство Залужного добавило ещё и ракеты своих зенитных комплексов, падающие на дома, автомобили, в парки и скверы.