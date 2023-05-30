Выведенный на орбиту новый российский спутник «Космос-2569» будет применяться для разведки украинских позиций

Выведенный на орбиту новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр

В минувшую субботу в рамках космического пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" Россия вывела на орбиту новый радиолокационный спутник, способный получать детальное изображение поверхности с разрешением один метр. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, космический аппарат будет применяться, в том числе, и для разведки позиций ВСУ.Новый спутник, получивший обозначение "Космос-2569", дважды в сутки будет проходить над территорией Украины и проводить съемку позиций и объектов украинской армии. Он относится к новому поколению и способен делать снимки поверхности с высоким разрешением. Причем ни погода, ни время суток на это никак не влияют.- приводит РИА Новости слова источника.Запуск нового космического аппарата состоялся в минувшую субботу, 27 мая, с космодрома "Восточный". Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала со стартового комплекса 1С в 00:14 по мск. вр. Через определенное время разгонный блок успешно вывел спутник на положенную орбиту. По планам Роскосмоса, второй такой же аппарат нового поколения будет выведен на орбиту в следующем году.В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD российский спутник получил кодовое обозначение COSMOS-2569.