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Выведенный на орбиту новый российский спутник «Космос-2569» будет применяться для разведки украинских позиций

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Выведенный на орбиту новый российский спутник «Космос-2569» будет применяться для разведки украинских позиций

В минувшую субботу в рамках космического пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" Россия вывела на орбиту новый радиолокационный спутник, способный получать детальное изображение поверхности с разрешением один метр. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, космический аппарат будет применяться, в том числе, и для разведки позиций ВСУ.


Новый спутник, получивший обозначение "Космос-2569", дважды в сутки будет проходить над территорией Украины и проводить съемку позиций и объектов украинской армии. Он относится к новому поколению и способен делать снимки поверхности с высоким разрешением. Причем ни погода, ни время суток на это никак не влияют.

Выведенный на орбиту новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр

- приводит РИА Новости слова источника.

Запуск нового космического аппарата состоялся в минувшую субботу, 27 мая, с космодрома "Восточный". Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала со стартового комплекса 1С в 00:14 по мск. вр. Через определенное время разгонный блок успешно вывел спутник на положенную орбиту. По планам Роскосмоса, второй такой же аппарат нового поколения будет выведен на орбиту в следующем году.

В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD российский спутник получил кодовое обозначение COSMOS-2569.
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5 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:57
    -1
    слова источника
    для разведки украинских военных объектов
    два раза в сутки
    снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр

    и нафига это всем рассказывать? предательство натуральное
    летал бы там, делал свое дело, а мы бы по делам смотрели, но нет - тупо слив

    еще теперь и переживать, не придумают ли с ним что сша
    слив конкретный, глупое тщеславие источника и хайпа в сми и привет.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:07
      0
      Характеристика спутника, как и траектория полета - общеизвестная информация. Никаких секретов.
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:58
    0
    над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты

    Время пролета спутника будет знать каждая хрюшка .
    второй такой же аппарат нового поколения будет выведен на орбиту в следующем году.

    А вот это печалит
  3. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 07:04
    0
    Надо постараться как можно быстрее насытить нашу космическую группировку разведовательными аппаратами, ведь это наши глаза и уши, и именно в этом компоненте мы ещё сильно уступаем нашим врагам.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:07
      0
      так старайся - покупай акции Роскосмоса - давай деньги на ускорение развития