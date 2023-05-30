В Пентагоне заявили, что министр обороны КНР отказался от встречи с Ллойдом Остином

Китайская сторона отклонила наше предложение по встрече министров обороны в Сингапуре.

В американской прессе вышла статья, в которой говорится на реакцию оборонного ведомства КНР на предложение о встрече, исходившее от министра обороны США. Ллойд Остин предлагал своему китайскому коллеге Ли Шанфу встретиться в Сингапуре для обсуждения «текущих вопросов».Как сообщает Wall Street Journal, министр обороны Китая ответил отказом на предложение Остина.Напомним, что Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В китайском Минобороны, как сообщается, не считают уместным проведение переговоров в том случае, если одна сторона таких переговоров проводит санкционную политику в отношении другой. Соединённым Штатам предложено сделать «шаг, который продемонстрирует реальное желание Вашингтона к переговорам» - отмену санкций против Ли Шанфу.Официальное заявление Пентагона:Ранее в военном ведомстве США заявили, что санкции против Ли Шанфу были введены «до того, как он был назначен министром – за покупку российских ракет и истребителей». В Пентагоне утверждают, что «санкции не повлияли бы на ход переговоров». В Пекине же считают, что само наличие санкций уже торпедирует переговорный процесс.