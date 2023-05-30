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Россия и Белоруссия реализуют совместный проект по созданию боевого лазера большой мощности

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Россия и Белоруссия реализуют совместный проект по созданию боевого лазера большой мощности

Фото иллюстрационное



Новый боевой лазер, предназначенный для уничтожения беспилотников, совместно разрабатывают российские и белорусские специалисты. Устройство должно будет поражать дроны на большом расстоянии. Об этом заявили в белорусской компании "Лэмт".

Специалисты научно-технического центра "Лэмт" и два неназванных российских НИИ совместно разрабатывают лазер мощностью 100 кВт для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на больших расстояниях. Программа рассчитана на два года, рабочий прототип разработчики намерены представить уже в этом году.

Имеем совместный проект с двумя научно-исследовательскими институтами из России. Делаем очень мощную и совершенную систему - лазер для борьбы с беспилотниками. Речь идет о поражении дронов на расстоянии десятков километров

- приводит ТАСС слова представителя белорусской компании.

У "Лэмт" имеется опыт создания боевых лазеров, но меньшей мощности, по заказу иностранной компании разработано устройство, способное поражать дроны на расстоянии до 1,5 км. Система не просто отстреливает дроны, она самостоятельно их обнаруживает, идентифицирует, сопровождает и уничтожает. Имеет мобильный и стационарный варианты исполнения, опытный экземпляр успешно прошел испытания на Ближнем Востоке.

Разработкой лазеров большой мощности занимается несколько стран, наиболее успешно работы идут в Израиле, США, Японии, Турции и Китае. В основном лазерные установки мощностью от 5 до 50 кВт создаются на мобильных платформах. Наиболее известной из них можно назвать американский комплекс ПВО малой дальности на базе броневика Stryke. Опыт создания установок мощностью 100 кВт есть не у всех стран.
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14 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:36
    +2
    Очень нужное изделие. Думаю, всё получится даже лучше чем можно ожидать.
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 10:13
      -1
      Очень нужное изделие.

      А зачем оно надо? Уже есть для борьбы с бпла хорошая установка - называется Деривация ПВО
      Тут
      https://vk.com/video-175348756_456245161
      И вот еще

  2. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 07:36
    +3
    Реализуйте совместный проект по оснащению армии бронеавтомобилями! Реализуйте совместный проект по насыщению войск высокоточным оружием и БПЛА, а статьи про вундервафли, аналоговнет и дальние перспективы - вызывают уже только улыбку...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:52
      +10
      Не по оснащению, а по насыщению, поскольку неплохие модели бронеавтомобилей и так есть
    2. st25310
      st25310 Сегодня, 08:28
      +3
      Армия и так уже насыщена на 81% новейшим оружием, вы что, телевизор не смотрите?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:32
        0
        вы что, телевизор не смотрите?

        Да, не смотрю.
        А Вы сами-то верите в этот словесный понос из ящика?
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:41
    +3
    Какая симпатичная штучка! Ну, раз опыт уже имеется, дело пойдет, белорусы не подведут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:44
      +5
      На фото-уже заступивший на боевое дежурство "Пересвет".А так,да-белорусы сохранили производство.В частности оптико-механическое
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:46
    +5
    вот нефиг заранее анонсировать... лучше применить, вот сюрприз будет! smile
  5. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 07:56
    +1
    Война войной, а вот большие птиц как аист, журавль и орел наверное попадут под лазер. Жалко.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:06
      +2
      Им и так достаётся когда БД близ традиционных мест гнездования или троп пролёта.
      Нынче первая весна, когда не удалось увидеть (а ночью - услышать) ни одного летящего клина.
      Единичные установки ничего не добавят.
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:01
    0
    Лидар будет? Без него грустно...
    С Уважением
  7. Vashek
    Vashek Сегодня, 08:42
    +3
    За полвека в боевые лазеры вбита прорва денег. Результата почти нет. Чтоб поджечь БЛА надо несколько сек. держать луч на нем, что не просто. Это пока конъюктурная игрушка.
    Есть надежда, что что-то получится через лет 10, когда появятся мощные и мобильные лазеры на свободных электронах. США поторопились, уже сделав под них эсминцы Зумволт, кот. провисли. Пока реальны только бликовые системы типа Антиснайпер. Например Стингрей.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:48
    0
    Цитата: Vashek
    в боевые лазеры вбита прорва денег. Результата почти нет. Чтоб поджечь БЛА надо ...

    Полагаю, не всегда задачей является именно физическое уничтожение беспилотника
    Для ослепления (выжигания сенсоров оптики видеокамер) - вполне достаточно