Россия и Белоруссия реализуют совместный проект по созданию боевого лазера большой мощности

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Новый боевой лазер, предназначенный для уничтожения беспилотников, совместно разрабатывают российские и белорусские специалисты. Устройство должно будет поражать дроны на большом расстоянии. Об этом заявили в белорусской компании "Лэмт".
Специалисты научно-технического центра "Лэмт" и два неназванных российских НИИ совместно разрабатывают лазер мощностью 100 кВт для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на больших расстояниях. Программа рассчитана на два года, рабочий прототип разработчики намерены представить уже в этом году.
Имеем совместный проект с двумя научно-исследовательскими институтами из России. Делаем очень мощную и совершенную систему - лазер для борьбы с беспилотниками. Речь идет о поражении дронов на расстоянии десятков километров
- приводит ТАСС слова представителя белорусской компании.
У "Лэмт" имеется опыт создания боевых лазеров, но меньшей мощности, по заказу иностранной компании разработано устройство, способное поражать дроны на расстоянии до 1,5 км. Система не просто отстреливает дроны, она самостоятельно их обнаруживает, идентифицирует, сопровождает и уничтожает. Имеет мобильный и стационарный варианты исполнения, опытный экземпляр успешно прошел испытания на Ближнем Востоке.
Разработкой лазеров большой мощности занимается несколько стран, наиболее успешно работы идут в Израиле, США, Японии, Турции и Китае. В основном лазерные установки мощностью от 5 до 50 кВт создаются на мобильных платформах. Наиболее известной из них можно назвать американский комплекс ПВО малой дальности на базе броневика Stryke. Опыт создания установок мощностью 100 кВт есть не у всех стран.