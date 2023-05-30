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Мэр Москвы сообщил об атаке украинских БПЛА на жилые дома в столице

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Мэр Москвы сообщил об атаке украинских БПЛА на жилые дома в столице

Несколько домов в Москве были повреждены в результате удара беспилотников по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.


Как отметил Собянин, в настоящее время все экстренные службы задействованы на месте происшествий, обстоятельства атаки выясняются.

РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает, что были повреждены дома на улицах Атласова в Новой Москве и Профсоюзной. Беспилотный летательный аппарат врезался в верхние этажи здания на улице Профсоюзная, 98. В результате был разрушен фасад, выпали стекла. Пострадавших, к счастью, нет.

Еще один беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новомосковском административном округе. Здесь тоже нет пострадавших, но есть незначительные повреждения фасада и остекления. Местные жители сообщают и о хлопке в Красногорске, однако официальная информация пока не сообщает о ЧП.

Telegram-канал Mash сообщает, что беспилотник атаковал также дом на Ленинском проспекте в Москве. Он влетел в одну из квартир. Якобы есть раненые, на место происшествия едут машины скорой медицинской помощи. Но стоит отметить, что это - неподтвержденная пока информация.

Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию

- заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, предупредил, что жители региона могут слышать звуки взрывов, и это может быть работа ПВО.

В последнее время украинские формирования все чаще используют беспилотную авиацию для своих диверсионных действий, при этом удары могут наноситься и вглубь российской территории, на значительном удалении от линии фронта. Не исключено, что беспилотники могут запускаться диверсантами с российской территории.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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153 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:45
    +8
    "Красные линии. Враг будет жестоко наказан." Все слова но нет дел, нет воли.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:52
      +11
      Помнится, около года назад сама Захарова сказала: "Если ещё раз подобное, то им не поздоровится!"...
      Золотые слова пророчицы! Уряяя!
      1. edeligor
        edeligor Сегодня, 09:12
        -4
        Просто интересно, а Вы, с той стороны, всю информацию видите? Если нет, то поинтересуйтесь... А после этого начинайте хайповать про красные линии...
        1. Deon59
          Deon59 Сегодня, 09:51
          -1
          А зачем нам та сторона . До начала СВО в ДНР и ЛНР погибло около 8300 человек , с начало СВО погиблоуже болле 4500 человек. Уже Москву обстреливают
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:53
      +18
      Цитата: carpenter
      "Красные линии. Враг будет жестоко наказан." Все слова но нет дел, нет воли.

      К сожалению, это законы "воронки" войны, требующей ужесточения ответных действий и вовлечения новых субъектов.
      Действовать психологически, по возможности, нужно так, как наши бойцы на фронте - спокойно и профессионально.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 08:12
        +13
        Правильно пишите. Паника, которая проявляется , в частности, в истероидных комментариях, на руку врагу.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:23
          +24
          Правильно. Никакой паники. Не будем помогать врагу. Сделаем вид, что ничего не произошло.
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 08:58
            +4
            Цитата: Aken
            Сделаем вид, что ничего не произошло.

            Это у нас лучше всех умеют.
        2. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 08:44
          +13
          Это не паника ПРОСТО НАДОЕЛИ НЕПОНЯТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ!!! А с другой стороны можно заявить подумаешь ударили по
          Москве у нас по КРЕМЛЮ прилетело и ничего! УКРАИНСКОЕ РУКОВОДСТВО И СПЕЦ СЛУЖБЫ РАБОТАЛИ И Будут РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ ( это я про удары возмездия)! Так что дорогие Москвичи не волнуйтесь всё идёт по ПЛАНУ! Только враг пойдёт ДО КОНЦА!!! Кому это ещё не ясно!!!
          1. Pavel73
            Pavel73 Сегодня, 09:10
            -3
            До какого "конца" пойдёт враг? Помнится, чеченские террористы взрывали целые многоэтажки с людьми, захватывали школы и дома культуры. И где сейчас эти террористы? Люди в Чечню на экскурсии ездят. Как это удалось? Очень просто: терроризм заканчивается тогда, когда террористы начинают понимать бессмысленность своих действий, а их мирные соотечественники перестают их поддерживать.

            Как было раньше? Взорвали террористы дом. Ух, надо сейчас у них десять домов взорвать! Результат: террористы становятся мучениками, и население им сочувствует. Нет, делать всё надо с точностью до наоборот. Они взрывают, а мы строим. Они снова взрывают, а мы снова строим. И естественно ищем и наказываем этих террористов, и только их.

            То есть в глазах всего мира и их собственного населения именно они будут бандитами и убийцами, а не мы.

            И так будет до тех пор, пока они не поймут, что их НИКТО НЕ БОИТСЯ, и не собирается мстить их мирному населению. Только так можно победить терроризм. Сделав его бессмысленным.
        3. mann
          mann Сегодня, 08:55
          0
          Паника, которая проявляется
          Согласен,паника это самое страшное...
        4. termos
          termos Сегодня, 09:34
          +1
          Ну народ и будет паниковать, это реалии жизни. Потому что любой человек, оказываясь в незнакомой реальности, склонен паниковать. Наши же чиновники - "отменные мастера" работы с населением по медийной части, да и вообще по всему остальному. Везде все делают молча. Ни пропаганды, ни идеологии - ничего нету. Всё как-то робко, неаккуратно, и вообще, "как-нибудь".
          Люди, которые хоть как-то интересуются темой и в курсе событий, паниковать не станут, потому что итак ясно, что этими атаками по факту ничего укропы не добьются по-серьезному. Но это все равно вызывает бурные эмоции, ибо создается ощущение, что всё, чему наша доблестная ФСБ научилась за жирные 2010-е - это только понаполучать корочек, чтобы пьяными гонять по дорогам, парковаться как угодно и где угодно, ну и иметь прочие преференции. А результат-то итоговый - налицо. Если, как говорится, ты в своем ПГТ вместо изучения наук в школе сидишь в парадках и пивас глушишь, а преподавателей запугивают (или покупают) местные приблатненные родители - глупо удивляться, что, выйдя во внешний мир, на вступительных экзаменах в столичный ВУЗ ты внезапно проваливаешься - запугать столичного препода кишка тонка, а тех копеек, которым радовались преподы в ПГТ, в столице хватит разве что в столовку сходить. Что посеешь, то и пожнешь, как говорится)
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:21
        +5
        Гена, "красные линии" скоро станут кровавыми, если ничего не делать.
        А "красными" они стали от стыда...
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:54
      -17
      Цитата: carpenter
      "Красные линии. Враг будет жестоко наказан." Все слова но нет дел, нет воли.

      Я бы ударил трофейным украинским беспилотником по китайскому посольству в Москве. А лучше по американскому посольству. am
      Да, мало ли в Москве посольств вражеских государств? am
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:23
        +2
        Посольство Бородочей, к примеру......
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:24
        +2
        Бородач, конечно можно, под шумок... вот только хoхлы и так вопят, что это мы сами себя обстреливаем.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:53
          +2
          Цитата: Egeny
          Бородач, конечно можно, под шумок... вот только хoхлы и так вопят, что это мы сами себя обстреливаем.

          Укрофашисты используют Геббельсовскую пропаганду и лепят откровенные фейки. Нужна контрпропаганда.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:29
        +5
        Кстати.Влетело по Новой Москве(спальные районы).А чего не по Рублевке?
        1. Русский ватник
          Русский ватник Сегодня, 08:32
          +4
          Над рублевкой вроде сбили. Будем надеяться, что наконец, гарант проснется и начнет спрашивать со своих нукеров. Если нет, то, похоже, прийдется готовиться к худшему. К предательству.
        2. Дамир Шамаев
          Дамир Шамаев Сегодня, 08:33
          +5
          По Рублевке сбило ПВО, значит реакции не будет
        3. mann
          mann Сегодня, 08:35
          +3
          Кстати.Влетело по Новой Москве(спальные районы).А чего не по Рублевке?
          Потому что ворон ворону глаз не выклюет
      4. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 08:59
        -2
        А по Китайскому не мешало бы, чтобы проснулись и от "риторических приемов" перешли к реальной военной помощи.
    4. Labrador
      Labrador Сегодня, 07:59
      +4
      Вы, нелюбезный, скоро так красным поносом изойдетесь )
    5. фигвам
      фигвам Сегодня, 08:03
      +7
      Пишут 13 беспилотников атаковали Москву
      1. mann
        mann Сегодня, 09:38
        0
        Пишут 13 беспилотников атаковали Москву
        Ну и глупцы,они,что не знают,что 13 - несчастливое число?
    6. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:26
      +4
      Цитата: carpenter
      "Красные линии. Враг будет жестоко наказан." Все слова но нет дел, нет воли.

      recourse Зря вы так, дел не в проворот:
      Как отметил Собянин, в настоящее время все экстренные службы задействованы на месте происшествий, обстоятельства атаки выясняются.
      Вот выясним, а то невиновные пострадают, от нас. feel
      1. mann
        mann Сегодня, 09:41
        0
        Зря вы так, дел не в проворот:
        Как отметил Собянин, в настоящее время все экстренные службы задействованы на месте происшествий, обстоятельства атаки выясняются.Вот выясним, а то невиновные пострадают, от нас.
        Все верно,за окном слышны сирены...
    7. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 08:32
      +3
      после первой же атаки, на белгородскую область,надо было расхерачить пол-киева и львова....импотенция кремля,нам обходится всё дороже
    8. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: carpenter
      "Красные линии. Враг будет жестоко наказан." Все слова но нет дел, нет воли.

      То есть по вашему свидокиев не сидит в бомбоубежищах ?
      Вот полюбуйтесь на вальцмана у схрони пид землёй у куиве ... А ответ по Москве стоило ожидать . Смертельно раненный зверь -свидожидоукраЫна- всегда опасен . Значит нужно добить его в , его логове . Или Вы , против ?
      1. mann
        mann Сегодня, 09:55
        +2
        То есть по вашему свидокиев не сидит в бомбоубежищах ?
        Вот полюбуйтесь на вальцмана у схрони пид землёй у куиве ... А ответ по Москве стоило ожидать . Смертельно раненный зверь -свидожидоукраЫна- всегда опасен . Значит нужно добить его в , его логове . Или Вы , против ?
        Выбирайте,выражения,пожалуйста.Я в Москве,за окном сирены.
        То,что я испытываю,надеюсь понятно... Но меня совсем не радуют и страдания Киева.И мы,и они жертвы адской интриги запада...
    9. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 08:59
      +1
      Красные линии
      Имхо: в данном случае "красными линиями" должно быть золотое кольцо ПВО Москвы (каждые 50 км). Уже десять лет смотрю вот на фотографии из цикла "Как не должна умирать военная техника":
      https://saoirse-2010.livejournal.com/23478.html
      https://ru-abandoned.livejournal.com/1183271.html
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:48
    +13
    Хреново на границе проверяли.... всех впускаем????
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:51
      +12
      Mouse hi, всех мы же такие добрые, и провезти можно многое.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:27
        +4
        провезти можно многое.

        ну что поделать - параллельный импорт, однако... и сборка на кухне.
        Ну в общем... доигрались
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:59
      +11
      Цитата: Mouse
      Хреново на границе проверяли.... всех впускаем????

      При выявлении нужно, за это не домашние аресты давать, а хотя-бы, на первый раз... вешать!
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 08:01
        -2
        Цитата: Теренин
        хотя-бы, на первый раз... вешать!

        good laughing good

        А на второй? belay
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:04
          +7
          Репеллент hi, а на второй ответят близкие этого (цензура).
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:10
          +4
          Цитата: Репеллент
          Цитата: Теренин
          хотя-бы, на первый раз... вешать!

          good laughing good

          А на второй? belay

          На второй - объявить конкурс на лучшее предложение winked
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 08:20
            +2
            Цитата: Теренин
            На второй - объявить конкурс на лучшее предложение

            Можно и второй раз повесить.
        3. Canecat
          Canecat Сегодня, 08:12
          +4
          Цитата: Репеллент
          А на второй?

          Снять и расстрелять. hi
        4. Вольноопределяющийся Марек
          Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:23
          +2
          А, на второй- эксгумировать, заряжать в пушку и стрелять в сторону Запада .
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:08
        +10
        Теренин hi, поздно, за 8 лет тут и "спящих" не одна тысяча и благодаря пропаганде "своих" не одна сотня наберется, а благодаря тому что у нас мягкие законы то и боятся этим нечего, а из-за прождажности отдельных власть имущих вообще все условия есть, "болезнь" запущенна.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:19
          +7
          Цитата: Ропот 55
          Теренин , поздно,

          Ропот hi лучше поздно, чем никогда.

          Цитата: Ропот 55
          из-за прождажности отдельных власть имущих вообще все условия есть, "болезнь" запущенна.

          Да ну, на... При Иване Васильевиче, Петре Великом... Сталине ... "доктора" эту "болезнь" лечили с оглушительным успехом.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 08:30
            +6
            Теренин, главное что лечили, а не пускали на самотек. И не ждали когда само рассосется.
            1. ИванИванов
              ИванИванов Сегодня, 08:56
              +4
              Да и среди своих тут полно сочувствующих, одних навальнистов сколько выросло, которые если сами не запустят дрон, то посылочку с запчастями передадут с большим удовольствием. Башкой надо было думать, когда в демократию с ними играли. Да что там, ельцин центр с его прекрасной экспозицией бориса-спасителя до сих пор незакрыт. не перепрофилирован. Не знаю что за субстанция должна быть в голове начальства, чтобы этого не понимать.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:19
      +1
      Вы батенька не в курсе наверное про дырявость границы?! Если есть деньги , примерно тыща баксов,вас проведут куда угодно, а если профессионалы...? Спокойно можно шастать не то что через границу, через ЛБС можно ходить по сто раз на дню несколько человек.
  3. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 07:48
    +8
    Вчера,после угроз буданова об этом и подумал. Профсоюзная это моя улица,правда уже несколько лет на даче живу,98 дом не далеко от брата.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:56
      +3
      Цитата: lis-ik
      Вчера,после угроз буданова об этом и подумал.

      Вполне предсказуемо ... Огрызаются , как могут . Возможны другие громкое тер . акты .. Больницы , школы , стадионы . и т.д .. Смертельно раненный бандерозверь опасен .
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:48
    +20
    Похоже, что теперь глушить gps будут не только в центре Москвы. Таксистам приготовиться. Откуда их запускали - вот в чём вопрос. Явно не территории "незалежной". ФСБ не дорабатывает.
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 07:53
      -1
      Зачем глушить джипиэс в самой Москве, когда надо по периметру границы. И как это повлияет на управление через старлинк? Думаю никак
    2. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 08:01
      +26
      Если заглушить жпс в Москве, то 90 процентов так называемых москвичей не найдут дорогу домой laughing
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 08:59
        +3
        На днях в своем областном центре ехал на такси,и немного заблудились из-за навигатора, который нас завел в глухой тупик.) Самое смешное, что и я, и таксист знали правильный путь, но таксист решил поверить навигатору. Думал, что он предложит более короткий вариант дороги.
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 08:04
      +3
      Запускали скорее всего из Юго-Западного округа,все точки в нем.
    4. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:42
      +6
      У них инерциалка, уж в Москву то попасть на автономке проблемы нет.

      БПЛА типа утка, один из стартапов был, вот.


      Но может и на алишке купили. Там тоже есть утки на 500 км по топливу.
    5. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:57
      +2
      Вот в Лондоне, как пишут, таксисты обязаны знать все улицы города без всяких систем навигации.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:48
    +16
    Вчера Буданов обещал ответку.Почему этот утырок еще жив?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:53
      +12
      dmi.pris 1 hi, потому как живы все главнюки Киева, по ним даже и не пытаются работать, а выводы каждый сам для себя делает.
      1. САРМАТ123
        САРМАТ123 Сегодня, 08:18
        +5
        Умные уже давно выводы сделали. Идет игра
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:27
          +2
          Игра может быть разная.Краплеными картами.Или в поддавки.
    2. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 08:34
      +4
      Потому что договорняк. Себя любимых обезопасили. А плебеев не жалко . Белгород соврать не даст. Герасимец Хуженетовича углубляется.
    3. стар
      стар Сегодня, 09:20
      +2

      Там целая страна утырков. Не будет буданова - будет другой такой же. Или хуже. Пока войну не объявим (со всеми вытекающими) ничего не изменится.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:30
        +1
        Это правда, сообщество уродов там вырастили и закрепили. Большинство сожрало нацистскую лапшу с веселым похрюкиванием. Даже внутри РФ с ними проблема, очень плохо агитпроп и силовая машина работает. Послушайте радио, посмотрите ТВ, за исключением новостных каналов, ни слова о войне. Редакции каналов - ждуны очевидные. Рот громко не открывают,но тему саботируют.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:50
    +21
    О как а поначалу писали что взрывы были внутри квартир, а тут вон оно куда повернулось, ну чтож политика Приходите в мой дом, мои двери открыты, работает, с 2014 пытаясь быть добренькими пускали всех кого не лень с Украины вот теперь "спящие" и проснулись.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:58
      +10
      "Сочувствующие" всегда найдутся. Теракты неизбежны
      1. PASus
        PASus Сегодня, 08:02
        +8
        Поэтому наказание должно быть неизбежным, публичным и предельно ЖЕСТОКИМ, к сожалению другие варианты не изменят картину.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:58
      +2
      Цитата: Ропот 55
      пускали всех кого не лень с Украины вот теперь "спящие" и проснулись.

      То есть по вашему все эти ашеджаковы и галкины с украЫны ?
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:32
      +1
      Цитата: Ропот 55
      с 2014 пытаясь быть добренькими пускали всех кого не лень с Украины вот теперь "спящие" и проснулись.


      Не говорите, смотрел на этот поток и задавался риторическим вопросом - этих людей хоть как-то проверяют?
  7. Serafim
    Serafim Сегодня, 07:53
    +11
    Специально по квартирам, а не по военным... Это чтобы больше паники и недоверия к власти ?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:57
      +4
      Скорее всего случайно в жилые дома попали (пока пуляют простыми дронами с малой боевой нагрузкой) , но от этого не легче...
      И это только начало sad
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:57
      +11
      Serafim hi, конечно да, погодите если окорот не получат и в России бунты не начнутся, они начнут бить по самым болезненым объектам, школы, сады, больницы. Россия проходила уже такое.
    3. ettore
      ettore Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: Serafim
      Специально по квартирам, а не по военным... Это чтобы больше паники и недоверия к власти ?

      Типичная метода войны запада. Во вторую мировую германцы со товарищи всегда ковром накрывали гражданское население, США также себя ведёт, НАТОвская тактика такая же - уничтожать гражданских и ифраструктуру больше чем военных, от них ответка не приходит и резервы для военных сокращаются плюс недовольство властью нарастает ит.д.
  8. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 07:54
    +4
    профсоюзная 98, это рядом с метро беляево, недалеко от моего дома.
  9. Жнец
    Жнец Сегодня, 07:54
    +9
    недвижка в Мск теперь начнёт дешеветь, как в Белгороде
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:08
      +6
      Если подешевеет, наши новые граждане из средней азии скупят...
    2. mann
      mann Сегодня, 09:20
      +1
      недвижка в Мск теперь начнёт дешеветь, как в Белгороде
      налицо сговор противника с нашими риэлторами smile
  10. PASus
    PASus Сегодня, 07:55
    +11
    Есть устойчивое ощущение, что запуски этих беспилотников были с территории РФ, может быть даже с подмосковья. Каклошвайне могут просто оплатить услуги беспринципных ушлепков на это дело.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:42
      +2
      Цитата: PASus
      Каклошвайне могут просто оплатить услуги беспринципных ушлепков на это дело.

      Ушлёпки максимум подпалят что нибудь, а дроны да ещё с зарядом ВВ подготовки требуют, достаточно серьёзной по гражданским меркам.
  11. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:56
    +23
    Если твоя страна ведет войну, а ты эту войну не хочешь замечать, то война в конце концов придет к тебе. Многие думают что война где то там далеко и их не касается, но это глубокое заблуждение, атака сейчас может случиться где угодно.
    1. Huggi
      Huggi Сегодня, 08:13
      +5
      И что же нужно сделать с этим знанием о войне людям, которые не военные? Ну знаю я о войне, за украинцев не топлю, что дальше делать надо?
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 08:33
        +4
        ...что дальше делать надо?

        Сложно ответить, каждый вносит свой вклад по-своему. Просто в самом начале военной операции встречал людей, которые просто отмахивались, заявляя что их это не касается. Да многим наверно такие попадались.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 08:50
          +4
          Сейчас таких "хатаскрайников" на мой взгляд ещё больше стало (сужу по московскому контингенту)
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:58
    +13
    Спящие проснулись конечно.
    Теперь вопрос...что делать?
    Ущерб в основном психологический...укротеррористы давят на слабые нервы наших граждан в расчете на панику, возмущение, растерянность в обществе.
    Сейчас на ВО набегут ципсошники и по накатанной методичке начнут призывать свергать правительство России...да и заодно прессовать таких как я не подверженных массовому психозу граждан.
    Спокойно граждане, господа- товарищи... это еще не конец.
    Враг еще не раз нанесет подобные удары по нашим городам.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:03
      +3
      Лёха с Андроида hi, у нас в истории уже была подобная тактика, когда взрывали дома, захватывали больницы, школы, театр. Опыт есть, только нужна воля и соотвествующий приказ и (цензура) поутихнут.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 08:28
        +5
        Цитата: Ропот 55
        Опыт есть, только нужна воля и соотвествующий приказ и (цензура) поутихнут.

        Ну, извините, чего нет - того нет!
        Если признать, что мы - воюющая страна и объявить военное положение, то это кое-кому может повредить бизнесу. А, поскольку это "серьезные люди", то и обойдемся без этого. Ничего, потерпим!
        А вы говорите -пятая колонна...
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:17
      +7
      Цитата: Леха с Андроида.
      начнут призывать свергать правительство России.

      А давайте начнем с Собянина и К... задолбали нормальные бардюры менять и плитку укладывать, как будь то денег больше девать некуда. Нашим вон беспилотников не хватает на фронте...
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:23
        +7
        Цитата: Canecat
        А давайте начнем с Собянина и К...

        Это системная проблема
        ... перестановкой слагаемых эта проблема не решается. request
        1. NotPetya
          NotPetya Сегодня, 09:32
          +1
          перестановкой слагаемых эта проблема не решается.

          Как в бородатом анекдоте, про перестановку мебели в публичном доме. Менять нужно шлюх, а не кровати.
    3. mann
      mann Сегодня, 08:43
      +2
      Спокойно граждане, господа- товарищи... это еще не конец.
      Враг еще не раз нанесет подобные удары по нашим городам.
      Умеете вы успокоить людей,это у вас не отнять smile
      Живу в Москве smile
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:01
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Спящие проснулись конечно.
      Теперь вопрос...что делать?

      Севастополь это уже проходил ... Что делать .. Усиливать ПВО города , учёбу ПВошников , и наносить ошеломляющие удары по укронацистам . Побеждать .
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:01
    -1
    И кто-то верит, что дроны долетели с Украины? И могут только в Москву? Вообще говоря, учитывая, что данные геолокации имеются в Сети-теперь в принципе можно за нехорошие комменты очень не слабо получить через окно да и по мозгам.

    Не смотря на политику конфеденциальности...

    А виноват Буданов? ... Он раненый осколками, что с идиота взять... good
    1. AUL
      AUL Сегодня, 08:36
      +3
      Цитата: иван2022
      Вообще говоря, учитывая, что данные геолокации имеются в Сети-теперь в принципе можно за нехорошие комменты очень не слабо получить через окно да и по мозгам.

      Не смотря на политику конфеденциальности...

      Поясните, пожалуйста вашу мысль! А то(пардон!) паранойей немножко отдает!
    2. mann
      mann Сегодня, 08:48
      0
      А виноват Буданов? ... Он раненый осколками, что с идиота взять...
      И что? Может ему орден дать? smile
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:57
      +1
      Пугаешь?! Пуганные мы, хрен нас этим проймешь! Сам бойся.
      1. mann
        mann Сегодня, 09:28
        0
        Пугаешь?! Пуганные мы, хрен нас этим проймешь! Сам бойся.
        Ай,молодец! good Слова не мальчика,но мужа! Я серьезно.
    4. Shkworen
      Shkworen Сегодня, 08:58
      +3
      тут читал, что БПЛА которые недавно атаковали Тверской НПЗ были запущены где-то в районе Торопца, так что у меня большие сомнения насчет того, что БПЛА которые прилетели в Москву были с украины, тем более что летели с разных направлении. Скорей всего где-нибудь в подмосковье или из соседних областей был запуск.
  14. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:02
    +4
    Не исключено, что беспилотники могут запускаться диверсантами с российской территории.

    На данный момент так и есть.
  15. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 08:05
    +7
    Дождались... А не пора ли жахнуть по зданию ГУР в Куеве?
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:08
    +5
    Цитата: Ропот 55
    нас в истории уже была подобная тактика, когда взрывали дома, захватывали больницы, школы, театр.

    Да... я хорошо помню и Беслан и Норд-Ост и захваченный Басаевым городок и слова Черномырдина ведшего переговоры с этим террористом...а затем капитуляцию алкаша Ельцина.
    Надеюсь в Кремле второй раз на эти грабли не наступят.
    1. mann
      mann Сегодня, 08:52
      +2
      Да... я хорошо помню и Беслан и Норд-Ост и захваченный Басаевым городок
      Некстати вы со своими воспоминаниями... Вам хорошо,сидите на своем Андроиде smile
  17. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:08
    +1
    Вполне законно можно запретить любые беспилотники до конца СВО. У кого есть - сдать на временное хранение государству. Наличие дома элементов беспилотника - приравнять к наличию радио во время Великой Отечественной.

    п.с. Что там "партнёры по "ОДКБ"" - не собираются посылать спецназ в атакованную РФ? recourse
    1. Igor1915
      Igor1915 Сегодня, 08:13
      +3
      Причем тут запрещение. Пронести безпилотник со взрывчаткой через границу - никаких серьезных проблем. Далее на автомобиле везёте куда Вам надо и запускаете .
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:23
      +6
      Цитата: samarin1969
      Вполне законно можно запретить любые беспилотники до конца СВО.

      Они и так уже запрещены в Москве и области и ряде других регионов.
  18. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:10
    +10
    К сожалению в ближайшие скорее всего годы, эти новости будут обыденные (((
    1. mann
      mann Сегодня, 09:03
      -1
      К сожалению в ближайшие скорее всего годы, эти новости будут обыденные
      Хватит панику наводить! Что за мужики пошли...
  19. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:11
    +4
    Цитата: иван2022
    виноват Буданов? ... Он раненый осколками, что с идиота взять...

    Он далеко не идиот...он отвлекает на себя внимание...пока люди стоящие за его спиной тихо и незаметно ведут против нас диверсионно-террористическую деятельность.
    Хорошо бы их личика на солнышко вытащить за ушко... кто они интересно?
  20. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:13
    +5
    Такое время, привыкайте. Кто не видел этот старый ролик "Страто Энергетикс - "Дроны убийцы" , посмотрите, что ждёт.
    1. mann
      mann Сегодня, 09:06
      -1
      Такое время, привыкайте. Кто не видел этот старый ролик "Страто Энергетикс - "Дроны убийцы" , посмотрите, что ждёт.
      Вы что,специально? am Вспомните,что вы мужчина!
  21. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:13
    +7
    Очередное упущение ФСБ. Беспилотники в товарных количествах запускаются на Москву. Есть видео пролетов и сбитий. Явно запускали из Подмосковья. Летели не на военные объекты. Украина снова показала своё террористическое лицо. Паники нет. Победа будет за нами!
  22. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 08:15
    +7
    Песков: "Бункер не задет, все хорошо"
  23. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 08:15
    +10
    Цитата: Ропот 55
    О как а поначалу писали что взрывы были внутри квартир, а тут вон оно куда повернулось, ну чтож политика Приходите в мой дом, мои двери открыты, работает, с 2014 пытаясь быть добренькими пускали всех кого не лень с Украины вот теперь "спящие" и проснулись.

    Меня в здесь минусовали типа фейк написал.....когда спросил что прилетело в новой Москве.....таким пока на голову безпилотник не упадет они верить ничему не будут
  24. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:15
    +5
    Цитата: samarin1969
    Наличие дома элементов беспилотника - приравнять к наличию радио во время Великой Отечественной.

    belay Воздушные шары, воздушных змей, авиамодели тоже приравняем к радио?
    Глупости все это...от диверсий это не спасет...
    БПЛА сейчас может любой подкованный студент на коленке собрать.
    Бить надо по верхам...по руководству СБУ, по ГУР, по администрации Зеленского...желательно посильнее.
    1. mann
      mann Сегодня, 09:09
      -1
      Бить надо по верхам...по руководству СБУ, по ГУР, по администрации Зеленского...желательно посильнее.
      Спасибо за советы,главное,что оригинальные
  25. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    +5
    То, что запуск дронов производился с российской территории, а точнее из самой Москвы сомнений практически не вызывает. Не зря Буданов перед этим грозил жесткой ответкой, а уж кому, как не его ведомству служебными обязанностями предписано иметь свою агентуру на территории России, заниматься подготовкой диверсантов и террористов.
  26. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 08:18
    +2
    Цитата: Репеллент
    Цитата: Теренин
    хотя-бы, на первый раз... вешать!

    good laughing good

    А на второй? belay


    Вы это вроде фейком обозвали? А уж сюда прибежали комментировать .....или все таки не фейк а.....?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:59
      -1
      Цитата: Датчанин
      Вы это вроде фейком обозвали? А уж сюда прибежали комментировать .....или все таки не фейк а.....?

      Текстик приведите, где "я это фейком обозвал". В студию. yes

      Или балабол request
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 09:57
        -1
        Пропало слово ? Или к бабке пойдем ?
        Слухи которые вы мне приписывали или фейки это одно и тоже
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 10:04
          -1
          Цитата: Датчанин
          Пропало слово ?

          Ну, почему же...



          Передергивать нехорошо. Отвыкайте, пока не подросли еще. yes

          Цитата: Репеллент
          Или балабол request

          Тут, походу, все сильно хуже... но назвать нельзя, цензура не пропустит. request laughing
          1. Датчанин
            Датчанин Сегодня, 10:15
            0
            Слишком малы вы ещё мне указывать .....я смотрю каникулы начались вот и пишите тут.....ну .....ну....как дети честное слово не могут признать что облажались .....теперь придумываете отмазы, я же писал что все мои комменты имеют отсылку к источнику.....а вы к трем этажам вместо 2 цепляетесь .....ну да ладно чего уж там .....напишите ещё что нибудь в мой адрес вы же привыкли что последнее слово за вами остаётся......без этого в вашем возрасте никак не получается .......так что напишите что нибудь не разочаруйте меня насчёт вашего юного возраста))))
  27. Codett
    Codett Сегодня, 08:19
    +5
    Я думаю что в башнях этого не заметили, ну а, что прочертят новые красные линии, и дальше продолжать гнать ресурсы через салорейх, а ещё и зерновую сделку продлить, вместо решения проблем, выражение озабоченности, что же касается так называемых элиток и их семей, так эти буржуа свалят за бугор, у них там все есть, а вот обычным гражданам куда, пора уже расконсервировать бомбоубежища, и проводить учения по гражданкой обороне, это нужно было сделать ещё вчера.
  28. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:19
    +8
    Ну, вот, то о чем больше года предупреждали умные люди, произошло. Война пришла и в наш дом. Результат беззубости и слюнтяйство. Ну, так, это в наш дом война пришла... а кому-то все СВО.
    1. mann
      mann Сегодня, 09:13
      0
      Ну, вот, то о чем больше года предупреждали умные люди, произошло.
      Я польщен smile Но лучше бы я ошибся...
  29. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 08:23
    +5
    Цитата: carpenter
    Красные линии. Враг будет жестоко наказан." Все слова но нет дел, нет воли.


    Похоже сегодня супостат перешёл "правильные" красные линии.

    С учётом тревоги над местом кучкования московского олигархата (Одинцовский район, Рублевка, Николина мать его гора), медведевские обещания обретают новые краски.

    Пока мы с трепетным пиететом продолжали относится к законным военным целям на той стороне (резиденция Зели, Банковая, СБУ, особняки киевских олигархов- евреев), они ударили в сердце России- Кремль, а сегодня немного пощекотали "Фаберже", небо над особняками еврейских- олигархов, москвичей.
    Вторичные, для них цели- многоэтажки в дальней, новой Москве, видимо были выбраны для, того что- бы посеять сомнения в народе: "власть нас, что не может защитить?"

    Зря они на это надеются!
    Простым людям (живущим в человейниках колониях) некуда бежать, остаётся одно, биться до конца, защищая Россию.

    А вот олигархи с Рублевки, описавшись, сядут на свои бизнес джеты, и свалят к своим детям в Израили, Лондоны, Флориды и ЮБФ (южные берега Франции).
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:45
      +4
      К сожалению, это так. Сегодняшняя Россия, это не СССР. И, даже не РСФСР. И, власть у нас- не народ. Вот и получаем.
  30. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:24
    +5
    [/center] Чтобы "диверсанты" такие крупные дроны запускали с российской территории, их надо доставить в Россию и потом собрать из частей в готовый дрон "в поле", затем запустить. Не заметно для всех окружающих 13 дронов с разных направлений так не запустишь. И их сборку и запуск никто не видел. Значит прилетели они с Украины. Тем более у них уже есть БПЛА с дальностью 180-500 км. То что было сегодня - это тестирование ПВО и проверка реакции общественности. Москву атакуют с воздуха - это очень медийный эффект. Мол СВО все дальше и глубже... Но в обратную сторону.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:54
      +4
      По всем проектам "шаленой бджилки", по факту те же болячки. Презентации и отчеты в папочках отличные, денежки есть, а результат выливается в освоение, обещания и переезды сроков.

      Данный БПЛА или вообще алишный (там похожие есть) или самодельный мелкосерийный. По типу стартаперов. Но именно массового и дешевого решения (как шахид) - пока не создано, хотя по срокам уже можно было не только создать, а и на темп 100 штук в неделю где нить в Польше выйти.
  31. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 08:26
    +1
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Ну, вот, то о чем больше года предупреждали умные люди, произошло. Война пришла и в наш дом. Результат беззубости и слюнтяйство. Ну, так, это в наш дом война пришла... а кому-то все СВО.

    Для кого-то это бизнес....и ничего личного ))))
  32. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 08:28
    +2
    Не исключено, что беспилотники могут запускаться диверсантами с российской территории.

    А у кого в этом есть сомнения! "Стриж" не только стекла снесет. У квадрокоптеров дальности хватило? Где законы о терроризме? И снять мораторий на ВМСЗ... И "покатушечников на Гелендвагенах" за хобот взять!
  33. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:32
    +4
    Цитата: БорзРио
    И их сборку и запуск никто не видел. Значит прилетели они с Украины.

    Арендовал гараж крупный в Московской области или в округе и собирай в нем все что захочешь...никто не увидит.
    Запустить можно с передвижной точки...какого нибудь крытого длиномера...это не проблема.
    В общем работают тут далеко не любители самопальщики.
  34. ВлР
    ВлР Сегодня, 08:33
    +11
    Ещё с 2014 года, когда Путин отказался от поддержки Русской весны и признал захвативших власть в Киеве нелигитимнах путчистов в обмен на сладкие улыбки цинично обманувших его "партнёров" было понятно, к чему это приведёт. А потом выяснилось, что, отдавая приказ о начале СВО, Путин пребывал а абсолютном неведении о реальном положении дел в экономике и армии, а также - о людях, которые его окружают. И, отдавая приказ о мобилизации, пребывал а абсолютном неведении о том, насколько сильно ударили по мозгам молодёжи Ельцин-центр, преподавание Солженицына в школе, памятники Сахарову, антисоветские фильмы и сериалы, снимавшиеся на бюджетные деньги. И абсолютно не предвидел массового бегства молодых мужчин, оставив открытыми границы. И что нищие по его милости люди с промытыми за государственный счёт мозгами, будут устраивать диверсии за смешные деньги в 5-10 тысяч рублей. А теперь то Хазин, то Кедми открыто говорят, что Путина окружают люди из Пятой колонны, но чистку "элиты" он не может провести из-за страха массового саботажа и даже бунта. А расплачиваться будут простые люди, безопасность которых теперь никто не гарантирует.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:51
      +1
      Никто не мешает ему сделать очередную параллельную структуру со своими людьми, постепенно передав им полномочия и в конце-концов ликвидировать саботажников.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:18
      +3
      Цитата: ВлР
      Путина окружают люди из Пятой колонны, но чистку "элиты" он не может провести из-за страха массового саботажа

      Ну, если за 20 с лишним лет руководитель не смог свое ближайшее окружение почистить...
      Да все он мог. И никакой там пятой-десятой колонны нет. А есть "свои люди" подобранные по принципу личной преданности, а не по личной эффективности. И есть развал, который оные люди учинили во множестве отраслей страны.
      Сталин пытался выстроить управление страной по принципу личной эффективности, и это сработало, но в конечном итоге КПСС, не имея конкуренции, забронзовело и мы скатились в застой за несколько десятков лет. При Путине мы прошли этот путь за десятилетие, только и всего.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:21
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        КПСС, не имея конкуренции, забронзовело

        Забронзовела, конечно
    3. Комментарий был удален.
    4. Тихонов_Александр
      Тихонов_Александр Сегодня, 09:29
      +1
      Согласен с Вами, уважаемый ВлР (Валерий Рыжов). Я только напомню, что именно ВВП встречал этого лжеца-писаку Солженицына, когда тот приехал из США в Россию. А центры памяти преступника, развалившего страну ЕБНа, наш гарант открыл из чувства благодарности к ЕБНу за назначение самого ВВП на высший пост в государстве. Я сомневаюсь, что наш гарант чем-то отличается от окружающих его персонажей - того же поля ягода. И, подозреваю, что вся эта гвардия до сих пор хочет замириться с западом. Надеются, что договорятся и с ними так как с Хусейном и Каддафи не поступят.
  35. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:34
    +5
    Дожили! Уважаемый Владимир Владимирович! Может хватит "переставлять кровати", а пора "разобраться с персоналом"? Что обещали Вам Шойгу, Герасимов, Нарышкин, Бортников, Лавров в феврале 2022 года, когда Вы принимали решение о начале СВО? И что в результате получилось?
    Не пора ли от болтовни о "красных линиях" переходить к реальным делам?
    А если вышеперечисленные господа не в состоянии это сделать, то может уже пора начать их заменять на более толковых и расторопных?
    p.s. К счастью памятник Минину и Пожарскому фанерой пока не оббивают...
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 08:51
      +7
      Не старайтесь, он этот сайт не читает.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 08:59
        +3
        Он лично не читает точно, т.к. он вряд ли читает вообще что либо, кроме справок, которые ему рисует Песков. А вот службы, которые мониторят популярные интернет-ресурсы вряд ли оставляют ВО без своего внимания.
        Vox pópuli vox Déi
        (лат. «голос народа — голос Бога»)
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 09:13
          +1
          Хомо хомини люпус эст. Больше подходит.
    2. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:01
      +3
      Очень точно подмечено! А. Вот что будет, если "верхи не могут", а "низы захотят"? Имеется ввиду дубина народной войны? Кому еще может перепасть, кроме как внешним врагам?
  36. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 08:37
    +2
    Террористы среди нас,это не хорошо,фсб спит,СМЕРШа нет....
  37. Born
    Born Сегодня, 08:43
    +1
    Вчера обещали ответку за Киев, вот и прилетело
  38. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:48
    +1
    Это война, что вы хотели.
    Теперь те, кто поддерживает чубатых, может сидеть у укошка, смотреть вдаль и думать - прилетит ему гостинец или нет.
  39. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:53
    +3
    Всё по, так сказать, "справедливости". А то для Белгорода и иже с ним сво есть, а для Москвы нет?
  40. Булат
    Булат Сегодня, 08:54
    +2
    Думаю все таки они запускаются внутри страны,например недружественные дальнобойщики с фур
  41. тополь 7
    тополь 7 Сегодня, 08:57
    +3
    ну и что? не устали СОПЛИ жевать??? уже давно пора половину укроинии стереть с лица земли!!!!
  42. Void
    Void Сегодня, 08:58
    +7
    Украинцем можно поставить 5 за изобретательность. Это вам не мочить ракетами до посинения когда у вас их дофига. Сначала 4 самолёта, потом кремль, потом налет на Белградскую область, сейчас вот 30 Дронов по Москве. Интересно что дальше ? Удар по Владику...не удивлюсь. Каждый такой удар это конечно больше удар по имиджу, который за раз перечёркивает все достижения МО.
    Очень умно со стороны Украины
  43. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:59
    +2
    На СВО надо отправляться, кому все надоело. И вам может прилететь. В Москве квартиры просто космос стоят. Эти решили гражданские объекты квартиры москвичей.
    Они вначале все заставляли чтобы вышли на протесты, ничего не вышло у них. Потом обстреливали дома в белгородской области теперь решили до москвы дойти.
    А где ПВО? Есть ГАИ пусть проверяет все машины на предмет наличия оружия и беспилотных средств. Как то сомнительно чтобы эти беспилотнико просто так долетели, мне кажется что это все через границу проводят. Привет МО, где пограничные войска? Где они?
    Как я думаю все это провозится через границы Брянской и Белгородской области. Видимо там совсем колючей проводки нет
  44. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 08:59
    +4
    Мэр и губернатор призывают к спокойствию.
    Михаил Веллер :
    - "Государство имеет три основных функции :
    безопасность жизни своих граждан
    материальное благополучие
    духовные свободы. Реализовать свои возможности.
    Если оно с этим справляется плохо, то любые оправдания и объяснения - демагогия для самосохранения правящего аппарата. Где эти три условия выполняются лучше - то государство и лучше.Всё остальное - ложь, изрекаемая бандитами, чтобы удобнее грабить людей и порабощать." ©
    И что мы имеем из этого ? request Или "всё идёт по плану" ? А чем заняты ФСБ и Росгвардия ? Где ПВО ???
  45. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 09:09
    +3
    Сбиты уже тысячи вражеских беспилотников. И надежд, что они закончатся - нет! Большинство беспилотников - китайские. Их укропы дооснащают и используют. Ущерб огромный. Наш гарант утверждает, что укропы наши братья и китайцы тоже. Нацисты НАТО - партнёры. Много друзей запада в верхушке нашей власти и они, невзирая на санкции, поставляют западу всё, что тем нужно. Это бизнес - для них деньги не пахнут. И если Москву пока не могут защитить, то о защите России и думать нечего!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:33
      +2
      Кстати да, интересно, с китайцами проф беседы проводятся или как с турками - мы рады что нас вообще там принимают?
  46. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:15
    0
    Все украинские заводы надо разбомбить где что тос обирают. Эта страна теперь на войню работает
    Они теперь решили москву бомбить, какого будет людям они и так там ипотеки свои отрабатывают
    Беспилотники в желто блакитном цвете с приветом от братского украинского народа,
    Что там Шойгу опять ждет надо больше набирать в армию.
    Защита москвы где она, сегодня тре влетело видимо скоро налет будет
    Любого рода диверсантам надо вплоть до пожизненого давать, чтобы не повадно было
  47. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 09:26
    0
    Пишут что: одним из типов бесплотных летательных аппаратов, которые атаковали Москву утром, мог быть ударный дрон UJ-22 Airborne. Об этом сообщает Shot.

    Предварительно, данные дроны производятся предприятием «Укрджет».

    «Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов», — уточнили в издании.

    А от границы Украины до Москвы вроде не меньше 860 км ....
  48. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 09:43
    0
    Цитата: тополь 7
    ну и что? не устали СОПЛИ жевать??? уже давно пора половину укроинии стереть с лица земли!!!!

    Кто стирать будет?
    [center]
  49. solar
    solar Сегодня, 09:56
    0
    Мэр Москвы сообщил об атаке украинских БПЛА

    Пора создавать Московские силы терробороны?