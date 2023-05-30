Мэр Москвы сообщил об атаке украинских БПЛА на жилые дома в столице

Несколько домов в Москве были повреждены в результате удара беспилотников по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил Собянин, в настоящее время все экстренные службы задействованы на месте происшествий, обстоятельства атаки выясняются.
РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает, что были повреждены дома на улицах Атласова в Новой Москве и Профсоюзной. Беспилотный летательный аппарат врезался в верхние этажи здания на улице Профсоюзная, 98. В результате был разрушен фасад, выпали стекла. Пострадавших, к счастью, нет.
Еще один беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новомосковском административном округе. Здесь тоже нет пострадавших, но есть незначительные повреждения фасада и остекления. Местные жители сообщают и о хлопке в Красногорске, однако официальная информация пока не сообщает о ЧП.
Telegram-канал Mash сообщает, что беспилотник атаковал также дом на Ленинском проспекте в Москве. Он влетел в одну из квартир. Якобы есть раненые, на место происшествия едут машины скорой медицинской помощи. Но стоит отметить, что это - неподтвержденная пока информация.
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- заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, предупредил, что жители региона могут слышать звуки взрывов, и это может быть работа ПВО.
В последнее время украинские формирования все чаще используют беспилотную авиацию для своих диверсионных действий, при этом удары могут наноситься и вглубь российской территории, на значительном удалении от линии фронта. Не исключено, что беспилотники могут запускаться диверсантами с российской территории.