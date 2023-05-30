Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» прошёл Малаккский и Сингапурский проливы

Покинувший Балтику в конце января этого года новейший ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М преодолел Малаккский и Сингапурский проливы в рамках межфлотского перехода на Тихоокеанский флот. Проводку ледокола обеспечил корвет "Громкий". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Построенный для Минобороны ледокол "Евпатий Коловрат" продолжает межфлотский переход, следуя с Балтийского флота на Тихоокеанский по "южному" маршруту через Средиземное море и Индийский океан. Начав поход в конце января, на сегодняшний день ледокол прошел Малаккский и Сингапурский проливы и движется дальше в сопровождении отряда кораблей Тихоокеанского флота, в который входят корветы "Громкий" и "Совершенный", а также средний морской танкер "Печенга".
Как сообщили в пресс-службе ТОФ, отряд кораблей выполняет поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корвет "Громкий" обеспечил безопасную проводку ледокола через проливы с интенсивным движением судов. Далее отряд будет сопровождать ледокол до места постоянной дислокации на Камчатке.
"Евпатий Коловрат" был заложен на судостроительной фирме "Алмаз" в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. После достройки в августе 2022 года переведен на "Балтийский завод" для установки мачты. Проект 21180М, по которому он построен, является дальнейшим развитием проекта 21180 с единственным ледоколом "Илья Муромец". В отличие от базового ледокола, новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье.
Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.