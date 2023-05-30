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Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» прошёл Малаккский и Сингапурский проливы

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Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» прошёл Малаккский и Сингапурский проливы

Покинувший Балтику в конце января этого года новейший ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М преодолел Малаккский и Сингапурский проливы в рамках межфлотского перехода на Тихоокеанский флот. Проводку ледокола обеспечил корвет "Громкий". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Построенный для Минобороны ледокол "Евпатий Коловрат" продолжает межфлотский переход, следуя с Балтийского флота на Тихоокеанский по "южному" маршруту через Средиземное море и Индийский океан. Начав поход в конце января, на сегодняшний день ледокол прошел Малаккский и Сингапурский проливы и движется дальше в сопровождении отряда кораблей Тихоокеанского флота, в который входят корветы "Громкий" и "Совершенный", а также средний морской танкер "Печенга".

Как сообщили в пресс-службе ТОФ, отряд кораблей выполняет поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корвет "Громкий" обеспечил безопасную проводку ледокола через проливы с интенсивным движением судов. Далее отряд будет сопровождать ледокол до места постоянной дислокации на Камчатке.

"Евпатий Коловрат" был заложен на судостроительной фирме "Алмаз" в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. После достройки в августе 2022 года переведен на "Балтийский завод" для установки мачты. Проект 21180М, по которому он построен, является дальнейшим развитием проекта 21180 с единственным ледоколом "Илья Муромец". В отличие от базового ледокола, новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье.

Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.
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9 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:07
    -2
    Всё хорошо. Но вот на фига ему проводка военных кораблей? М.б. кто из спецов это объяснит?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Всё хорошо. Но вот на фига ему проводка военных кораблей? М.б. кто из спецов это объяснит?

      Ледокол - военный, а не гражданский.
      На всякий случай.
      Случай с Северными Потоками доказывает, что случаи могут быть всякими.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:43
        0
        Как-то не очень убедительно, извините. Что в нём такого очень уж военного? Да и "Северный поток" и движение через полмира как-то не очень увязываются...
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 09:16
        0
        "Громкий" и "Совершенный" идут домой во Владик. Заодно и ледокол прихватили....
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:19
    -1
    новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье.
    Да, за все нужно платить. request С малой осадкой, да низкими бортами, переход явно был не из легких. hi
    1. swzero
      swzero Сегодня, 08:23
      0
      А по севморпути не проще было ледокол провести?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 08:52
        0
        Цитата: swzero
        А по севморпути не проще было ледокол провести?

        Проще, но опять поди ввязалась проститутка политика, пообещали китайцам флаг показать на их "жемчужной нити". request
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +2
    "Евпатий Коловрат"

    Ждут на Камчатке.
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 08:48
    0
    Всему миру рекламируем Севморпуть, а сами корабли платно по южному маршруту гоним, что за....?