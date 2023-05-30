Силы НАТО пришли «на помощь» косовской полиции в разгоне сербских демонстрантов

Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано

В Косово ситуация становится все более сложной, к разгонам протестов сербского населения на севере края подключились дислоцирующиеся здесь якобы миротворческие силы НАТО. Об этом сообщают местные источники.В городе Звечан вчера сербы устроили акцию протеста у здания местной администрации. Для разгона протеста косовские полицейские вызвали на помощь военнослужащих контингента НАТО. С помощью солдат были заблокированы подходы к административным зданиям.В результате действий косовской полиции и НАТО были ранены более пятидесяти человек. В частности, один человек получил пулевое ранение, сообщает ресурс Kosovo online. В интернете появилась информация и о том, что был травмирован один из сербских журналистов.Спецназовцы НАТО применили против протестующих слезоточивый газ, дубинки, около 30 свертошумовых гранат. В небо над городом поднялись вертолеты сил НАТО. Затем командование НАТО сообщило об увеличении сил KFOR в Косово.На кадрах из города Звечан мы видим военнослужащих НАТО с эмблемами американской и польской армий. Они участвуют в разгоне демонстрантов вместе с косовской полицией, укомплектованной албанцами.Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в стремлении спровоцировать столкновение между сербским населением края и НАТО.- заявил Вучич.Однако сербские власти пока не предпринимают серьезных шагов по защите сербского населения на севере края. Например, подразделения сербской армии и полиции пока не вошли в Косово.Между тем, западная пресса пишет, будто бы сербские протестующие нарисовали на автомобилях военнослужащих сил НАТО букву «Z». Понятно, что это может использоваться для убеждения европейских стран в том, что за спиной протестующих стоит Россия, и тогда НАТО будет куда жестче пресекать протесты.