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Силы НАТО пришли «на помощь» косовской полиции в разгоне сербских демонстрантов

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Силы НАТО пришли «на помощь» косовской полиции в разгоне сербских демонстрантов

В Косово ситуация становится все более сложной, к разгонам протестов сербского населения на севере края подключились дислоцирующиеся здесь якобы миротворческие силы НАТО. Об этом сообщают местные источники.


В городе Звечан вчера сербы устроили акцию протеста у здания местной администрации. Для разгона протеста косовские полицейские вызвали на помощь военнослужащих контингента НАТО. С помощью солдат были заблокированы подходы к административным зданиям.

В результате действий косовской полиции и НАТО были ранены более пятидесяти человек. В частности, один человек получил пулевое ранение, сообщает ресурс Kosovo online. В интернете появилась информация и о том, что был травмирован один из сербских журналистов.


Спецназовцы НАТО применили против протестующих слезоточивый газ, дубинки, около 30 свертошумовых гранат. В небо над городом поднялись вертолеты сил НАТО. Затем командование НАТО сообщило об увеличении сил KFOR в Косово.


На кадрах из города Звечан мы видим военнослужащих НАТО с эмблемами американской и польской армий. Они участвуют в разгоне демонстрантов вместе с косовской полицией, укомплектованной албанцами.


Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в стремлении спровоцировать столкновение между сербским населением края и НАТО.

Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано

- заявил Вучич.

Однако сербские власти пока не предпринимают серьезных шагов по защите сербского населения на севере края. Например, подразделения сербской армии и полиции пока не вошли в Косово.

Между тем, западная пресса пишет, будто бы сербские протестующие нарисовали на автомобилях военнослужащих сил НАТО букву «Z». Понятно, что это может использоваться для убеждения европейских стран в том, что за спиной протестующих стоит Россия, и тогда НАТО будет куда жестче пресекать протесты.
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19 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:14
    -4
    Счас губастенький как выйдет, да как заявит какие они "самостоятельные" - "независимые". А то ещё и протестующих обвинит что из-за их несогласия у зольдат НАТО теперь стресс.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:22
    +1
    Да жалко Вагнер занят, а то бы Kozlы в стойле туалетили. angry
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 08:29
      +8
      и как вы туда ЛЮБЫХ российских военных доставлять собираетесь?!
      1. qqqq
        qqqq Сегодня, 08:41
        +6
        Цитата: Василенко Владимир
        и как вы туда ЛЮБЫХ российских военных доставлять собираетесь?!

        Здесь это мало кто понимает. По факту Сербия в полной блокаде и доставить им что либо без пересечения границ стран НАТО не представляется возможным. По идее, если создать достаточный запас БК, то хватит на отчаянный рывок, а через пару месяцев всё будет как в 99-м.
  3. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:22
    +3
    Полагаю Сербии жизненно необходимы поставки трофейных систем ЗРК НАТО, пусть мирно хранятся в погребах на всякий случай.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 08:30
      +2
      Цитата: okunevich_rv
      необходимы поставки трофейных систем ЗРК НАТО

      у вас есть телепорт?!!!
      иначе как вы туда все это поставите?!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:23
    +1
    Ну они там некисло выхватили:
    https://afirsov.livejournal.com/897899.html
  5. Aken
    Aken Сегодня, 08:25
    +3
    Я бы очень удивился, если бы поляки с америкосами вступились за сербов.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +4
    НАТО сообщило об увеличении сил KFOR в Косово.
    То, что силы KFOR (американцы, поляки) приняли участие в разгоне протестующих и выступили на стороне косовских албанцев не удивительно и закономерно. С самого начала операции НАТО против Югославии сербы были назначены виновными во всех грехах, а следовательно врагами "демократического" общества. А западные в/сл миссии KFOR были предвзято настроены к сербскому населению и старались прикрывать бесчинства албанцев. Единственно где был порядок и соблюдались законы это была территория ответственности российских в/сл выполняющих миротворческую миссию. Вучич отдал распоряжение подтянуть войска к границе с Косово и привести их в состояние повышенной боевой готовности.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:32
    +1
    ну куда же без НАТО.... там они же дети нет... "демократию" несут....
  8. Deon59
    Deon59 Сегодня, 08:33
    -1
    Это он пример с Путина берет. Рисуем красную линию ,затем более жирную и так все цвета .
  9. Луенков
    Луенков Сегодня, 08:37
    +2
    Ну а чего миротворцев не из НАТО там расположить? Китай, например.
  10. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 08:44
    +2

    Между тем, западная пресса пишет, будто бы сербские протестующие нарисовали на автомобилях военнослужащих сил НАТО букву «Z».


    А они нарисовали, судя по фото в ТГ...
  11. Codett
    Codett Сегодня, 09:02
    +1
    Ну варианты, доставка военной помощи в Сербию из России маловероятна, а сами Сербы не думаю что будут связываться с ними, поэтому будут только разговоры на тему красных линий. Сербов конечно же жаль, но слили их ещё в 90х.
  12. Severok
    Severok Сегодня, 09:06
    0
    Ещё одно подтверждение того, что НАТО террористическая организация.
  13. Волк
    Волк Сегодня, 09:09
    +2
    Там в КФОР были Поляки , Италианци и Венгри . Что касается всег остального это театр Александра Вучича , что бы в полностью предал Косово и Метохии.
    1. Волк
      Волк Сегодня, 09:25
      +1
      Еще сегодня армия Сербии на таком уровне что не сможет противостоят сериозном противнику , она на несколко классов хуже сербской армии 1999. Все политики в Сербии от Майдана 5. Октобра 2000г. до сих пор водили Сербию к полном уничтожение, а тут по плане ( так получается) и война где сербска армия должна получить катастрофическое поражение и унижение !
      Александар Вучич ПРЕДАТЕЛЬ как и все политики и оппозиция Сербии уже 23 лет. Ничего тут не будет кроме демократическое этническвя зачистка Сербов с Косова и Метохии. Все это мы уже выдели в Хорватии 90тих. Вам надо знать что в НАТО долгосрочни плани и они их спроводет как к Сербами так и к Русами , я не вижу отклонения от их планов нигде , так и война в СВО они ( НАТО) наступают а 5 и 6 колона уже подготовлена. Потом приводят на власт якобы патриотов , а на самом деле предательов народа .
  14. solar
    solar Сегодня, 09:49
    -1
    НАТО сообщило об увеличении сил KFOR в Косово

    Формально KFOR- это силы ООН, а не НАТО.
    Введены в Косово решением Совбеза 1244 в 1999 году. Россия, что характерно, голосовала при этом "за". Китай- воздержался.
  15. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 10:06
    0
    Они не были ни поляками, ни американцами. В результате столкновений были ранены как солдаты НАТО, так и демонстранты. Среди них был корреспондент сербского агентства «Танюг», которому в ноги попала оглушающая бомба, а люди в форме ответили на бросание камней, бутылок и других предметов слезоточивым газом и дубинками. Среди демонстрантов около пятидесяти раненых. Среди солдат НАТО Сил для Косово (KFOR): 34 из них получили ранения, среди них также 14 итальянцев из 9-го альпинистского полка Л'Акуилы. Остальные были венгры и молдаване.