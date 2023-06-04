Рыцари и корабли

«Армада в виду!» Художник Джон Сеймур Лукас (1849–1923), 188 г. Картинная галерея Нового Южного Уэллса
«Шлем его был сбит на сторону,
передняя часть кирасы прогнута,
жалкие обрывки рукава прикрывали
обнаженную правую руку, забрызганную кровью.
Из-под всклокоченных волос его струился алый ручеек
– кровь из раны превращала его черное,
измученное лицо в какую-то ужасную маску».
Рафаэль Сабатини «Одиссея капитана Блада»
передняя часть кирасы прогнута,
жалкие обрывки рукава прикрывали
обнаженную правую руку, забрызганную кровью.
Из-под всклокоченных волос его струился алый ручеек
– кровь из раны превращала его черное,
измученное лицо в какую-то ужасную маску».
Рафаэль Сабатини «Одиссея капитана Блада»
История и корабли.Так уж получилось, что в эпоху Средневековья для людей рыцарского звания конское седло было куда привлекательнее качающейся корабельной палубы. Что, кстати, совсем неудивительно. Корабли были маленькими, тесными, и служить на них даже в чине капитана было ниже их достоинства. Конечно, и такие корабли в морских боях участвовали. Сталкивались своими пузатыми бортами, после чего их команды шли на абордаж.
Однако короли и знатные сеньоры в случае надобности просто нанимали купеческие суда, а к их экипажам добавляли своих сухопутных солдат – лучников и арбалетчиков, которыми командовал какой-нибудь бедный вассал, у которого просто не было иного выбора. Непривычных к морю стрелков косила морская болезнь, рыцари на судах отчаянно боялись упасть в воду и утонуть. Одним словом, морская война среди знатных сеньоров в то время была не в почете.
Корабли XVI–XVII вв. были самыми настоящими произведениями искусства. Корма современной реплики галеры «Реал» – флагманского корабля Хуана Австрийского в битве при Лепанто в 1571 г. Военно-морской музей. Барселона. Фотография автора
Все изменилось после 1492 года и возвращения Христофора Колумба из Америки. Уже вскоре туда из Испании отправился целый флот, а многие бедные испанские идальго, попробовав моря, связали с ним свою судьбу.
Уже совсем скоро морская служба сделалась выгодной, а значит и почетной. Причем она давала возможность не только разбогатеть, но и, как это случилось с тем же Френсисом Дрейком, получить рыцарское звание, в которое в 1581 году возвела его королева Англии Елизавета I прямо на корабельной палубе – случай до тех пор неслыханный.
Корма «Реала» с человеческой фигуркой для масштаба. Фотография автора
Естественно, что регулярные рейсы через океан потребовали кораблей большего водоизмещения, чем те, что строились раньше, и более совершенных по конструкции. Важно и то, что из Америки в Европу испанские корабли плыли груженые сокровищами, и потому они стали лакомой целью для английских и французских пиратов. Обороняться от них можно было, опять-таки, увеличив размеры корабля и поставив на него множество пушек.
И если раньше торговые корабли практически от военных не отличались, то именно в XVI веке различия между ними наконец-то стали очень заметными, хотя первые океанские плавания все ещё совершались на судах, которые даже при наличии на борту пушек военными кораблями не считались.
Модель «Реала». Военно-морской музей. Барселона. Фотография автора
Ну кто не знает, вернее – это известно еще со школы, что главным судном эпохи Великих географических открытий была каравелла. Однако на самом деле это не совсем так.
Португальская каравелла-латина. Рис. А. Шепса
Распространение каравеллы получили в Испании и Португалии во второй половине XV – начале XVII века, когда те же португальцы начали совершать плавания на юг вдоль побережья Африки. Как правило, это были двух- и трехмачтовые суда с косыми латинскими парусами, которые из-за этого назывались каравеллами-латина (или каравеллами латинас).
Но были известны и каравеллы с прямым парусным вооружением – каравеллы-редонда (каравеллы редондас). И хотя они и участвовали в дальних океанских экспедициях, чаще всего их использовали для каботажных плаваний у побережья. Не играли они главной роли и в плаваниях Христофора Колумба, Васко да Гамы и Фернандо Магеллана. Куда более значимыми в этом плане были каракки.
Кстати, флагманский корабль Христофора Колумба «Санта-Мария» (который он в своих записках называл «нао» – «большой корабль») был не чем иным, как караккой. Каравеллами были два других его судна – «Пинта» и Нинья».
Знаменитая английская каракка «Грейт Гарри». На этом рисунке хорошо видны все недостатки этого типа судна – слишком короткий корпус и слишком высокие надстройки. Рис. А. Шепса
В XV–XVI вв. каракки, о которых здесь на ВО уже рассказывалось, были самыми крупными парусными судами Европы. Многопалубные суда с тремя-четырьмя мачтами, высокими надстройками на носу и на корме, оснащенные многочисленной артиллерией, они производили сильное впечатление на каждого, кто их видел. Две передние мачты имели прямое парусное вооружение. Две задние обычно оснащали косыми, «латинскими» парусами, повышавшими маневренность этих крупных судов.
Однако в основе своей это были все те же самые средневековые «круглые суда», не слишком далеко ушедшие от коггов. Из-за высоких надстроек «кастлей» на носу и на корме, буквально перегруженных малокалиберной артиллерией, они ещё и обладали плохой остойчивостью, что и показала судьба «Мери Роуз».
Каракка «Иисус Любека», построена в 1558 г. Рис. А. Шепса
Нужно было как-то повысить остойчивость каракки, что и было сделано. И вот так и появился знаменитый галеон – корабль, ставший символом соперничества Англии, Франции и Испании на морях и океанах в XVI–XVII веках.
Нидерландский галеон начала XVII века. Художник Хендрик Корнелис Вром (1562/1563–1640). Национальный музей Нидерландов, Амстердам
В первую очередь он отличался от каррак как раз более скромным и сдвинутым от форштевня к фоку полубаком. Корма по-прежнему была высокой, но уже не напоминала «замок», а уступами спускалась к спардеку – палубе между фок- и грот-мачтами. Сам корпус был заметно удлинен. Это привело к увеличению остойчивости и снижению волнового сопротивления, в результате чего удалось создать более быстрое и маневренное судно.
Другой особенностью галеона стало наличие на носу гальюна, выступающего вперёд ниже уровня бака. Водоизмещение составляло порядка 500 тонн (хотя известны галеоны и водоизмещением 2 000 тонн). А ещё более прочные и лучше вооруженные, чем каракки, галеоны оказались дешевле в постройке. Корпус галеона обычно строился из дуба и других твёрдых пород дерева, рангоут – из сосны.
Парусное вооружение состояло из трёх-пяти мачт, передние мачты несли прямые паруса, задние – косые (латинские). Длинный бушприт тоже нес парус – блинд. Носовая надстройка была отодвинута назад и уже не нависала над форштевнем, как у каракки, а кормовая надстройка имела несколько ярусов, в которых находились жилые помещения офицеров и пассажиров. Вдобавок она же еще и украшалась резьбой и балконами.
«Испанский галеон ведет огонь из пушек». Фрагмент картины художника Корнелиса Вербеека (ок. 1590 – после 1637). Национальная галерея искусств. Вашингтон
Впервые галеон был упомянут в 1535 году и постепенно вытеснил каракку, хотя еще в 1588 году в составе испанской Непобедимой армады находились не только галеоны, но и каракки. Именно на галеоне артиллерийские орудия были установлены и над, и под главной палубой, что привело к появлению двух закрытых пушечных палуб, где располагалось 50–80 орудий. Но со временем размеры галеонов выросли ещё больше, и число пушек на них стало увеличиваться.
Испанские галеоны представляли собой военно-транспортные двухпалубные корабли с высокой кормой, длиной до 40 метров и шириной – около 16. Экипаж состоял из 600 матросов и солдат. Галеонами был укомплектован и английский флот, разгромивший испанскую Непобедимую армаду в 1588 году. Имелись они и в самой Армаде. Отмечается, что испанские корабли отличались худшей маневренностью по сравнению с английскими.
Сдача дона Педро де Вальдеса сэру Фрэнсису Дрейку на борту его корабля «Месть» во время сражения с испанской Непобедимой армадой. Художник Джон Сеймур Лукас (1849–1923). Баклендское аббатство, Девон, Англия
Впрочем, несмотря на все усовершенствования корабельной артиллерии, итогом практически любого морского боя между кораблями становился абордаж. И такой бой также потребовал определенного совершенствования средств защиты и нападения, которыми располагали экипажи этих кораблей.
Вот такой восстановленный галеон «Нептун» можно сегодня увидеть в гавани Генуи!
Так же, как и на земле, где укороченные «доспехи в три четверти» получили и всадники, и пехотинцы, на кораблях появились отряды мушкетеров, которые вели огонь из мушкетов по сближающимся судам, дополняя им огонь артиллерии. Соответственно им понадобилась защита выше пояса (все, что было ниже, скрывалось за бортом), поэтому они получили кирасы и шлемы типа морион и кабассет.
Для поражения матросов, доспехами не защищенных, широко применялись мушкетоны – ружья с раструбом на конце ствола, стрелявшие крупной картечью. Ведь когда суда сталкивались, и команды шли на абордаж, сражаться приходилось всем – и мушкетерам, и простым матросам, которым также раздавалось оружие – специальные абордажные топоры, сабли и алебарды, служившие еще и для того, чтобы своими крюками зацепляться за борт неприятельского корабля, чтобы потом притянуть его вплотную.
Помимо этого оружия, в арсенале кораблей вплоть до середины XVI века присутствовали луки – во всяком случае, они были на «Мэри Роуз», когда ее уже в наше время подняли из воды и превратили в музей. Использовались для боя «борт против борта» и метательные копья, более короткие и легкие, чем пикинерские, специально придуманные для метания судовыми командами.
Очень оригинальным оружием, опять-таки, которое стало известно нам благодаря находкам с «Мэри Роуз», были стрелковые щиты: круглые, выпуклые деревянные щиты, окованные металлом, в центре которых устанавливалось стреляющее приспособление в виде короткого ствола, заряжающегося сзади. Прицеливание осуществлялось через небольшое окошечко, забранное металлической решеткой. Такие щиты опирали о борт корабля и стреляли по противнику, не опасаясь ни его выстрелов, ни копий и стрел.
Применялось и особое «химическое оружие» – горшки с негашеной известью, которые с верхних марсовых площадок на мачтах бросали на палубу неприятельского корабля.
Еще одно произведение судостроительного искусства тех лет: корабельный фонарь. Такие светильники устанавливались в кормовой, самой возвышенной части тогдашних судов. Военно-исторический музей. Венеция. Фотография автора
Интересно, что на Средиземном море, где расстояния между портами были относительно невелики, продолжали строить и самым активным образом использовать парусно-гребные суда – галеры. К числу их достоинств относилось прежде всего то, что они могли двигаться на веслах при полном штиле. Однако из-за того, что по бортам у них располагались гребцы с веслами, тяжелые пушки в количестве всего лишь нескольких штук на галерах могли устанавливаться только лишь на носу. И именно носом они и старались нападать на противника. Сначала обстреливали его из носовых пушек, а затем настолько стремительно, насколько хватало мускульной силы гребцов, шли на абордаж.
Галеон-реплика «Батавия» на ходу под парусами. Красивый корабль, как и все прочие суда этого типа
Крупнейшим морским сражением на Средиземном море с участием нескольких сотен галер стала морская битва при Лепанто, имевшая место в 1571 году, в которой объединенный флот христианских государств нанес поражение турецкому галерному флоту Османской империи. Но в нем галеоны не участвовали. Только галеры…