Рыцари и корабли

«Армада в виду!» Художник Джон Сеймур Лукас (1849–1923), 188 г. Картинная галерея Нового Южного Уэллса

«Шлем его был сбит на сторону,

передняя часть кирасы прогнута,

жалкие обрывки рукава прикрывали

обнаженную правую руку, забрызганную кровью.

Из-под всклокоченных волос его струился алый ручеек

– кровь из раны превращала его черное,

измученное лицо в какую-то ужасную маску».

Рафаэль Сабатини «Одиссея капитана Блада»



Корабли XVI–XVII вв. были самыми настоящими произведениями искусства. Корма современной реплики галеры «Реал» – флагманского корабля Хуана Австрийского в битве при Лепанто в 1571 г. Военно-морской музей. Барселона. Фотография автора



Корма «Реала» с человеческой фигуркой для масштаба. Фотография автора



Модель «Реала». Военно-морской музей. Барселона. Фотография автора



Португальская каравелла-латина. Рис. А. Шепса



Знаменитая английская каракка «Грейт Гарри». На этом рисунке хорошо видны все недостатки этого типа судна – слишком короткий корпус и слишком высокие надстройки. Рис. А. Шепса



Каракка «Иисус Любека», построена в 1558 г. Рис. А. Шепса



Нидерландский галеон начала XVII века. Художник Хендрик Корнелис Вром (1562/1563–1640). Национальный музей Нидерландов, Амстердам



«Испанский галеон ведет огонь из пушек». Фрагмент картины художника Корнелиса Вербеека (ок. 1590 – после 1637). Национальная галерея искусств. Вашингтон



Сдача дона Педро де Вальдеса сэру Фрэнсису Дрейку на борту его корабля «Месть» во время сражения с испанской Непобедимой армадой. Художник Джон Сеймур Лукас (1849–1923). Баклендское аббатство, Девон, Англия



Вот такой восстановленный галеон «Нептун» можно сегодня увидеть в гавани Генуи!



Еще одно произведение судостроительного искусства тех лет: корабельный фонарь. Такие светильники устанавливались в кормовой, самой возвышенной части тогдашних судов. Военно-исторический музей. Венеция. Фотография автора