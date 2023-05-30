Израиль завершил серию многоуровневых испытаний корабельной версии системы ПВО «Железный купол»

Израиль завершил многоуровневые испытания корабельной версии системы ПВО "Железный купол" под названием C-Dome. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
В ноябре прошлого года ВМС Израиля провели серию испытания системы C-Dome, установленной на борту корвета класса Sa’ar 6 Magen, комплекс успешно обнаруживал и перехватывал ракеты и противостоял беспилотникам. На этот раз испытания охватывали более широкий спектр воздушных целей, ВМС отрабатывали не только отражение атаки на сам корабль, но и перехватывали воздушные цели, угрожающие береговой инфраструктуре.
ВМС Израиля опробовали новые технологии для повышения оперативной эффективности многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны на море и на суше
- говорится в сообщении.
Первый этап испытаний системы ПВО C-Dome с борта корвета Magen типа Sa'ar 6 ВМС Израиля завершили в феврале 2022 года. В рамках тестов комплекс отразил атаки БПЛА, крылатых ракет и ракет РСЗО. Второй этап прошел в ноябре прошлого года, система отражала атаки крылатых ракет и беспилотников.
Как ранее сообщалось, система ПВО C-Dome разработана на основе наземного комплекса Iron Dome ("Железный купол") и предназначена для эффективной защиты боевых кораблей от различных угроз, может быстро и автоматически справляться с атаками, в том числе массированными, поражая несколько целей одновременно.