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Израиль завершил серию многоуровневых испытаний корабельной версии системы ПВО «Железный купол»

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Израиль завершил серию многоуровневых испытаний корабельной версии системы ПВО «Железный купол»

Израиль завершил многоуровневые испытания корабельной версии системы ПВО "Железный купол" под названием C-Dome. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.


В ноябре прошлого года ВМС Израиля провели серию испытания системы C-Dome, установленной на борту корвета класса Sa’ar 6 Magen, комплекс успешно обнаруживал и перехватывал ракеты и противостоял беспилотникам. На этот раз испытания охватывали более широкий спектр воздушных целей, ВМС отрабатывали не только отражение атаки на сам корабль, но и перехватывали воздушные цели, угрожающие береговой инфраструктуре.

ВМС Израиля опробовали новые технологии для повышения оперативной эффективности многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны на море и на суше

- говорится в сообщении.

Первый этап испытаний системы ПВО C-Dome с борта корвета Magen типа Sa'ar 6 ВМС Израиля завершили в феврале 2022 года. В рамках тестов комплекс отразил атаки БПЛА, крылатых ракет и ракет РСЗО. Второй этап прошел в ноябре прошлого года, система отражала атаки крылатых ракет и беспилотников.

Как ранее сообщалось, система ПВО C-Dome разработана на основе наземного комплекса Iron Dome ("Железный купол") и предназначена для эффективной защиты боевых кораблей от различных угроз, может быстро и автоматически справляться с атаками, в том числе массированными, поражая несколько целей одновременно.

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8 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:44
    -1
    краина уже слюни пускает? winked ................................................................................................
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:47
      0
      Да, корвет бы это на Днепре под Киевом ей бы не помешал... wink
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:45
    -1
    Решили вопрос перезарядки в тесных отсеках, делов то. request
  3. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 08:50
    -3
    А говорили,что этот купол только летающие газовые баллоны может сбивать....
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:20
      0
      Так это уже не купол. Про купол израильтяне сами сказали, что он для Украины бесполезен
  4. Codett
    Codett Сегодня, 08:55
    0
    У Израиля есть и специалисты и технологии и финансовые возможности, поэтому это было лишь вопросом времени, другое дело сколько всё это будет стоить, и кому поставлять помимо самого Израиля, сомневаться в том что покупать будут наши недруги не приходится.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    0
    может быстро и автоматически справляться с атаками, в том числе массированными, поражая несколько целей одновременно.
    Очевидно подтверждено и испытаниями.
    Наши тоже ЗРК "Панцирь" приспособили для кораблей
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:19
    0
    Поздняк:
    ТАСС, 29 мая. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) провели успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты.

    Доквакались шестиконечные, могут теперь под этим Дырявым Дуршлагом закапываться