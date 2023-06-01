Молдова-2023: кто вперёд в Румынию, а кто назад в Бессарабию

Наговорили так, что дальше некуда

Владимир Воронин, экс-президент

Ренато Усатый

Михай Гимпу, совсем не президент

Николае Тимофти

Влад Филат

Валериу Стрелец

Андрей Нэстасе

Владимир Хотиняну

Игорь Додон, экс-президент

Юрие Лянкэ

Ион Чобану

Эдуард Грама

Майя Санду, президент

Василе Шоймару

Серафим Урекян

Фёдор Гелич, претендент в президенты

Выводы

Любой сколько-нибудь трезвомыслящий житель Молдавии, вне зависимости от национальности и возраста, ответит на наш заголовок встречным вопросом – «а может, лучше сразу в СССР»? Прекрасно понимая, что такое, увы, невозможно.Весна 2023 года в Кишинёве – это непрекращающиеся акции протеста против низкого уровня социальной защиты или тусовки сторонников президента Майи Санду за интеграцию с Румынией и Евросоюзом. На Западе выступления пенсионеров почему-то объявляют экстремистскими акциями, хотя в Тбилиси мексиканские страсти были еще похлеще.А вот в связи с этим нужно вспомнить все самые известные высказывания молдавских политиков до этого времени.Добро пожаловать в Молдову – страну политического эпатажа.1. Русская фраза, вставленная в румынскую речь, адресована журналистке в приемной парламента, речь про оппозицию, сказано публично:2. Из выступления на русском языке в Комрате, автономия Гагауз Ери:(Михаил Формузал, на то время башкан Гагаузии, проваливший выборы коммунистов в автономии – Прим. авт.)(имеется в виду тогдашний примар муниципия Кишинэу Дорин Киртоакэ, который носит очки)?3. На русском языке, Филату во время его выступления в парламенте:4. На русском со вставками румынского, про министра транспорта и связи:(обращаясь к журналистке).5. На румынском языке:6. На русском языке:7. На русском языке:1. На румынском языке:2. На русском языке:1. На румынском языке:(Голос из зала, где происходит встреча с избирателями: это хорьки).2. На русском языке:(стучит по столбу в воинской части, имитируя азбуку Морзе).3. На русском языке в ответ на просьбу журналиста сайта «Гренада» дать комментарии:(по-румынски «гренадэ» – граната).4. На непонятном языке перед парламентом:5. На румынском по поводу своего якобы племянника Дрэгуцану, главы Нацбанка:6. На румынском:7. На румынском:На румынском языке по поводу того, что на следующий день после катастрофического пожара в румынском ночном клубе, когда Румыния была в трауре, в Молдове не был объявлен траур, а в Кишиневе прошло венчание муниципального примара Дорина Киртоакэ с телеведущей Анишоарой Логин:На смеси румынского и русского:На румынском языке, по поводу возбуждения уголовного дела против Плахотнюка:1. На русском языке, в интервью изданию, признанному иноагентом в РФ:2. На румынском языке:3. На румынском языке:(да, было когда-то патриархальным, пока в девяностые не произошел бум массовых занятий проституцией и сутенерством. – Прим. авт.).На румынском языке:На румынском языке:(не знает, видимо, что дельфины убивают детенышей желанной для них самки, чтобы она снова вступила с ними в половые отношения, а акулы до такого не докатываются, тонкий намек на толстые политические обстоятельства. – Прим. авт.).На румынском языке:На румынском языке по поводу игровой зависимости Дорина Киртоакэ:(муниципия Кишинэу – Прим. авт.)На румынском языке:(к чаю вместо сахара – Прим. авт.)На румынском языке:(в чью сторону? – Прим. авт.)На румынском языке:На румынском языке:(коррупционерам – Прим. авт.)1. На русском языке:2. На русском языке:3. На русском языке, обращаясь к Санду:(имеется в виду сбежавший из страны один из шефов полиции Молдовы Гёрге Кавкалюк, находящийся в розыске в Интерполе).4. На русском языке:5. На русском языке:(очевидно, имел в виду «одиозная»).6. На русском языке:(премьер-министр Молдовы, фигурировавший ранее в деле о хищении из казны миллиарда долларов – Прим. авт.),7. На русском языке, обращаясь к Дорину Речану:8. На русском языке:9. На русско-украинском суржике:10. На русском языке:(где его в Молдове возьмешь, это море. – Прим. авт.).11. На русском языке:12. На русском языке:Анализировать тронные изречения молдавских политиков – скорее удел психиатров. Там содержатся крайне специфические мнения об отношениях мужчины и женщины, процесса деторождения, откровенный сексизм, отсылы к сексуальным извращениям, явные изощренные угрозы политическим оппонентам.При этом по вопросу, кто украл из казны миллиард долларов, они ничего не знают, но вопросы чая с медом и хорьков, ворующих куриц из сараев, выносятся чуть ли не на уровень парламентских слушаний. Даже за один процент того, что перечислено выше, авторы изречений в том самом Евросоюзе, в который так рвётся Молдова, получили бы как минимум приличные штрафы.Но из вышеперечисленных героев штраф получил только Гелич за то, что оскорбил гомосексуалистов: 3 представителя ЛГБТ-сообщества добились через суд от него взыскания по 100 леев каждому (для сравнения: цена плацинды с творогом и зеленью в приличном кишиневском кафе – 50 леев). Также Гелич принёс сексуальным меньшинствам публичные извинения.Но остальным, видимо, все оскорбления были безразличны. Они же не извращенцы, они настоящие мужики. Печально то, что на фоне происходящих в Кишиневе протестов у малообразованных и внушаемых низших слоев молдавского общества складывается стереотип, что говорить можно все подряд и за это ничего не будет.Надо полагать, что с распространением мобильного Интернета и смартфонов всю это грязь, изрыгаемую политиками, молодое поколение под стакан самогонки на лавочках в своих селах смотрит, быть может, даже с большим удовольствием, чем Харлея с Дэвидсоном из Камеди Клаб Кишинэу. И убеждается в том, что если у тех такая безнаказанность, то почему бы нам не попробовать?И пробуют. Погромы парламента это показали. С радостью сельские ребята вытаскивали оттуда ковры, компьютеры, да в общем все, что плохо лежит, подожгли одну из комнат, в результате чего секретарша выбросилась из окна и получила травмы.На высшем уровне пользуются только оскорбительной риторикой (конечно, можно себе представить Воронина или Гелича, разбивающих очки кулаком какому-нибудь Киртоакэ, но только теоретически), тогда как люмпен-пролетариат словами владеет плохо, кулаками – намного лучше. Потому и пример в их мозгах, отуманенных допингом, несколько трансформируется в более опасную сторону.И те протесты, которые проходят сейчас, могут быть использованы сторонними структурами для дестабилизации обстановки. Мирные демонстрации пенсионеров, протестующих против низких социальных выплат, и пока еще относительно спокойные акции унионистов могут смениться на нечто, подобное майдану. Тем более что за такие майданные сценарии всегда есть кому платить.