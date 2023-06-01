Молдова-2023: кто вперёд в Румынию, а кто назад в Бессарабию

Наговорили так, что дальше некуда
Любой сколько-нибудь трезвомыслящий житель Молдавии, вне зависимости от национальности и возраста, ответит на наш заголовок встречным вопросом – «а может, лучше сразу в СССР»? Прекрасно понимая, что такое, увы, невозможно.
Весна 2023 года в Кишинёве – это непрекращающиеся акции протеста против низкого уровня социальной защиты или тусовки сторонников президента Майи Санду за интеграцию с Румынией и Евросоюзом. На Западе выступления пенсионеров почему-то объявляют экстремистскими акциями, хотя в Тбилиси мексиканские страсти были еще похлеще.
А вот в связи с этим нужно вспомнить все самые известные высказывания молдавских политиков до этого времени.
Добро пожаловать в Молдову – страну политического эпатажа.
Владимир Воронин, экс-президент
1. Русская фраза, вставленная в румынскую речь, адресована журналистке в приемной парламента, речь про оппозицию, сказано публично:
– Да ну их на…
2. Из выступления на русском языке в Комрате, автономия Гагауз Ери:
– Почему вы не голосуете за нас (за коммунистов – Прим. авт.)? Вас что, бить надо, вас что, грабить надо, чтобы вы нас любили? Формузал (Михаил Формузал, на то время башкан Гагаузии, проваливший выборы коммунистов в автономии – Прим. авт.) бегает от меня как заяц. Вы кого сюда привести хотите, Филата? Или этого Гарри Поттера из примэрии кишиневской (имеется в виду тогдашний примар муниципия Кишинэу Дорин Киртоакэ, который носит очки)?
3. На русском языке, Филату во время его выступления в парламенте:
– Ты, парень, нам не угрожай. А то плохо будет.
4. На русском со вставками румынского, про министра транспорта и связи:
– Шалару – человек с долгой репутацией гомосексуала, педераста (обращаясь к журналистке). Тебе, девочка, сколько лет? А я их всех видел еще в Зеленом театре.
5. На румынском языке:
– Если с детства от мамы и папы в сперматозоиде ничего нет, то и ребенок не получится.
6. На русском языке:
– Не вмешиваться в эту грязную свадьбу.
7. На русском языке:
– Где миллиард?
Ренато Усатый
1. На румынском языке:
– Воронин – это политический сифилис. И половина парламента заразилась им от Воронина.
2. На русском языке:
– Борьба с коррупцией в Молдове – это как рыбалка на канале Дискавери: поймали, показали, отпустили.
Михай Гимпу, совсем не президент
1. На румынском языке:
– В селе есть одно животное, которое сосет кровь из кур… (Голос из зала, где происходит встреча с избирателями: это хорьки). Так вот, хорьки сосут кровь из кур, а коммунисты сосут кровь из народа, ну и что делать, только взять молоток и дать по голове.
2. На русском языке:
– Я тоже в войсках связи служил. Тук-тук, Петя-петушок (стучит по столбу в воинской части, имитируя азбуку Морзе).
3. На русском языке в ответ на просьбу журналиста сайта «Гренада» дать комментарии:
– Это что за «Гренада»? Гренада бубух? (по-румынски «гренадэ» – граната).
4. На непонятном языке перед парламентом:
– Чик-чик.
5. На румынском по поводу своего якобы племянника Дрэгуцану, главы Нацбанка:
– Лучше быть племянником Гимпу, чем племянником Ленина.
6. На румынском:
– Кто такая Майя Санду передо мной? Бог? Чья бы корова мычала.
7. На румынском:
– Ленин даже ветеринаром не был, мэй! Он был революционером, большевиком, мэй! Без образования, без мозгов, мэй! Да!
Николае Тимофти
На румынском языке по поводу того, что на следующий день после катастрофического пожара в румынском ночном клубе, когда Румыния была в трауре, в Молдове не был объявлен траур, а в Кишиневе прошло венчание муниципального примара Дорина Киртоакэ с телеведущей Анишоарой Логин:
– Мы этого не решили, потому что у нас нет пока, знаете, не знаю, чего у нас нет. Но хорошо, если бы было.
Влад Филат
На смеси румынского и русского:
– Я-то проголосую, а остальные – кто его знает? У нас страна чудес.
Валериу Стрелец
На румынском языке, по поводу возбуждения уголовного дела против Плахотнюка:
– Я чувствую, что мне развязали руки. Но нет гарантии, что прокуратура не сфабрикует уголовное дело и против меня.
Андрей Нэстасе
1. На русском языке, в интервью изданию, признанному иноагентом в РФ:
– Помимо того, что я прекрасный человек, я еще и не тупой.
2. На румынском языке:
– Если сотни тысяч или даже миллионы граждан Сирии, Ирака, Афганистана прошли из одного конца Европы в другой, игнорируя все границы, то нам должно быть стыдно натыкаться на границы у Прута.
3. На румынском языке:
– Можно довериться в нашем патриархальном обществе человеку, даже если это женщина (да, было когда-то патриархальным, пока в девяностые не произошел бум массовых занятий проституцией и сутенерством. – Прим. авт.).
Владимир Хотиняну
На румынском языке:
– Я не хочу, чтобы были досрочные выборы, и мы отдали страну Додону и Усатому. Я в Магадане родился, больше туда не хочу!
Игорь Додон, экс-президент
На румынском языке:
– Уйдут акулы, придут дельфины (не знает, видимо, что дельфины убивают детенышей желанной для них самки, чтобы она снова вступила с ними в половые отношения, а акулы до такого не докатываются, тонкий намек на толстые политические обстоятельства. – Прим. авт.).
Юрие Лянкэ
На румынском языке:
– Я до сих пор до конца не понял, как украли миллиард.
Ион Чобану
На румынском языке по поводу игровой зависимости Дорина Киртоакэ:
– Через дорогу от примэрии (муниципия Кишинэу – Прим. авт.) – 3–4 казино, если смотреть по диагонали.
Эдуард Грама
На румынском языке:
– В Молдове если в ресторане попросишь (к чаю вместо сахара – Прим. авт.) мед, то тебе его дают в банке из холодильника. Но если не просишь, то не дают.
Майя Санду, президент
На румынском языке:
– Больше всего пропаганды (в чью сторону? – Прим. авт.) и дезинформации в Молдове происходит на русском языке.
Василе Шоймару
На румынском языке:
– С утра до ночи нам промывают уши языком Пушкина. Не бойтесь, я его не забуду.
Серафим Урекян
На румынском языке:
– Вернётся ещё Штефан чел Маре домой. Ему надо будет взять меч и отсечь им (коррупционерам – Прим. авт.) несколько голов.
Фёдор Гелич, претендент в президенты
1. На русском языке:
– К моему стыду и стыду всего мужского населения, мы избрали маленькую и щупленькую женщину и повесили ей на маленькие плечики весь груз нашего государства.
2. На русском языке:
– И так много врагов у Санду и у тех, кто за нее впрягся.
3. На русском языке, обращаясь к Санду:
– Какого цвета вы колготки надеваете, об этом уже знает Кавкалюк в Лондоне (имеется в виду сбежавший из страны один из шефов полиции Молдовы Гёрге Кавкалюк, находящийся в розыске в Интерполе).
4. На русском языке:
– Опять лоханулись мы.
5. На русском языке:
– Идиозная кандидатура (очевидно, имел в виду «одиозная»).
6. На русском языке:
– Господин Речан (премьер-министр Молдовы, фигурировавший ранее в деле о хищении из казны миллиарда долларов – Прим. авт.), я сдохну, но я тебя буду жрать, сколько ты будешь жить. Шоб ты знал. А Бог мне вчера послал послание ночью. Почему я сюда и вышел. Что ты переживешь Речана, потому что нужно его утопить, уничтожить.
7. На русском языке, обращаясь к Дорину Речану:
– Напротив твоей фамилии в канцелярии у Бога моя мама поставила крест.
8. На русском языке:
– Госпожа Президент, я закончу. Извините, что у меня половой акт был такой длинный политический.
9. На русско-украинском суржике:
– Мне мама рассказывала: сынок, если бы ты знал, как нас румыны били! Как они нас били! Так, наверное, и правильно били, потому что работать мы не хотели.
10. На русском языке:
– Гомосексуалистов нужно утопить в море (где его в Молдове возьмешь, это море. – Прим. авт.).
11. На русском языке:
– Гомосексуалистов нужно вывезти в Сибирь.
12. На русском языке:
– Они там в плавках на гей-парадах собираются бегать прямо под памятником Штефану чел Маре. Да Штефан чел Маре, если его воскресить, с постамента бы сошел и своим мечом отрубил бы им все, что у них ниже пояса, потому что оно им не нужно.
Выводы
Анализировать тронные изречения молдавских политиков – скорее удел психиатров. Там содержатся крайне специфические мнения об отношениях мужчины и женщины, процесса деторождения, откровенный сексизм, отсылы к сексуальным извращениям, явные изощренные угрозы политическим оппонентам.
При этом по вопросу, кто украл из казны миллиард долларов, они ничего не знают, но вопросы чая с медом и хорьков, ворующих куриц из сараев, выносятся чуть ли не на уровень парламентских слушаний. Даже за один процент того, что перечислено выше, авторы изречений в том самом Евросоюзе, в который так рвётся Молдова, получили бы как минимум приличные штрафы.
Но из вышеперечисленных героев штраф получил только Гелич за то, что оскорбил гомосексуалистов: 3 представителя ЛГБТ-сообщества добились через суд от него взыскания по 100 леев каждому (для сравнения: цена плацинды с творогом и зеленью в приличном кишиневском кафе – 50 леев). Также Гелич принёс сексуальным меньшинствам публичные извинения.
Но остальным, видимо, все оскорбления были безразличны. Они же не извращенцы, они настоящие мужики. Печально то, что на фоне происходящих в Кишиневе протестов у малообразованных и внушаемых низших слоев молдавского общества складывается стереотип, что говорить можно все подряд и за это ничего не будет.
Надо полагать, что с распространением мобильного Интернета и смартфонов всю это грязь, изрыгаемую политиками, молодое поколение под стакан самогонки на лавочках в своих селах смотрит, быть может, даже с большим удовольствием, чем Харлея с Дэвидсоном из Камеди Клаб Кишинэу. И убеждается в том, что если у тех такая безнаказанность, то почему бы нам не попробовать?
И пробуют. Погромы парламента это показали. С радостью сельские ребята вытаскивали оттуда ковры, компьютеры, да в общем все, что плохо лежит, подожгли одну из комнат, в результате чего секретарша выбросилась из окна и получила травмы.
На высшем уровне пользуются только оскорбительной риторикой (конечно, можно себе представить Воронина или Гелича, разбивающих очки кулаком какому-нибудь Киртоакэ, но только теоретически), тогда как люмпен-пролетариат словами владеет плохо, кулаками – намного лучше. Потому и пример в их мозгах, отуманенных допингом, несколько трансформируется в более опасную сторону.
И те протесты, которые проходят сейчас, могут быть использованы сторонними структурами для дестабилизации обстановки. Мирные демонстрации пенсионеров, протестующих против низких социальных выплат, и пока еще относительно спокойные акции унионистов могут смениться на нечто, подобное майдану. Тем более что за такие майданные сценарии всегда есть кому платить.