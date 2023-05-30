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Президент Украины обратился к Южной Корее с просьбой о поставках систем ПВО: «Это не оружие, а оборонительное оборудование»

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Президент Украины обратился к Южной Корее с просьбой о поставках систем ПВО: «Это не оружие, а оборонительное оборудование»

Южной Корее следует поставить Украине системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Chosun Ilbo.


Несмотря на отказ Сеула передавать вооружения, Владимир Зеленский проявляет большую настойчивость, так как, вероятно, считает, что все страны, сотрудничающие с Западом, чем-то ему обязаны. Более того, Зеленский допустил весьма впечатляющее высказывание, отнеся системы ПВО не к вооружению, а к «оборонительному оборудованию.

Система ПВО - не оружие, а исключительно оборонительное оборудование

- заявил Зеленский.

Ранее передать системы противовоздушной обороны Украине призывала Сеул жена Зеленского Елена Зеленская. Отметим, что Южная Корея обладает большими запасами вооружений, и на это делают упор в Киеве, постоянно настаивая на том, чтобы страна тоже включилась в поставки оружия украинскому режиму.

Но у Южной Кореи есть собственные проблемы, например – взаимоотношения с Северной Кореей. Просто так растрачивать свои арсеналы вооружений страна не может, опасаясь скорого вооруженного конфликта с северным соседом. Кроме того, в Сеуле понимают, что передача Украине вооружений может повлечь ответные шаги со стороны России, которая может, к примеру, помочь с технологиями КНДР. Поэтому крайне маловероятно, что власти Республики Корея все же решатся на подобные действия и передадут Украине какие-либо вооружения.
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19 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:10
    +1
    Если предоставят, отправить КНДР Искандеры.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:19
      -1
      Зачем Киму эти петарды? У него есть свой гиперИскандер, без всяких ограничений и договоров в массовом производстве. Летит дальше, везет больше.

    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 10:04
      0
      У нас очень много списанные МБР, можно передать как металлолом.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:16
    +1
    Их Пети будут сидеть в подвале, и их никогда не возьмут в школу!
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:29
      +1
      Цитата: Bingo
      Их Пети будут сидеть в подвале, и их никогда не возьмут в школу!

      Фотка зачётная и морда с красной сливой хорошо получились. Это животное, тоже подлежит ликвидации, на нем больше половины вины, за происходящее.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:17
    0
    Что этот клоун хочет, купить или что бы ему подарили?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:24
      +1
      Южной Корее следует поставить Украине системы противовоздушной обороны.
      И незамедлительно ! И нефиг канителится ! belay
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:28
      +2
      А чеоо нп "Патриоты"у заштатников?Они же супер-пупер!Или все же не?
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:39
        +1
        Так новых не дают - фактически есть 3 комплекса (2 физически и 1 в пути) + 1 комплекс САМП-Т в пути.

        В целом, корейцы могут и соблазниться, у них сейчас 3 комплекса ПВО на продаже стоят.

        Улучшенный кроталь - продаж нет.

        Бихо - Индия, но там буксует все традиционно.


        КМ-САМ - национальный обьектовый. Эмираты заинтересованы, но твердого контракта нет.

        Проблема ВПК Кореи проста - национальная армия столько не съест, надо вести активную экспансию на мировой рынок. Что они и делают всеми способами.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 09:47
          -1
          фактически есть 3 комплекса (2 физически и 1 в пути) + 1 комплекс САМП-Т в пути.

          Один после демонстрационной порки они так и не смогли показать, второй тоже больше не покажут после вчерашнего.
          1. donavi49
            donavi49 Сегодня, 10:04
            +1
            То есть ПВО Киева развалилось - где же удары по центрам принятия решений?
            1. Хорон
              Хорон Сегодня, 10:07
              0
              А центры принятия решений в куеве сидят?
              Зеленский с будановым вчера в бункере сидели, по-видимому из-за веры в эффективность работы пво. wassat
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 09:48
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        А чеоо нп "Патриоты"у заштатников?Они же супер-пупер!Или все же не?

        За точность информации не ручаюсь, но такие слухи ходят, что вчера наши ракеты уже второй "Патриот" обидели, из трёх поставленных украине.
        Если это точно, то матрасы наверное третий комплекс сами обратно уволокут.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:24
    +1
    Южной Корее следует поставить Украине системы противовоздушной обороны
    Он, что делает Южной Корее предложение, от которого невозможно отказаться? То же мне дон Корлеоне
  5. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:46
    0
    Система ПВО - не оружие, а исключительно оборонительное оборудование

    good КНДР тоже в "обновлении парка оборудования" нуждается, раз С-300/400 уже и не оружие! wassat
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:47
    0
    Атомная бомба не оружие , а осветительное оборудование)
    Освящает всё в округе светом мирного атома!
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Sith
      Атомная бомба не оружие , а осветительное оборудование)
      Освящает всё в округе светом мирного атома!

      Атомная бомба, всё таки оружие, а вот качественные средства доставки уже оборудование wink
      Зеленский, если у него прокатит, новую эпоху в оружейном бизнесе откроет (ящик Пандоры)... fellow
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:57
    0
    Феерично! Впрочем- срам глаза не выест . А, стоять с протянутой рукой- труда не составляет. Кстати, а как на украине с посевной? Топлива хватает? Вернее- хватило?
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:04
    -1
    Ну тогда Россия должна поставить Северной Корее современные системы ПВО и ракетные технологии хотя бы уровня 80-х, для создания своей Сатаны, это же не оружие, а оборонительное оборудование.