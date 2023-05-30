Президент Украины обратился к Южной Корее с просьбой о поставках систем ПВО: «Это не оружие, а оборонительное оборудование»

Система ПВО - не оружие , а исключительно оборонительное оборудование

Южной Корее следует поставить Украине системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Chosun Ilbo.Несмотря на отказ Сеула передавать вооружения, Владимир Зеленский проявляет большую настойчивость, так как, вероятно, считает, что все страны, сотрудничающие с Западом, чем-то ему обязаны. Более того, Зеленский допустил весьма впечатляющее высказывание, отнеся системы ПВО не к вооружению, а к «оборонительному оборудованию.- заявил Зеленский.Ранее передать системы противовоздушной обороны Украине призывала Сеул жена Зеленского Елена Зеленская. Отметим, что Южная Корея обладает большими запасами вооружений, и на это делают упор в Киеве, постоянно настаивая на том, чтобы страна тоже включилась в поставки оружия украинскому режиму.Но у Южной Кореи есть собственные проблемы, например – взаимоотношения с Северной Кореей. Просто так растрачивать свои арсеналы вооружений страна не может, опасаясь скорого вооруженного конфликта с северным соседом. Кроме того, в Сеуле понимают, что передача Украине вооружений может повлечь ответные шаги со стороны России, которая может, к примеру, помочь с технологиями КНДР. Поэтому крайне маловероятно, что власти Республики Корея все же решатся на подобные действия и передадут Украине какие-либо вооружения.