Появились некоторые подробности утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Утренняя атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье не ограничилась несколькими дронами, врезавшимися в высотные дома, по информации на данный момент, всего в налете на столицу участвовало около 25 беспилотных летательных аппаратов.
На данный момент известно, что рано утром во вторник, 30 мая, несколько беспилотников, предположительно, запущенных с территории Украины, влетели в верхние этажи нескольких высоток на территории Новой Москвы. В результате атаки никто серьезно не пострадал, здания получили незначительные повреждения, но в некоторых домах жителей все же эвакуировали. Сейчас на местах работают экстренные службы и правоохранители.
По неподтвержденным данным, в атаке на Москву и Подмосковье участвовало примерно 25 беспилотников, большинство из которых до своих целей просто не добрались. Часть была перехвачена на подлете российской ПВО, а часть упала на землю, запутавшись в проводах и деревьях, так как летела на сверхмалой высоте. Информацию о работе зенитных комплексов на территории Московской области подтверждает глава Подмосковья Андрей Воробьев, предварительно, речь идет о десяти сбитых дронах.
Российские ресурсы сообщают о 13 сбитых беспилотниках на подлете в районах Рублевки, Красногорского района, Истринского района и Новой Москвы. Три беспилотника попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова. Утверждается, что в Москве применялись такие же дроны, как и при ударе по Краснодару несколько дней назад. Это беспилотники самолетного типа с дальностью полета от 400 до 1000 км. В то же время не исключено, что часть беспилотников была запущена с территории Подмосковья.
Накануне "кошмарить" Москву призвал мэр Киева Виталий Кличко, а глава ГУР МО Украины Буданов заявлял о необходимости "убивать русских" на любой территории.