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Появились некоторые подробности утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

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Появились некоторые подробности утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Утренняя атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье не ограничилась несколькими дронами, врезавшимися в высотные дома, по информации на данный момент, всего в налете на столицу участвовало около 25 беспилотных летательных аппаратов.


На данный момент известно, что рано утром во вторник, 30 мая, несколько беспилотников, предположительно, запущенных с территории Украины, влетели в верхние этажи нескольких высоток на территории Новой Москвы. В результате атаки никто серьезно не пострадал, здания получили незначительные повреждения, но в некоторых домах жителей все же эвакуировали. Сейчас на местах работают экстренные службы и правоохранители.

По неподтвержденным данным, в атаке на Москву и Подмосковье участвовало примерно 25 беспилотников, большинство из которых до своих целей просто не добрались. Часть была перехвачена на подлете российской ПВО, а часть упала на землю, запутавшись в проводах и деревьях, так как летела на сверхмалой высоте. Информацию о работе зенитных комплексов на территории Московской области подтверждает глава Подмосковья Андрей Воробьев, предварительно, речь идет о десяти сбитых дронах.

Российские ресурсы сообщают о 13 сбитых беспилотниках на подлете в районах Рублевки, Красногорского района, Истринского района и Новой Москвы. Три беспилотника попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова. Утверждается, что в Москве применялись такие же дроны, как и при ударе по Краснодару несколько дней назад. Это беспилотники самолетного типа с дальностью полета от 400 до 1000 км. В то же время не исключено, что часть беспилотников была запущена с территории Подмосковья.

Накануне "кошмарить" Москву призвал мэр Киева Виталий Кличко, а глава ГУР МО Украины Буданов заявлял о необходимости "убивать русских" на любой территории.
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105 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:05
    +27
    Деревья надо беречь и больше проводов тянуть. Без них нам с беспилотниками не справиться.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:17
      +8
      Цитата: Pharmacist
      Без них нам с беспилотниками не справиться.

      И аэростаты заграждения ! Как в 41 !
      1. akropin
        akropin Сегодня, 09:42
        +1
        Не обязательно заграждения. Вполне можно подвесить оборудование позволяющее мониторить воздушную обстановку. На ЛБС такое не прокатит, а над своей территорией, как мне кажется, вполне.
      2. DMB_95
        DMB_95 Сегодня, 09:44
        0
        А дейсвительно ! Ведь против авиации помогало .Только доработать надо эту идею .
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:04
          +3
          Аэростаты попарно, а между ними сети и рекламу обязательно
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:10
      +1
      Деревья - прошлое тысячелетие.
      Новая тротуарная плитка Собянина Москву от врага защитит.
  2. BAI
    BAI Сегодня, 09:07
    +18
    Вот х.охл.ы, в отличии от нашего правительства свои обещания выполняют. В ответ - как всегда грозное молчание.
    Эта трусость делает ядерную войну неизбежной. Рано или поздно хо.хлы получат ЯО и применят его. Носители уже есть - Ф16
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:15
      +6
      Тут дело даже не в обещаниях.А в категорическом нежелании вести войну по "всем фронтам".И поиск возможностей отыграть назад.Да,в драку ввязались не готовыми.Но ,теперь уже назад пути нет
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 09:21
        +1
        К марту 2024 году постоянными ударами по Москве, Питеру и другим крупным городам европейской части РФ украинцы поднимут рейтинг нашего Верховного мыещеничегоненачинателя до минус 146 %. - благодарные москвичи вынесут его из Кремля на руках.
        1. Lykases1
          Lykases1 Сегодня, 09:32
          +6
          А толку? Как будто от рейтинга что-то зависит. Зависит от того кто будет считать и как.
        2. Кырс
          Кырс Сегодня, 10:01
          -1
          Не угадали. И недождетесь. И последнее ,по себе не мерте. Сык..о хохлятское.
        3. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 10:04
          -1
          Цитата: AlexKruglov1976
          ...благодарные москвичи вынесут его из Кремля на руках.

          Вперёд ногами под фанфары и вальс Шопена.
        4. Deon59
          Deon59 Сегодня, 10:31
          0
          Не ,не вынесут. Проголосуют как по маслу . На все 80 процентов . Элла постарается .
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:50
        -1
        Но ,теперь уже назад пути нет

        Не стоит так плохо о них думать - обязательно найдут эти пути. Полтора года уже пробуют разные варианты.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:16
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Тут дело даже не в обещаниях.А в категорическом нежелании вести войну по "всем фронтам".

        ВСЕМ НАСРАТЬ! Никто не чешется. Да, построены укрепрайны, но они не имеют смысла без хорошего управления войсками, которого до сих пор нет. Спецы "Вагнера" оценивают эту линию как решето. (Пригожин)
    2. KCA
      KCA Сегодня, 09:20
      -5
      Хватит бредить, в случае получения окраиной ЯО, на ТУ-95МС поменяют ракеты Х-555 и Х-101 на Х-55СМ и Х-102, а это совсем не ТЯО, официально они несут 200кт, но для БЧ массой 400кг как-то маловато, что останется от окраины после залпа только одного ТУ-95МС 6х200кт? Хотя почему 6, расстояние небольшое, можно 16 зарядить
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:28
        +7
        Ну, так, а что останется от Белгорода и Донецка при обмене ЯО? И как отреагируют НАТО и Китай - который жестко против даже разговоров про ЯО?

        Насчет что случится? Марьинка, Авдеевка, Угледар, Попасна, Северодонецк, Бахмут/Артемовск-Соледар - разбиты сильнее чем после ЯО.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 09:50
          -3
          Обмен ЯО будет, только между окраиной и заинтересованными лицами, В61-12 на мешки с деньгами, упрут ещё по дороге, этож какое бабло
        2. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 10:09
          +1
          Цитата: donavi49
          ...Марьинка, Авдеевка, Угледар, Попасна, Северодонецк, Бахмут/Артемовск-Соледар - разбиты сильнее чем после ЯО.

          Впечатляющая картина. Такими на фото были Сталинград, Киев, Дрезден и др. Вашингтон вообще не был, да и Берлин намного целее был.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 10:06
        0
        Насколько помню, ябч легче,, топлива больше и дальность выше
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 09:51
      0
      Хоть, с горечью, и понимаю, что не в струю, но вынужден согласиться. Украинцы -- молодцы, сопли жевать не стали в отличие от..., ответили, так ответили.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:08
    -8
    Похоже эта атака была из разряда - на кого Бог пошлет! Чисто попугать.
    Прилетели однозначно пугачи, в панельку дома врезался, панель только закоптилась - видно перелететь не смог, стекла только выбил.
    Нас такой фигнёй не испугаешь!
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 09:15
      +23
      Цитата: 75Сергей
      Нас такой фигнёй не испугаешь!
      Ну это если вы не жилец тех домов, на которые "бог послал". А так да, единственное, чем можно напугать инет-аналитиков, это очередной волной мобилизации
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 09:22
        -5
        А ты здесь, как я посмотрю, панику наводишь! Что, в Куеве интернет опять подключили?!
    2. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 09:26
      +12
      Вас не испугаешь , а москвичи , к которым в квартиру влетел БПЛА , думают по-другому .
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:08
    +22
    Единственной подробностью атаки беспилотников на Москву должна быть новость о расхреначенном в щебень центре Киева. Всё остальное болтовня и неуместное блеяние.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:21
      +6
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Единственной подробностью атаки беспилотников на Москву должна быть новость о расхреначенном в щебень центре Киева. Всё остальное болтовня и неуместное блеяние.

      Хоть я и за уничтожение деятелей вроде буданова и подоляка, но разносить центр Киева в щебень, это именно то, что америкосовским подстилкам надо. Интерес к Украине, в мире, снижается, а его надо подогревать.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:44
        -3
        Цитата: Южноукраинец
        это именно то, что америкосовским подстилкам надо.

        Вот ципсота с утра и отрабатывает пайку
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 09:22
      +6
      Именно этого и хотят террористы. Либо запугать, либо спровоцировать на неадекватные действия. В этом вся суть террористических методов борьбы.
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 09:24
      0
      расхреначенном в щебень центре Киева
      Кремлевские пацаны против того, чтобы обижать своих партнеров.
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 09:35
        +5
        Ещё раз: террор нельзя победить ответным террором. Его можно победить только уничтожением самих террористов и обессмысливанием их деятельности. Если в ответ на террор украинских нацистов против нашего мирного населения мы развернем такой же террор против их мирного населения, это придаст всей их деятельности смысл. "Борьба украинского народа за свободу и его мученическая смерть ради неё". И тогда их террористы станут героями. Теми самыми, которым "слава!". А их надо втоптать в дерьмо, причём не столько в физическом, сколько в моральном плане. Чтобы само население Украины плевалось при одном упоминании "правого сектора" или Бандеры.
    4. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 09:37
      +3
      Какой Киев? Какие удары по центру
      ( здания ГУР И МО...) НЕТ НИ ВОЛИ!!! НИ СИЛ! (моральных) НИ СРЕДСТВ, но средства наверное есть! А ВОЛЯ КАК СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ У НАС ДОБРАЯ!!! Так что снимаем "розовые очки" Возмездия НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!
      1. Александр Кочурков
        Александр Кочурков Сегодня, 09:42
        -2
        Да в этих зданиях наших штирлицов полно...
    5. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:44
      -2
      Это негуманно. Высшее политическое руководство РФ ответит врагам как всегда ассиметрично - расширением зерновой сделки и включением аммиакопровода из Тольятти в Одессу.
      Москвичи и прочие россиянцы оплатят все это своими жизнями и с особой благодарностью переизберут в марте 2024 года Верховного мыещеничегоненачинателя на новый срок.
  5. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 09:08
    +7
    Если запустили из Подмосковья, то к ФСБ есть вопросы. А вообще непростая задачка, на малой высоте-то.
    1. Kusja
      Kusja Сегодня, 09:27
      +6
      К полиции тоже. Гаишникам пора переходить от нюхачества вчерашних выхлопов к проверке транспорта на предмет транспортировки подозрительных комплектующих. Да и на иных граждан на улице тоже нужно присматриваться...
    2. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 09:38
      0
      Наверняка эти (и другие) укро-дроны получают целеуказание со спутников СШП . Да пин\\\досы и сами это подтверждали . А про обещаную ответку по центрам принятия решений НАШИ постыдно молчат..
    3. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 09:41
      +4
      У них дальность 1000 км, с Украины летели
    4. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 09:54
      0
      Если запустили из Подмосковья, то к ФСБ есть вопросы. А вообще непростая задачка, на малой высоте-то.

      Это к тем, которые 7 лет назад покатушечники на Гелендвагенах устраивали? Именно они сейчас сидят в высоких кабинетах, с большими звездами на погонах....
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:08
    +15
    Вот сейчас, я бы посмотрел и послушал выступление нашего гаранта. Только честное, без намеков и "сигналов", без лишних слов и фраз. Только конкретику о насущном. О реальном положении дел, о том, что сделано и что необходимо сделать.
    1. Ярик
      Ярик Сегодня, 09:21
      +2
      Реальное положение дел - нацисты уже как к себе домой ходят в Белгород и Курск. Крым закидали БПЛА. Такое ощущение, что тот кто рисует эти красные линии, по ходу дела дальтоник и рисует эти линии каким то другим цветом, либо рисует их только у себя в мозгах, потому что бандеровцы не видят этих самых красных линий. Может уже хвати рисовать всякую фигню, а реально начинать отправлять главарей к бандере?
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:32
        +3
        Перед тем, как кого-то куда-то отправлять, надо внятно сформулировать наши цели на Украине, без всяких там "жестов доброй воли", "красных линий". И объявить - "Наше дело правое, победа будет за нами". А то, кто то постоянно путается в целях.
    2. frog
      frog Сегодня, 09:24
      +3
      - Рабинович, как ваше здоровье?
      - Не дождетесь!
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:53
      -3
      Круто троллите - ни разу с 2000 года не видел такого выступления Верховного мыещеничегоненачинателя РФ - только ложь и надувательство.
      Как при неповышении пенсионного возраста
  7. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:09
    +8
    Все эти атаки на наши города происходят просто потому, что мы позволяем им так работать, а при финансовой и военной поддержки западных государств и их сателлитов (в настоящий момент их более 30), проповедующих русофобию данные атаки будут только нарастать! Один способ избежать этого полное уничтожения так называемого государства Украина, по-моему другого пути нам уже не оставили.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:17
      +24
      тюююуууу, а хто это газ гонит через украину? кто им деньги платит? А хто желает аммиак через одессу по прежнему гнать? а кто совсем не бомбит пути подвоза?)))
    2. ReTeplov
      ReTeplov Сегодня, 09:20
      +9
      Пожалуй другого пути не было уже с 24.02.2022, это был билет в один конец. Либо полная победа, либо полный...
    3. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 09:35
      +5
      Лёгкий вопрос - а мы финансово не поддерживаем? Или мы за транзит перестали платить? Может быть это другое?
    4. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:56
      -1
      Это все потому что все высшее политическое руководство РФ, огромная часть чиновников РФ среднего уровня - продажная элита, только и мечтающая о провале СВО на Украине и возобновлении business as usual с врагами США, ЕС и НАТО.
      Если в России прямо сейчас не произойдёт 1937 год - то новый 1917 год будет абсолютно неизбежным.
  8. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:10
    +15
    Красногорский и Истринский районы, как то, не "по пути" из Украины в Москву. А в стороне. И что характерно, "по пути" от Питера и Тверской области. Как раз, по Ленинградскому шоссе. И вот, страное совпадение, что подрывы и попытки подрывов ЛЭП диверсантами были именно по этому направлению. Кстати, диверсантов, заминировавших ЛЭП в р-не Микшино (Тверская обл.) так и не выловили... Совпадение?
  9. vet
    vet Сегодня, 09:11
    -3
    Украинцы рушат рейтинг Путина, и его перспективы на переизбрание президентом в 2024 году стремительно тают. Вряд ли люди захотят снова увидеть президентом человека, неспособного защитить их и близких. И потому, вероятно, в 2024 году случится то, чего жаждут здесь многие - объявление военного положения, отмена выборов, жесточайшая цензура, заморозка сбережений, конфискация автотранспорта, запрет смены местожительства и выезда за границы региона проживания, и прочие "удовольствия".
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:34
      +8
      Ну если украинцы хотят видеть у нас президентом условного Е.В. Пригожина, то флаг им в руки!
      ИМХО hi
      1. _просто
        _просто Сегодня, 10:24
        0
        Да, такие условные Пригожины у нас есть... Но, антипутинцы и называются так, что зациклились на Путине. Не думают, что придёт (теоретически) человек более прямолинейный и решительный, но от этого не менее разумный. Но, это всё фантазии. Техническая сторона вопроса вносит свои коррективы.
    2. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 09:37
      +1
      Ничего ни у кого не тает. Кого скажут, того и выберем. Или, проходящие в последнее время выборы, у кого-то иллюзии вызывают?
    3. al3x
      al3x Сегодня, 09:45
      +3
      Рейтинг Путина обрушить невозможно. Счетоводы не дадут.
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 10:01
        -2
        Рейтинг Путина обрушить невозможно. Счетоводы не дадут.

        Вы правы. Верховный некомандующий есть, а рейтинга нет? Исключено, система не допустит.
    4. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:49
      0
      Украинцы рушат рейтинг Путина, и его перспективы на переизбрание президентом в 2024 году стремительно тают. Вряд ли люди захотят снова увидеть президентом человека, неспособного защитить их и близких.
      Рейтинг не влияет на выборы, чего не хватит, как обычно, дорисуют.
  10. SSR
    SSR Сегодня, 09:11
    -1
    Ну, наверное, мы и дальше будем продолжать СВО в "белых перчатках", хотя уже всем очевидно, что СВО было начато именно по причине того, что у майданутых сознание переформатированно и такое как террористический акт, убийство мирных, пленных у них увага и перемога.
    Ждем удары по как минимум по банковой.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    +1
    не исключено, что часть беспилотников была запущена с территории Подмосковья.
    Что не исключали и ряд комментаторов в предыдущей статье. Т.к. незначительные повреждения (выбитые окна, повреждение облицовки зданий) указывают на небольшой заряд ВВ, который можно установить на небольшой дрон, как говорится в "домашних условиях". Надеюсь, что те кто их запускал будут установлены и задержаны.
  12. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 09:14
    +8
    Народ дал ему карт-бланш на СВО, поверил в очередной раз. И верит до сих пор судя по комментариям...А он их супостатов форумами, красивыми цифрами и отчетами, очередными прорывами давит. Такой вот ВГК, гарант конституции и защитник граждан во всей красе. Спокойно, все идет по его плану. Так реально до передачи ТЯО недалече.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:53
      -1
      все идет по его плану.
      мы идем где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учетом того, что мы осознавали, с чем мы столкнемся", - "Соловьев Live". Пушилин
  13. _просто
    _просто Сегодня, 09:16
    +6
    Дроны запустили (по крайней мере часть) с нашей территории. Просто, заведомо их благополучно перевезли в разобранном виде. Теперь перед нами вырисовывается картина... Причём, неприятная. Систематический запуск БЛА с БЧ по жилым кварталам российских городов будет продолжаться. Москва хорошо защищена системой ПВО. А, допустим, какой-то иной город- незащищённый? Необходимо отнестись к этому очень серьёзно. И находить решения данной проблемы. Ведь противнику без разницы. Пусть это ответ на наши удары по важным и не гражданским целям на Украине. Но, ответ гораздо ощутимее- по обычным людям. Как это по-бандеровски. Сейчас они выполняют ряд важных задач таким образом. В том числе это и распространение паники. Паника будет распространяться и при помощи ЦИПСО. А общество уже будет разогретым... Накал будет нарастать. Нам всем необходимо сохранять рассудок и продолжать выполнять свои гражданские задачи. Это и поддержка наших воинов на ТВД и организация гражданских дружин, информационных анти-ЦИПСО. Причём всё это должно быть в координации с властью.
    1. Demon
      Demon Сегодня, 09:37
      +3
      Судя по новостям этого года, хорошо защищена только рублевка, остальная часть РФ как то не очень.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:56
      0
      Нам всем необходимо сохранять рассудок

  14. Комментарий был удален.
    1. неприкаянный
      неприкаянный Сегодня, 09:52
      +3
      В свое время КГБ помог СССР развалить, а потом половина КГБ в Англию сбежала и у каждого вагон долларов, они деньги КПСС оприходовали, так что доверять нашим опричникам нельзя, один раз предали, продадут и второй и следующие разы....
  15. К-50
    К-50 Сегодня, 09:17
    -3
    Накануне "кошмарить" Москву призвал мэр Киева Виталий Кличко, а глава ГУР МО Украины Буданов заявлял о необходимости "убивать русских" на любой территории.

    Укрохунтисты забывают, что "палка о двух концах", а так же "какой мерой мерите, такой и вам отмеряют".
    Только "обратка" будет не в пример мощнее и болезнее.
    Для начала нужно разведке определится, что из наиболее ценного из зданий есть на балансе тех морд, что приняли решение об атаке московских зданий и точечно накрыть "Калибрами" и прочими ништяками, ну там всякие казино, магазины, ночные вертепы и прочее подобное. Так как атаки Россией проводятся в основном в ночное время, то в магазинах обычного люда не будет, ибо закрыто, а в остальных простого чела не может быть, так как скорее всего их в окопы угнали, а остальных что там "тусуются", ну вот ни капельки не жаль.
    Так что можно смело и решительно нести "добро" на сдачу. yes
  16. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:17
    -3
    В то же время не исключено, что часть беспилотников была запущена с территории Подмосковья.

    Вот только вчера очередной раз говорили что у оперативников руки связаны. И это военное время. Балбес Зорькин, вместо символической карты "без украины", сам бы передумал и гаранта уговорил насчет смертной казни,хотя бы засланцам.
    1. solar
      solar Сегодня, 09:30
      +3
      Балбес Зорькин, вместо символической карты "без украины"

      Самое трагикомичное, что украина на той карте была обозначена, он её просто не нашел, об этом сразу же написали в интернете, а новость о карте быстро исчезла из СМИ.
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:18
    -7
    Кличко приближает свой конец: своими призывами уничтожение военной инфраструктуры в Киеве он не остановит, а вот удары по ЦПР может приблизить.
  18. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:19
    +3
    Это только начало - дальше на Москву пойдут немецкие Taurus и английские Storm Shadow.

    Чем москвичи лучше жителей Белгорода и Донецка?
    Они граждане РФ и должны также чувствовать последствия зерновой сделки и политики Верховного мыещеничегоненачинателя.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:48
      -4
      Байрактары кончились? А святые жабелины? Вы для начала Янелоха Первого из бункера выковыряйте, вояки грозные
  19. termos
    termos Сегодня, 09:20
    -4
    Укропы не туда работают) Надо не по мирняку, а по резиденциям чиновников лупить, которые в позиции "я тут мимокрокодил". Ибо они в другой реальности живут, им эта война до балды, "моя хата с краю". Пока их непосредственно это не коснется - они так и продолжат делать вид, что их это не касается. Единственные чиновники, которые больмень в реальности живут - это чиновники новых областей, Крыма и приграничных с Украиной старых регионов. Вот они понимают, но толку, пока в центрах не зачешутся - страдающим регионам ничего не будут выделять, потому что "ничего страшного не происходит".
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:23
      +9
      Цитата: termos
      Укропы не туда работают) Надо не по мирняку, а по резиденциям чиновников лупить, которые в позиции "я тут мимокрокодил". Ибо они в другой реальности живут, им эта война до балды, "моя хата с краю". Пока их непосредственно это не коснется - они так и продолжат делать вид, что их это не касается.

      Так у них нету претензий к чиновникам, с ними можно спокойно договорится. А вот у народа отбить охоту восстанавливать СССР очень полезно для них.
      1. termos
        termos Сегодня, 09:52
        0
        Странный подход на самом деле, ибо методы, которыми они работают (особенно на фоне бездействия чиновников), гонят мысли народа уж точно не в сторону отбивания охоты восстановления СССР, или чего-то подобного))) Потому что начало ХХ века - путь от царя-тряпки до становления СССР, как раз выглядит единственным рецептом итогового успеха в определенного рода экстремальных условиях =) Все же вспомнить надо, с какими условиями страна пришла к 17 году: царский режим с начала века продул 3 войны подряд, плюс военная интервенция сразу с нескольких сторон, об страну вытирали ноги, экономически и промышленно страна была лютейшим отсталым бомжом..... ну и еще целая куча предпосылок к расколу общества и даже элит. Потому что элиты правящие ничего особо менять и не собирались - ну бабло же течет в карманы, а чего еще надо?))
        Как итог - большевики оказались более приспособлены к той бурно меняющейся реальности, предложили наиболее внятную, так сказать, политическую программу. Ну иначе у них бы ничего не вышло, логично? Ну а господа в розовых очках, судя по всему, эти розовые очки сняли уже где-то по дороге в Австралию))
        1. AlexKruglov1976
          AlexKruglov1976 Сегодня, 10:18
          -1
          Потому что начало ХХ века - путь от царя-тряпки до становления СССР, как раз выглядит единственным рецептом итогового успеха в определенного рода экстремальных условиях

          Для этого нужен новый 1917 год в РФ и он обязательно случится, если только престарелый Верховный мыещеничегоненачинатель не проведёт новый 1937 год среди продажной элиты РФ, в оом числе и особенно среди своих близких друзей.
    2. _просто
      _просто Сегодня, 09:44
      -4
      То есть, вы готовы таким образом оправдать удары противника по нашей территории? К стеночке не хотите, сударь...
  20. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:20
    +1
    Эх, полевее бы да на Рублевку. А пока Собянин может праздничный салют давать - ну как в день погрома под Харьковом.
  21. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:26
    +2
    "предположительно, запущенных с территории Украины, влетели в верхние этажи нескольких высоток на территории Новой Москвы."
    Серьёзно?!..
  22. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:26
    -2
    Похоже что пока дрон в форточку к Вове не влетит в кремле, Вова не раскачается на более активные действия. А все к этому идет.
  23. двп
    двп Сегодня, 09:27
    +7
    Ага,вот оно,на святое,на Рублевку БПЛА направили,сволочи! И ведь давно уже Сергей Кужугетыч говорит о переносе столицы в Сибирь. До туда и дальше,и деревьев по дороге больше(которые от БПЛА хорошо защищают). Красноярск самое то. Рядом есть красивый город Дивногорск,среди леса стоит на горах. Попасть будет трудно. Вот там и надо разместить резиденцию первого лица. Бункер,опять же,в горе легче оборудовать. И назвать его по аналогии с ,,Волчьим логовом" ,,Сусличья нора,,. Там враг точно будет не страшен. Да и до ,,друга,, Си оттуда намного ближе.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:37
      -2
      Это - полумеры.
      Надо сразу столицу РФ в Анадырь переносить.
      А лучше всего - в Пекин.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:49
        -1
        Цитата: AlexKruglov1976
        А лучше всего - в Пекин.

        А пока только укроп вагонами - к Бандере... Пичалька
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:00
        -1
        Надо сразу столицу РФ в Анадырь переносить.
        А лучше всего - в Пекин.
        Куршевель или Лондон
        1. AlexKruglov1976
          AlexKruglov1976 Сегодня, 10:22
          0
          Нет только КНР - страна социализма способна возродить человечество.
          Буржуазная РФ с её "параллельным импортом" и форсированным мигрантозамещением коренного русского населения - это прошлый век, атавизм Запада.


  24. solar
    solar Сегодня, 09:28
    +2
    Это беспилотники самолетного типа с дальностью полета от 400 до 1000 км.

    Если у украинцев их достаточно много, то это доставит проблемы, нужно трезво смотреть и привыкать жить в условиях войны.
    И, вероятнее всего, удары могут быть по аэропортам с целью добиться их закрытия, так как единичные попадания в жилые дома бпла с небольшими зарядами, как сегодня, большого эффекта не дадут. Закрытие аэропортов- другое дело.
    Попадания в жилые дома скорее всего спишут на следствие работы РЭБ и помехам навигации, скажут, что они летели в военные объекты.
  25. Розмари
    Розмари Сегодня, 09:29
    +3
    Российские ресурсы сообщают о 13 сбитых беспилотниках на подлете в районах Рублевки, Красногорского района, Истринского района и Новой Москвы.

    Интересное направление удара - там дачные посёлки, в т.ч. и элитные дачи. Зачем?
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 09:39
      -2
      Там живут самые активные примиренцы и пораженцы, ратующие за скорейшее окончание СВО на условиях капитуляции РФ
  26. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 09:29
    +2
    а Путин как обычно в домике, он всё щелкает как орешки, восемь лет страдали жиьели Донбасса, которых Путин защищал минском-2, а теперь похоже очередь за москвичами
  27. Million
    Million Сегодня, 09:33
    +3
    Российские ресурсы сообщают о 13 сбитых беспилотниках на подлете в районах Рублевки

    Знают,куда ударить...
  28. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:37
    +1
    Цитата: Pharmacist
    Деревья надо беречь и больше проводов тянуть. Без них нам с беспилотниками не справиться.

    Не а. Проблемы будут расти путем бинарного деления , так как колониальное правительство уходить не собирается.
  29. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:38
    +4
    Так и не восстановили нормальное ПВО, только объектовое у нас, так с начала СВО за год то можно было эшелонировано построить со стороны Белгорода и Курска... Как хорошо зато рублевка прикрыта.
    Слуги народа, ворье ср....ое...достали
  30. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:47
    -1
    Всё возвращается на круги своя. Украина даже с помощью Запада уступает в войне фронтового типа.
    Россия развернула производство оружия дальнего поражения, и будет наращивать его применение.
    Ожидаемая истерическая реакция в стиле старых бандеровцев - акты терроризма.
    Работайте, братья!
  31. Andobor
    Andobor Сегодня, 09:49
    +2
    Для украинцев пиар акция, для запада прощупывание ПВО, ни один дрон до цели не долетел, вряд ли верхние этажи были целями.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 09:55
      +1
      Цитата: Andobor
      вряд ли верхние этажи были целями.

      Скорее всего БПЛА летели по запрограммированным координатам, которые не учитывали наличие многоэтажек, вот они в верхние этажи в врезались.
  32. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:49
    -1
    Слава Богу Зеленский, Шмыгаль, Подоляк и Буданов живы!
    Путин и Шойгу с них пылинки сдувают, а спецслужбы РФ берегут дорогих нацистских партнёров Украины как зеницу ока неприкосновенными для мирных переговоров без предварительных условий.
  33. Codett
    Codett Сегодня, 09:50
    +3
    Единственное что стало ясно, это то что нужно расконсервировать бомбоубежища и проводить учения по гражданкой обороне, народ должен быть готов, иначе будут лишние жертвы, вопрос только в том что властям это нужно или нет.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 09:58
      +1
      Да это только начало

      Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой "утка" - такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Об этом заявил Алексей Рогозин — сын Дмитрия Рогозина и руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий».

      По его словам, силовая установка применяемых БПЛА — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров, а теоретическая дальность от 400 до 1000 километров. Стоимость каждого такого беспилотника оценивается от $30 до $200 тысяч.

      Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать, - написал Алексей Рогозин.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:07
      +1
      Да что Вы!
      Народ ни в коем случае никак нельзя огорчать и расстраивать неизбежной новой мировой войной, мобилизацией и глупыми лозунгами вроде "всё - для фронта, всё - для победы" !.
      СВО - это где то далеко и москвичей не касается.
      Плебс должен петь, танцевать и веселиться др самой смерти - посмотрите телеканалы РФ.
      Примерно как жители Помпеи.
  34. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:54
    -2
    Доигрались в благородство. "Мы ещё не начинали"... " Курочка по зернышку" и тд.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:24
      0
      Зернышки величиной со слона неожиданно полетели в нашу курочку...
  35. km-21
    km-21 Сегодня, 09:56
    +1
    Вряд ли беспилотник летящий на сверхмалой высоте имеет на борту сложную, дорогущую и неподъемно тяжелую аппаратуру распознавания рельефа. Скорее всего он управляется сидящим в Киеве или Лондоне оператором в режиме FPV посредством Старлинка или Уанвеба.
  36. moneron
    moneron Сегодня, 10:00
    +1
    я человек очень жалостливый к москвичам. с превеликим сочувствием обменяю свою двухкомнатную квартиру на сахалине, в деревянном доме барачного типа....печное отопление, своя водяная колонка рядом с домом, туалет на улице, огород 8соток...из местной экзотики...летом за забором появляется любопытный медведь....речка с горбушей в двухстах метрах от дома......на одно - двухкомнатную квартиру в пострадавших многоэтажках москвы. готов пострадать ради московского ближнего своего.
  37. Jafar
    Jafar Сегодня, 10:05
    +2
    Ха ха, а я здесь живу. Прилетело в дом, но не сработало. Всех эвакуировали, пока сидим
  38. certero
    certero Сегодня, 10:07
    0
    Цитата: SSR
    SSR
    Сегодня, 09:11
    НОВЫЙ
    -1
    Ну, наверное, мы и дальше будем продолжать СВО в "белых перчатках

    В боевых действиях применяется все силы и средства за исключением атомного оружия. какие белые перчатки?
  39. kriten
    kriten Сегодня, 10:12
    0
    Реальные результаты от проводимо СВО, где воевать мы еще не начинали, но уже благодаря руководству Шойгу и Герасимова привели их войну к Москве.