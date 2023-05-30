Поиск наёмников для участия в боевых действиях на Украине – дело рук британских спецслужб. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ.
Согласно информации из открытых источников, на стороне киевского режима воюет большое число наёмников из разных уголков мира
– заявили РИА Новости в российском МИД.
В то же время, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, их вербовка странами Запада проходит на различных онлайн площадках. Также в ведомстве обратили внимание и на их попытки найти «добровольцев» среди граждан арабских государств.
Вместе с тем, подчеркнули в МИД, любая вооружённая деятельность против военнослужащих ВС РФ будет пресекаться должным образом, ну а группировки иностранных наёмников будут немедленно уничтожаться.
Согласно информации, просочившейся в медиапространство, на прошлой неделе британская поисковая система по подбору вакансий Adzuna (является частной компанией), опубликовала объявление, в котором указало, что находится в поиске наёмников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в широко тиражируемом украинскими властями контрнаступлении. Всем «желающим» обещают 20 тыс фунтов стерлингов при заключении контракта на неопределённый срок.
Напомним, что ранее заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев раскрыл примерное число иностранных наёмников, принимающих участие в украинском конфликте на стороне Киева. По его словам, цифра эта превышает 2 тыс человек. Со стороны Грузии на Украину с этой целью прибыло 366 граждан, из США – 234, из Великобритании – 233 человека, 185 граждан из Сирии, 70 – из Канады и других государств.