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Киев получит от Болгарии спецтехнику для преодоления водных преград

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Киев получит от Болгарии спецтехнику для преодоления водных преград

Военная помощь из стран Евросоюза продолжает поступать на Украину в больших количествах и самых разных видов и направлений. Хотя положение на фронте от этого особо и не меняется.


На этот раз отличиться решила Болгария. Сообщается, что София вскоре поставит Киеву спецтехнику для форсирования рек и других водных преград. Очевидно, что главной водной преградой для ВСУ является Днепр, преодоление которого потребуется в случае пресловутого контрнаступления, о котором так долго говорят в Киеве.

Как стало известно, речь идёт о технике ещё советского производства, которая находилась на хранении. Это понтонно-мостовые парки, созданные на основе полноприводных вездеходов КрАз-255Б. Колонна этой техники была замечена в одном из болгарских населённых пунктов. Следует отметить, что благодаря конфликту на Украине европейские страны, включая и страны бывшего соцлагеря, избавились от всего старья, что долгие годы гнило на военных складах. Вместо этого ожидают новую технику, попав в зависимость от американских поставщиков.

Подобная же техника для преодоления водных преград ранее была поставлена Украине новым членом НАТО Финляндией.

К сожалению, огромные колонны западной техники, о которых все знают, продолжают беспрепятственно поступать на Украину. Почему они не уничтожаются сразу при пересечении границы со странами НАТО, остаётся неясным.
Использованы фотографии:
Википедия/Andshel
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:33
    +7
    "Братушечки" не угомонятся никак - шлют и шлют шароварным технику и поддержку....
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:34
    +3
    А мы Болгарии хоть как нибудь ответили с начала операции, в то время как эти у.р.о.д.ы впереди паровоза с поставки бежали?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:36
      +4
      А шут его знает... Запчасти к МИГам перестали вроде поставлять. И к другой советской технике. Ну ДАМ в Твитттере чего-то когда то шумел. И всё вроде бы....
      А так - Лукойл там вовсю гонит ГСМ. А болгары Неньке поставляют. Бизнес.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:35
    +2
    И вот в свете сказанного мне очень интересно - когда добрый дядюшка Эрдоган пойдёт в Болгарию за зипунами (а он обязательно пойдёт), к кому побежит Болгария за защитой и поддержкой? Вот правда интересно. И не менее интересно - мы опять за этих вечных предателей впряжёмся или таки пошлём?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:37
      +4
      Ну к нам то "братушечки" явно уже не побегут - они в НАТО. Скорее всего гегемона начнут упрашивать защитить. Да и не разрешит им гегемон к нам на поклон пойти. Гегмон их пока на старье заставил летать - самолеты уже оплаченные не поставляет.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:41
        +1
        Так и Турция сможет пойти за зипунами только после того и если гегемон ослабнет. Вообще, кровавое время наступит после ослабления штатов по всему миру
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:43
        +2
        Вообще то,историчесаи они должны побежать к германцам.Но поскольку там-полный ливер,то ближайшие "помощники"-бритты
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      И вот в свете сказанного мне очень интересно - когда добрый дядюшка Эрдоган пойдёт в Болгарию за зипунами (а он обязательно пойдёт), к кому побежит Болгария за защитой и поддержкой?

      А ему не надо уже "ходить", методы и тактика поменялись.
      партия «Движение за права и свободы» (DPS), отстаивающая интересы турецкого меньшинства в республике, заняла на них третье место, получив 34 мандата из 240 в парламенте Болгарии. А кандидат на пост президента Болгарии, лидер этой партии Мустафа Карадайы набрал 11,57% от общего числа поданных голосов.

      этнические турки, составляющие 8,5% (588 000 человек) населения Болгарии, по данным переписи 2011 года, внезапно для болгарских политиков превратились в серьезную политическую силу. А ведь и в самой Турции проживают 350 000 этнических турок с болгарским гражданством, то есть – имеющих право голоса на выборах.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    +4
    Братушки, как всегда ( вспомним I и II Мировые войны ) отплатили за своё освобождение от Османского ига, тем, что встали на сторону врагов России: Иудина благодарность...
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:39
    +1
    Почему они не уничтожаются сразу при пересечении границы со странами НАТО, остаётся неясным.
    Как с Луны свалились. Для этого нужно бить без разбора по всем фурам и пассажирским ЖД-составам в том числе.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:51
      -1
      Цитата: Tagan
      Для этого нужно бить без разбора по всем фурам и пассажирским ЖД-составам в том числе.

      Нормальные люди на Украине на пассажирских поездах не ездят. Дорого очень. Всех остальных - не принимайте в расчет. Да и вся западная верхушка на поезде в Киев прибывает. Может пора хотя бы пугнуть?
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:41
    +2
    Интересно, а кому это неясно, почему не уничтожаются колонны техники, сразу после пересечения границы? Нормальные люди все давно знают. А, дуракам оъбяснять-время переводить и нервы.
  7. Codett
    Codett Сегодня, 09:46
    +1
    Чтож и лепшие друзья Турки, поставляют оружие, и болгары не отстают, как и все дружки по НАТО вопрос сколько у них ещё осталось, и сколько исправно и можно будет использовать, без затрат на ремонт.
  8. Oldi
    Oldi Сегодня, 10:09
    0
    Ну вот как так? Регулярно показывают митинги в поддержку России, знаю сам хорошее отношение к русским в Болгарии, был два раза, к немцам правда не хуже, но это из-за кошелька, но тем не менее. И всю жизнь Болгария на стороне врага! Видимо коварная турецкая кровь повлияла winked
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:18
    0
    топнет уже??? what ......................................................................................................