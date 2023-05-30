Киев получит от Болгарии спецтехнику для преодоления водных преград

Военная помощь из стран Евросоюза продолжает поступать на Украину в больших количествах и самых разных видов и направлений. Хотя положение на фронте от этого особо и не меняется.На этот раз отличиться решила Болгария. Сообщается, что София вскоре поставит Киеву спецтехнику для форсирования рек и других водных преград. Очевидно, что главной водной преградой для ВСУ является Днепр, преодоление которого потребуется в случае пресловутого контрнаступления, о котором так долго говорят в Киеве.Как стало известно, речь идёт о технике ещё советского производства, которая находилась на хранении. Это понтонно-мостовые парки, созданные на основе полноприводных вездеходов КрАз-255Б. Колонна этой техники была замечена в одном из болгарских населённых пунктов. Следует отметить, что благодаря конфликту на Украине европейские страны, включая и страны бывшего соцлагеря, избавились от всего старья, что долгие годы гнило на военных складах. Вместо этого ожидают новую технику, попав в зависимость от американских поставщиков.Подобная же техника для преодоления водных преград ранее была поставлена Украине новым членом НАТО Финляндией.К сожалению, огромные колонны западной техники, о которых все знают, продолжают беспрепятственно поступать на Украину. Почему они не уничтожаются сразу при пересечении границы со странами НАТО, остаётся неясным.