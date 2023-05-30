Военное обозрение
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Украина запросила у Австралии поставку бронеавтомобилей и танков для «контрнаступления ВСУ»

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Украина запросила у Австралии поставку бронеавтомобилей и танков для «контрнаступления ВСУ»

Несмотря на поставки из США и Европы, Украина испытывает большую нехватку бронетехники, в том числе и бронеавтомобилей для переброски личного состава. Поскольку арсеналы западных союзников уже показали дно, в Киеве решили снова обратиться к Австралии.


Министр обороны Украины Алексей Резников призвал австралийское Минобороны поставить Украине бронеавтомобили Hawkei, а также присоединиться к так называемой "танковой коалиции". Видимо, в Киеве считают, что австралийцы помогут им не только бронеавтомобилями, но и танками. Не забыл Резников напомнить Канберре, какие "хорошие" броневики Bushmaster она поставляла Киеву, жаль только, что они быстро закончились.

Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Ваши Bushmaster были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не закончена, и нам все еще нужна ваша поддержка

- заявил министр добавив, что Австралия оказала "наибольшую помощь" среди стран, не входящих в НАТО.

Австралийскую боевую технику ВСУ планируют использовать в рамках контрнаступления, поэтому ее необходимо поставить как можно скорей.

Бронеавтомобили Hawkei разработаны австралийской компанией Thales Australia в интересах австралийской армии для замены небронированных внедорожников Land Rover 4×4. Бронеавтомобиль имеет полную массу почти в 10 тонн, скорость по шоссе до 130 км/час и запас хода в 600 км. В зависимости от комплектации вмещает от 4 до 6 человек. Броня противопульная. Вооружение - крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет на открытой турели. Также может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:50
    +3
    Ваши Bushmaster были невероятны в реальных боевых действиях.

    И куда эти невероятные Bushmaster все подевались? Сгорели вместе с экипажами и десантом?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:59
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ваши Bushmaster были невероятны в реальных боевых действиях.

      И куда эти невероятные Bushmaster все подевались? Сгорели вместе с экипажами и десантом?

      Укатили на встречу с Бандерой. am
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:00
        0
        Укатили на встречу с Бандерой.


        ... и счастливого им пути.... (машу платочком вслед)
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:51
    +1
    Были невероятны...Ключевое слово-были..
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:02
      +2
      Ну М113АС4 потеряно было несколько машин в контрах у Марьинки.

      В основном они сосредоточены в "бригадах наступа". Например, несколько есть в 3 штурмовой:

      Их используют не массово, а как машины боевого усиления взвода-роты М113.

      Если пойти дальше, то у Австралийцев где-то валяются 60-70 ЛеопардовА1С. Они два десятка раздали по музеям-частникам. Но остальные никому продать не вышло.

      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:04
        +1
        На Пантеру чем-то смахивает этот Леопард А1С....
        Австралийцы уже свои музеи что-ли дербанить станут?
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:07
          0
          ИМХО на Tiger II королевский больше.
        2. donavi49
          donavi49 Сегодня, 10:08
          0
          Обычный леопард, уже с той же СУО, что и Леопард1А5, но еще без тепловизора.
      2. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 10:18
        0
        hi
        В основном они сосредоточены в "бригадах наступа".

        Кстати, "бригады наступа" (12 шт.) и "гвардия наступа" (сколько их там? и "на чем" они? ИМХО, не "легкую пехоту" ли косплеят) где-нибудь уже фиксировались?
        ИМХО, их пока нигде не видно, даже на Лостарморе их еще не "опознали".
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:52
    +1
    А, почему бы еще и боевых кенгуру не запросить? Вернее потребовать. Все равно же- халява.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:58
      +1
      Резников призвал австралийское Минобороны поставить Украине бронеавтомобили
      А почему не потребовал ? Даже странно...
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:02
      +1
      А, почему бы еще и боевых кенгуру не запросить?


      Гринпис будет против. Кроме того, есть опасность что шароварные их на сало пустят. Не по назначению так сказать используют.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:54
    +1
    Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie.

    Какая может быть честь у бесчестных.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:55
    +1
    Украина это бездонная прорва, сколько и чего не дай, все разворуют, перепродадут, или потеряют. Но, наши парни на фронте, надо отдать им должное, без дела не сидят.
  6. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 09:56
    +1
    Очевидно к "контр наступу" они не готовы. Наши неплохо выбили наступательный потенциал х...х..лов. Опять собирают, восполняют потери.
  7. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 09:58
    +1
    Блин, у кого они еще не просили оружие? У Зимбабве или у пингвинов Антарктиды? У всех остальных уже вроде клянчили!
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:09
    +1
    -Сами ми не месьтные, подайте на контрнаступ....всё,шо тильки можите !!!!!
  9. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 10:15
    +1
    борьба за глобальную свободу

    Мне интересно, почему наши официальные лица не делают пафосных заявлений? Типа "мы боремся с глобальным злом", "мы боремся против мирового империализма", "у нас тут борьба за всеобщую справедливость" и прочее. Почему только украинская сторона генерирует мемы? request