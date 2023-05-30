Российские войска уничтожили штаб 92-й механизированной бригады ВСУ

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В районе населенного пункта Берестовой Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили полевой штаб 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают военные корреспонденты в социальных сетях.
Перед тем, как был нанесен удар, в полевой штаб прибыли на совещание офицеры 92-й механизированной бригады ВСУ. Полевой штаб украинского формирования подвергся удару с воздуха, как сообщают военкоры - фугасной авиационной бомбой.
Напомним, что 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени кошевого атамана Ивана Серко в свое время создавалась на базе некогда существовавшей 48-й мотострелковой дивизии Киевского военного округа. В результате вооруженных сил Украины эта дивизия была переформирована в отдельную механизированную бригаду.
Место постоянной дислокации штаба бригады находится в селе Клугино-Башкировка Чугуевского городского совета Харьковская область. С момента начала специальной военной операции ВС РФ бригада участвует в боевых действиях в Харьковской области.
В состав бригады входят танковый батальон, 3 механизированных батальона, мотопехотный батальон «Харьков», батарея артиллерийской разведки, самоходный артиллерийский дивизион, реактивный артиллерийский дивизион, еще один самоходный артиллерийский дивизион, противотанковый артиллерийский дивизион, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, разведывательная рота и ряд других подразделений.
О потерях бригады в результате российского удара по полевому штабу не сообщается. Но, судя по масштабам удара, они могут быть вполне существенными.