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Российские войска уничтожили штаб 92-й механизированной бригады ВСУ

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Российские войска уничтожили штаб 92-й механизированной бригады ВСУ

Фото носит иллюстративный характер



В районе населенного пункта Берестовой Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили полевой штаб 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают военные корреспонденты в социальных сетях.

Перед тем, как был нанесен удар, в полевой штаб прибыли на совещание офицеры 92-й механизированной бригады ВСУ. Полевой штаб украинского формирования подвергся удару с воздуха, как сообщают военкоры - фугасной авиационной бомбой.

Напомним, что 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени кошевого атамана Ивана Серко в свое время создавалась на базе некогда существовавшей 48-й мотострелковой дивизии Киевского военного округа. В результате вооруженных сил Украины эта дивизия была переформирована в отдельную механизированную бригаду.

Место постоянной дислокации штаба бригады находится в селе Клугино-Башкировка Чугуевского городского совета Харьковская область. С момента начала специальной военной операции ВС РФ бригада участвует в боевых действиях в Харьковской области.


В состав бригады входят танковый батальон, 3 механизированных батальона, мотопехотный батальон «Харьков», батарея артиллерийской разведки, самоходный артиллерийский дивизион, реактивный артиллерийский дивизион, еще один самоходный артиллерийский дивизион, противотанковый артиллерийский дивизион, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, разведывательная рота и ряд других подразделений.


О потерях бригады в результате российского удара по полевому штабу не сообщается. Но, судя по масштабам удара, они могут быть вполне существенными.

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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:59
    +1
    Чугунием переделанным в планирующую бомбу накрыли? Это славно. good
    Молодцы. Продолжать выкашивать дальше.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:23
      0
      Хмельницкий 2.0 в Житомире?
      «Грязную бомбу нам испытывать уже не надо, и им не надо, потому что они уже всё получили. После того, что произошло в Хмельницкой области, взрыв склада с обеднённым ураном. И по розе ветров это всё понеслось в сторону Польши. А после этого, стало известно, что вчера (28.05.2023 г.) мы попали в склад с обеднённым ураном в районе Житомира, там паника. Та самая грязная бомба всё, уже пришла на Украину…

      https://www.politnavigator.net/ukraina-i-polsha-stolknulis-s-novym-chernobylem-artamonov.html
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:59
    +1
    Доставать не нужно, сверху прикопать и кол поставить, когда придем - распашем.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:00
    +3
    На видео, кажись, бонба попала на задний двор какой-то, а не в одно из зданий...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:04
      +1
      полевой штаб прибыли на совещание офицеры 92-й механизированной бригады ВСУ
      Ради такого можно было и больше накидать.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 10:25
        0
        можно было и больше накидать.

        Тоже так подумал, ради гарантированного уничтожения штаба, можно было бы и штуки три положить в расположение.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: Кот Александрович
      На видео, кажись, бонба попала на задний двор какой-то, а не в одно из зданий...

      Так и есть, только тут ювелирная точность особо то и не нужна, т.к. поражение осколками и ударной волной достигает 250 метров, а там на видео весь хутор вдоль и поперёк в сотку уложился.
      Так что после такого привета - "Дальше проводить совещание смогут не только лишь все, мало кто из командования 92-й мехбригады смогут это сделать"
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 10:01
    0
    Российские войска уничтожили штаб
    good Как они теперь без штаба ? crying
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 10:12
      0
      У них эНтих штабов, как у дурака фантиков.
      К тому же, главный штаб вовсе не на территории 404.